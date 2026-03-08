Ông Trump nói gì về khả năng điều bộ binh Mỹ tới Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng điều bộ binh Mỹ tới Iran, nhưng khẳng định điều đó chỉ xảy ra nếu có một “lý do thật sự chính đáng”, và khi đó đối thủ gần như đã bị đánh bại hoàn toàn.

Ban đầu, ông Trump cho biết ông không muốn trả lời câu hỏi này khi đang bay trở lại bang Florida vào hôm 7/2 từ căn cứ không quân Dover trên chuyên cơ Không lực Một.

“Kịch bản đó có thể xảy ra không? Có thể, nếu có một lý do rất chính đáng”, ông Trump nói khi được hỏi về khả năng lính Mỹ đặt chân trên lãnh thổ Iran. “Và tôi sẽ nói rằng nếu chúng tôi làm điều đó, họ sẽ bị tàn phá đến mức không còn khả năng chiến đấu trên mặt đất”.

Ông Trump cũng không loại trừ khả năng sử dụng lực lượng mặt đất để xử lý việc bảo đảm an toàn cho các vật liệu hạt nhân của Iran: “Chúng tôi chưa thảo luận về điều đó. Nhưng mọi thứ đã bị phá hủy hoàn toàn. Họ chưa thể tiếp cận lại. Và đến một lúc nào đó có thể chúng tôi sẽ làm. Điều đó sẽ là một việc rất tốt”.

Ông gọi đó là “một lựa chọn có thể thực hiện sau này” nếu cần thiết.

Khi được hỏi nhiệm vụ đó có thể kéo dài bao lâu, ông Trump trả lời dứt khoát: “Bao lâu cũng được”.

Ông Trump cũng nêu khả năng tiếp tục tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào số lượng lớn binh sĩ Iran, sau khi đăng một thông điệp khó hiểu vào sáng thứ Bảy đề cập đến việc nhắm vào thêm nhiều “khu vực và nhóm người” khác.

“Quân đội của họ gần như không còn tồn tại. Nếu nhìn vào tình hình, chúng tôi có thể đánh vào chính quân đội của họ rất mạnh, nhưng có thể chúng tôi sẽ làm, cũng có thể không. Chúng tôi chưa đưa ra quyết định”, ông nói.

“Chúng tôi đã xóa sổ hải quân của họ, 44 tàu chiến. Chúng tôi đã xóa sổ không quân của họ, mọi máy bay. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn tên lửa của họ… Chúng tôi cũng đánh rất mạnh vào các khu vực sản xuất nơi họ chế tạo tên lửa. Năng lực máy bay không người lái của họ đã giảm mạnh”, ông nói thêm. “Chúng tôi đã đánh họ vào đúng chỗ đau nhất, bao gồm gần như mọi cấp lãnh đạo mà họ có”.

Ông cũng nói rằng Mỹ “đang thắng cuộc chiến này với khoảng cách rất lớn”, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi đã nghiền nát toàn bộ đế chế tà ác của họ. Tôi chắc rằng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp diễn thêm một thời gian”.

Ông Trump cũng được hỏi về một báo cáo gây chấn động cho rằng Nga đang cung cấp thông tin cho Iran về vị trí các tài sản quân sự của Mỹ để Iran có thể nhắm mục tiêu tấn công.

Ông Trump nói ông “không có bất kỳ dấu hiệu nào” cho thấy điều đó.

“Chúng tôi không biết. Nhưng nếu có thì cũng không hiệu quả lắm”, ông Trump nói, gạt bỏ mối lo ngại này.

“Tôi hy vọng điều đó không xảy ra”, đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff, nói thêm. Ông Witkoff lúc đó đang đi cùng Tổng thống và cũng là người đồng dẫn dắt các cuộc đàm phán với Moscow về cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Trump cho rằng nếu bị chỉ trích về việc nhắm vào người Mỹ, Moscow có thể phản biện rằng Washington cũng làm điều tương tự với họ.

“Họ sẽ nói rằng chúng ta cũng làm điều đó với họ, đúng không?”, ông Trump nói, ám chỉ việc Mỹ hỗ trợ Ukraine.

Tuy vậy, ông khẳng định mọi sự hỗ trợ của Moscow sẽ không thay đổi cục diện.

“Họ có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào họ muốn, nhưng những người nhận thông tin đó đang bị áp đảo”, ông nói.

Một cột khói cao ngút từ đám cháy ở rìa Tháp Azadi sau các cuộc tấn công gần Sân bay Quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran hôm 7/3. Ảnh: AFP.

Trong ngày thứ Bảy, Iran phóng thêm một loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào các đồng minh của Mỹ, ông Trump vẫn tỏ ra lạc quan.

“Chúng tôi đã đánh rất mạnh vào các cơ sở sản xuất. Hiện họ chỉ còn khoảng 9% năng lực so với những gì họ đã phóng đi trong hai ngày đầu. Chúng tôi nghĩ là vì họ không còn nhiều nữa. Ngoài ra chúng tôi đã phá hủy khoảng 70% các bệ phóng tên lửa. Bệ phóng là thứ rất quan trọng, rất khó chế tạo và rất đắt tiền”, ông nói.

Ông cũng nhắc lại việc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xin lỗi các nước Arab láng giềng sau khi tên lửa Iran bắn vào họ, dù UAE vẫn tiếp tục bị tấn công hôm thứ Bảy.

“Đột nhiên họ lại xin lỗi các quốc gia Trung Đông mà họ đã bắn vào. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy họ làm vậy. Bạn có thể coi đó là một chiến thắng của chúng tôi… Tôi đoán Iran sẽ không bắn vào họ nữa, họ đã xin lỗi… Đó chính là sự đầu hàng”, ông nói.

Ông Trump cũng nhắc lại yêu cầu Iran phải “đầu hàng vô điều kiện”.

“Đó là khi họ phải thừa nhận thất bại hoặc khi họ không còn khả năng chiến đấu nữa, thậm chí không còn ai để thừa nhận thất bại”, ông nói.

Tuy nhiên, ông phản đối việc vũ trang cho lực lượng người Kurd — lực lượng có thể đóng vai trò như bộ binh trên mặt đất.

“Chúng tôi không muốn làm cho cuộc chiến phức tạp hơn so với hiện tại”, ông nói.

Ông Trump cũng suy ngẫm về bản chất của chiến tranh sau khi tham dự nghi lễ tưởng niệm những binh sĩ Mỹ đầu tiên thiệt mạng trong cuộc xung đột tại căn cứ Dover.

“Đó là một phần buồn của chiến tranh. Đó là mặt tồi tệ của chiến tranh”, ông nói.

Theo NYPost