Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ đạo Vinhomes dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam

Vinhomes sẽ không tiếp tục mở rộng quỹ đất tại Việt Nam theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng. Doanh nghiệp cho biết quỹ đất hiện có đủ để phát triển trong 5-7 năm tới và sẽ tập trung nâng cao chất lượng các dự án.

Chia sẻ với báo chí mới đây trước những băn khoăn về việc Vinhomes liên tiếp khởi công nhiều đại dự án quy mô lớn có thể dẫn tới nguy cơ "độc chiếm" thị trường, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes khẳng định doanh nghiệp không có ý định hay nhu cầu độc chiếm thị trường bất động sản, cả ở hiện tại lẫn trong tương lai.

"Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Tập đoàn Phạm Nhật Vượng, chúng tôi đã quyết định ngừng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam", ông cho hay.

Ông Hoa cho biết quyết định này không đồng nghĩa với việc Vinhomes rút khỏi thị trường bất động sản. Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, chỉ dừng phát triển thêm quỹ đất vì "biết đủ", chuyển trọng tâm từ mở rộng số lượng sang nâng cao chất lượng, tạo ra nhiều giá trị gia tăng hơn trên mỗi mét vuông dự án.

Lý giải rõ hơn về quyết định này, Chủ tịch Vinhomes cho biết có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, sau nhiều năm kiên trì hoàn tất các thủ tục pháp lý và chuẩn bị dự án, doanh nghiệp đã tích lũy được quỹ đất đủ lớn để phát triển liên tục trong khoảng 5 - 7 năm tới.

Thứ hai, thay vì tiếp tục tiêu tốn nguồn lực để tìm kiếm dự án mới, Vinhomes muốn tập trung xây dựng, kinh doanh và tạo môi trường sống tốt nhất cho các dự án hiện có nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao nhất, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Trước lo ngại việc ngừng mở rộng quỹ đất có thể khiến Vinhomes đánh mất lợi thế của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, ông Phạm Thiếu Hoa cho rằng quỹ đất hiện tại đã đủ để doanh nghiệp tự tin duy trì vị thế số một trên thị trường.

"Việc Vinhomes chủ động dừng lại cũng sẽ tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp khác tham gia thị trường, góp phần hình thành môi trường cạnh tranh lành mạnh và đa dạng hơn", vị chủ tịch chia sẻ.

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes.

Ông dẫn lại quan điểm của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng rằng cạnh tranh chính là động lực của sự phát triển; càng có nhiều doanh nghiệp tốt thì khách hàng càng được hưởng lợi.

Về định hướng phát triển sản phẩm, Chủ tịch Vinhomes cho biết doanh nghiệp không còn chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp như trước đây mà đã và đang phát triển nhà ở cho mọi phân khúc khách hàng. Hệ sản phẩm hiện nay trải dài từ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, căn hộ trung cấp đến các dòng sản phẩm cao cấp và hạng sang.

Đề cập đến vấn đề giá bán, ông Phạm Thiếu Hoa cho rằng giá nhà Vinhomes không cao nếu được so sánh một cách công bằng với giá trị thực mà khách hàng nhận được.

Theo ông, doanh nghiệp đầu tư rất lớn vào hạ tầng, chất lượng xây dựng, cảnh quan cũng như hệ thống vận hành sau bàn giao. Vì vậy, khách hàng không chỉ sở hữu một căn hộ mà còn được thụ hưởng cả một môi trường sống an toàn, hệ thống tiện ích đồng bộ và cộng đồng cư dân văn minh.

Đối với chiến lược phát triển quốc tế, ông Phạm Thiếu Hoa cho biết dù không tiếp tục mở rộng quỹ đất mới tại Việt Nam, Vinhomes vẫn sẽ tiếp tục phát triển các dự án ở nước ngoài.