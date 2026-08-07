Khoản “phải trả Vin” của Pomina vượt mốc 1.400 tỷ

Tính đến cuối tháng 6, số tiền Pomina cần trả cho Vingroup lên tới 1.400 tỷ đồng.

Cuối năm ngoái, Vingroup thông báo sẽ hợp tác, tham gia hỗ trợ CTCP Thép Pomina (Mã: POM) khôi phục lại chuỗi sản xuất kinh doanh, đảm bảo đầu ra và cải thiện các điều kiện tài chính.

Theo đó, Vingroup thông qua CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal sẽ cung cấp cho Pomina khoản vay vốn lưu động trong vòng tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên trong hệ sinh thái để góp phần đảm bảo đầu ra và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các dự án lớn.

Tại BCTC hợp nhất quý II, sự hợp tác giữa doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và công ty thép được thể hiện rõ nét qua các con số.

Khoản “phải trả Vin” tăng từ mức 0 đồng đầu năm lên 772 tỷ đồng vào cuối quý I và vượt mốc 1.424 tỷ đồng vào cuối tháng II.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của Pomina.

Chiều ngược lại, phải thu "nhóm Vin" cũng tăng từ 0 đồng đầu năm lên 308 tỷ đồng vào cuối tháng 6, trong đó riêng khoản phải thu đối với Vinhomes là hơn 172 tỷ đồng.

Nhìn vào báo cáo của Pomina có thể thấy, quy mô các khoản phải trả lớn hơn rất nhiều với khoản phải thu. Từ đó cho thấy nguồn vốn từ “nhóm Vin” đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì vốn lưu động và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp thép này.

Một chi tiết đáng chú ý khác của Pomina là khoản nợ 300 tỷ đồng của Đại Quang Minh vẫn được giữ nguyên cho đến cuối quý II. Khoản vay này được ký từ năm 2023 với lãi suất 12%/năm và được bảo đảm bằng 66,7 triệu cổ phần tại Thép Pomina 2.

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ khoản vay này được chuyển sang nhóm nợ dài hạn đến hạn trả, tức được phân loại là nợ ngắn hạn.

Nguồn: Thuyết minh BCTC của Pomina.

Doanh thu tăng vọt nhưng vẫn lỗ

Quay trở lại với tình hình kinh doanh, trong quý II, Pomina ghi nhận 1.710 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp gần 4 lần so cùng kỳ và là mức cao nhất trong nhiều quý trở lại đây. Theo Pomina, kết quả này đến từ việc các công ty con khôi phục hoạt động sản xuất, sản lượng bán tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí tài chính của Pomina vẫn ở mức cao lên tới 192 tỷ đồng, cao hơn cả lợi nhuận gộp tạo ra từ hoạt động kinh doanh (131 tỷ đồng). Kéo theo đó là chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Kết quả, Pomina báo lỗ sau thuế hơn 146 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 170 tỷ đồng của quý II/2025.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan chức năng, Pomina cho biết nguyên nhân dẫn đến thua lỗ là chi phí tài chính còn ở mức cao, chủ yếu gồm chi phí lãi vay và lãi/phạt chậm thanh toán cho nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, thu nhập khác cũng giảm so với cùng kỳ do quý II/2025 phát sinh một số khoản thu nhập bất thường, trong khi quý này không còn ghi nhận các khoản tương tự.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Pomina ghi nhận 2.176 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 46% so với cùng kỳ. Song, công ty vẫn báo lỗ hơn 325 tỷ đồng.

Việc làm ăn bết bát khiến vốn chủ sở hữu của Pomina tiếp tục âm hơn 948 tỷ đồng, đẩy mức lỗ lũy kế lên tới 3.808 tỷ đồng.