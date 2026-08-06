Con gái ông Phạm Nhật Vượng lần đầu giữ vị trí quản trị tại hệ sinh thái Vingroup

Phạm Nhật Minh Anh được ghi nhận là thành viên HĐQT Vin New Horizon. Với sự tham gia này, cả 3 người con của Chủ tịch Vingroup đều đã xuất hiện trong bộ máy quản trị hoặc điều hành các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái tập đoàn.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), Phạm Nhật Minh Anh - con gái của Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và Phó chủ tịch Phạm Thu Hương - lần đầu tiên được ghi nhận đảm nhiệm một vị trí quản trị tại doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Cụ thể, Phạm Nhật Minh Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vin New Horizon. Trước đó, trong các báo cáo quản trị của Vingroup, bà Minh Anh chỉ được nhắc đến với tư cách là người có liên quan của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương.

Việc bà Phạm Nhật Minh Anh tham gia Hội đồng quản trị Vin New Horizon đồng nghĩa cả 3 người con của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đều đã có mặt trong bộ máy quản trị hoặc điều hành tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Phạm Nhật Minh Anh hiện là thành viên Hội đồng quản trị Vin New Horizon.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Vin New Horizon được thành lập ngày 23/10/2025, sau khi HĐQT Vingroup ban hành nghị quyết ngày 17/10/2025 thông qua chủ trương góp vốn thành lập công ty.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, quản lý các trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi và người không có khả năng tự chăm sóc. Trụ sở đặt tại Tòa nhà văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Về cơ cấu sở hữu, Vingroup nắm 65% vốn điều lệ, bà Phạm Thu Hương sở hữu 32% và giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Ba cổ đông còn lại gồm bà Nguyễn Phương Nhi, bà Bùi Lan Anh (hai con dâu của ông Phạm Nhật Vượng) và bà Phạm Nhật Minh Anh, mỗi người nắm 1% vốn.

Khi công bố việc thành lập Vin New Horizon, ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - cho biết một trong những thách thức lớn đối với người cao tuổi tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia là thiếu một môi trường sống phù hợp để họ có thể tiếp tục hành trình cuộc đời một cách chủ động và hạnh phúc.

Theo định hướng của Vingroup, Vin New Horizon được phát triển theo mô hình chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau như sinh hoạt ban ngày, lưu trú ngắn hạn, chăm sóc sức khỏe, trị liệu chuyên sâu hoặc an dưỡng lâu dài.

Doanh nghiệp dự kiến sẽ triển khai mô hình này tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, trong đó khu đô thị Cần Giờ (TP.HCM) sẽ là dự án đầu tiên có sự hiện diện của Vin New Horizon.