2 ứng viên được đề cử vào HĐQT Hóa chất Đức Giang: Đều là 8X, nắm nhiều vị trí chủ chốt

Hai ứng viên được nhóm cổ đông Hóa chất Đức Giang đề cử vào HĐQT đều đang công tác tại tập đoàn, giữ các vị trí chủ chốt.

Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) vừa công bố biên bản họp nhóm và giấy đề cử thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2026.

Cụ thể, nhóm cổ đông sở hữu hơn 77 triệu cổ phiếu DGC, chiếm 20,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đã đề cử 2 ứng viên vào HĐQT.

Hai ứng viên được nhóm cổ đông này đề cử gồm ông Đỗ Văn Đông và ông Đào Đức Mạnh.

Theo thông tin công bố, ông Đỗ Văn Đông sinh năm 1989, quê quán Ninh Bình, trình độ chuyên môn là kỹ sư hóa dược. Ông gia nhập Hoá chất Đức Giang từ tháng 4/2013.

Tháng 1/2015 đến tháng 4/2018, ông là quản đốc phân xưởng hóa chất tinh khiết. Tháng 5/2018 đến tháng 6/2021, ông Đông giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh Đức Giang - Hưng Yên.

Từ tháng 6/2021 đến tháng 5/2026, ông đảm nhiệm vị trí Phó phòng Dự án của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Từ tháng 6/2026 cho đến nay, ông vẫn giữ chức Phó phòng Dự án của Tập đoàn. Còn tại Công ty TNHH MTV hóa chất Đức Giang - Đắk Nông, ông Đông được ngồi vào “ghế nóng” Chủ tịch.

Tại Hoá chất Đức Giang, ông Đông hiện không nắm bất cứ cổ phiếu nào.

Quá trình công tác của ông Đỗ Văn Đông.

Về ứng viên Đào Đức Mạnh, ông sinh năm 1988, quê quán Hà Nội, trình độ chuyên môn là thạc sĩ tài chính – ngân hàng.

Từ tháng 8/2012 đến tháng 8/2013, ông là chuyên viên tại ngân hàng Citibank Việt Nam. Tháng 8/2013 đến tháng 12/2017, ông trải qua các vị trí chuyên viên, trưởng bộ phận kinh doanh ngoại hối thuộc Ngân hàng TMCP Quốc Dân Việt Nam (NCB).

Từ tháng 12/2017 đến nay, ông Mạnh là chuyên viên, sau đó là Trưởng phòng xuất nhập khẩu Hoá chất Đức Giang.

Tính đến ngày 14/7/2026), ông Mạnh nắm hơn 87.600 cổ phiếu DGC, chiếm 0,02% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Quá trình công tác của ông Đào Đức Mạnh.

Động thái của nhóm cổ đông trên (đại diện là ông Đào Hữu Kha – Chủ tịch Hoá chất Đức Giang) diễn ra sau khi 2 thành viên HĐQT Hoá chất Đức Giang là Lưu Bách Đạt và Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Quốc Trung mới được bầu vào HĐQT tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 8/5, cùng Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Kha và ông Phạm Duy Tùng.

Theo dự kiến, ĐHĐCĐ thường niên 2026 diễn ra ngày 13/8 tại Hà Nội.

Một trong những nội dung quan trọng tại đại hội là miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là ông Lưu Bách Đạt - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Quốc Trung - thành viên HĐQT.

Cùng với việc miễn nhiệm, Hóa chất Đức Giang dự kiến bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT thay thế.

Lợi nhuận Hoá chất Đức Giang "bốc hơi" hơn 50%

Về tình hình kinh doanh quý II, Hoá chất Đức Giang ghi nhận 2.415 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 17% so với cùng kỳ. Lãi gộp giảm 54% xuống 455 tỷ đồng do giá vốn “đi lên”.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế Hoá chất Đức Giang đạt 440 tỷ đồng, giảm 51% so với quý II/2025.

Theo giải trình, kết quả kinh doanh kém sắc do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý II/2026, khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần 4.540 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 870 tỷ đồng, giảm 50% so với nửa đầu năm 2025.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận mục tiêu thấp nhất kể từ năm 2020 và giảm gần 50% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Về phương án phân phối lợi nhuận, công ty đặt mục tiêu chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tổng tỷ lệ 80% (8.000 đồng/cổ phiếu). Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%, như vậy, tỷ lệ còn lại cần chi trả là 50%.

Năm 2026, Hoá chất Đức Giang dự kiến tỷ lệ chi trả là 30%