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HDBank dẫn đầu Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026

Yến Linh
Yến Linh

Đứng đầu Top 10 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026, HDBank được ghi nhận nhờ nền tảng tăng trưởng bền vững, hiệu quả hoạt động thuộc nhóm dẫn đầu và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng với thị trường vốn quốc tế.

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Ông Nguyễn Văn Hảo – Phó Tổng Giám đốc HDBank – đại diện ngân hàng nhận giải.

Chiều 06/8, tại Hà Nội, HDBank được vinh danh ở vị trí cao nhất Bảng xếp hạng Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 - VIX50 do Vietnam Report nghiên cứu và công bố.

Không chỉ đứng đầu nhóm ngân hàng, HDBank còn dẫn đầu bảng xếp hạng chung, nơi quy tụ những doanh nghiệp niêm yết lớn thuộc nhiều lĩnh vực chủ lực của nền kinh tế như Vinhomes, FPT hay Vietcombank.

Cùng với vị trí số 1 VIX50, HDBank tiếp tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu Top 10 Ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2026, cùng Techcombank, ACB và VPBank.

Kết quả này nối dài hành trình nhiều năm HDBank hiện diện trong nhóm dẫn đầu VIX50, phản ánh sự cải thiện bền bỉ về năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động.

Từ ngân hàng triệu tỷ đến vị trí dẫn đầu VIX50

Vị trí số 1 là kết quả của quá trình tăng trưởng ổn định và bền bỉ trong nhiều năm của HDBank.

Năm 2025, HDBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 21.300 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 931 nghìn tỷ đồng, ROE 25,3% và ROA 2,1%, hiệu quả tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đến hết 6 tháng đầu năm 2026, HDBank chính thức gia nhập nhóm ngân hàng có quy mô tài sản trên 1 triệu tỷ đồng, với tổng tài sản đạt 1,045 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 13.202 tỷ đồng, tăng 31%; ROE đạt 25,4% và ROA đạt 2,17%, tiếp tục thuộc nhóm cao nhất toàn ngành.

Hiệu quả hoạt động tiếp tục được nâng cao với CIR giảm còn 24,9%, thuộc nhóm thấp nhất khối ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Hơn 94% giao dịch khách hàng cá nhân được thực hiện trên nền tảng số; các kênh số đóng góp trên 60% lượng khách hàng mới.

Động lực tăng trưởng được củng cố từ hệ sinh thái tài chính toàn diện. HD SAISON, HD Securities và Vikki Digital Bank đều duy trì kết quả tích cực, góp phần mở rộng năng lực phục vụ hơn 34 triệu khách hàng.

Quản trị vững vàng, vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định

Song hành với tăng trưởng, HDBank tiếp tục duy trì nền tảng quản trị, vốn và thanh khoản ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm 2026, CAR duy trì trên 14%, LDR ở mức 72%, trong khi các chỉ tiêu thanh khoản theo chuẩn Basel III đều vượt 100%.

Uy tín quốc tế của HDBank tiếp tục được củng cố khi Moody’s Ratings nâng triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”; Fitch Ratings lần đầu tiên xếp hạng tín nhiệm BB-, thuộc nhóm cao nhất đối với các ngân hàng Việt Nam.

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Ngày 30/7 tại TP.HCM, HDBank đã ký kết Khoản vay Xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Standard Chartered cùng các định chế tài chính quốc tế.

Đặc biệt, HDBank vừa huy động thành công khoản vay xã hội hợp vốn quốc tế trị giá 721 triệu USD - lớn nhất từ trước đến nay do một tổ chức Việt Nam huy động. Giao dịch vượt khoảng 60% quy mô dự kiến ban đầu, tiếp tục phản ánh niềm tin mạnh mẽ của các định chế tài chính quốc tế đối với năng lực quản trị, triển vọng tăng trưởng và chiến lược phát triển bền vững của HDBank.

Cùng với chương trình phát hành 500 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế đang được triển khai, HDBank tiếp tục mở rộng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn theo các chuẩn mực tài chính bền vững toàn cầu.

Việc dẫn đầu Top 10 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2026 là sự ghi nhận đối với hành trình phát triển bền bỉ của HDBank - từ tăng trưởng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy chuyển đổi số đến từng bước khẳng định năng lực quản trị và vị thế trên thị trường vốn quốc tế. Đây cũng là nền tảng để Ngân hàng tiếp tục tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Từ khóa:

#HDBank #Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

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