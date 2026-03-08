Iran "bắn nhầm": Ông Trump phủ nhận Mỹ tấn công trường học khiến 175 người chết

Ông Donald Trump phủ nhận việc Mỹ tấn công trường học tại Minab, Iran khiến 175 người thiệt mạng, cho rằng tên lửa Iran bắn nhầm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận trách nhiệm của Washington trong vụ tấn công vào một trường học tại Iran khiến 175 người thiệt mạng, phần lớn là trẻ em. Ông cho rằng nguyên nhân có thể là do một tên lửa của Iran bị trục trặc.

Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump mâu thuẫn với các cuộc điều tra của nhiều cơ quan truyền thông phương Tây như AP, CNN, New York Times và The Washington Post. Những cuộc điều tra này, dựa trên ảnh vệ tinh và các bằng chứng hình ảnh khác, cho rằng nhiều khả năng Mỹ đã phá hủy một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab ở miền Nam Iran trong đợt không kích ngày 28/2 nhằm vào các địa điểm của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Khi được hỏi trong hôm 7/2 liệu Mỹ có chịu trách nhiệm cho vụ tấn công vào trường học hay không, ông Trump trả lời: “Theo ý kiến của tôi, dựa trên những gì tôi thấy, việc đó do Iran thực hiện”.

Một phóng viên sau đó hỏi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth: “Điều đó có đúng không… rằng chính Iran đã làm việc này?” Ông Hegseth đáp: “Chúng tôi đang điều tra”, đồng thời nói thêm rằng “bên duy nhất nhắm vào dân thường là Iran”.

Ông Trump tiếp lời: “Chúng tôi nghĩ đó là do Iran gây ra, bởi vì như các bạn biết, họ rất thiếu chính xác khi sử dụng vũ khí. Đạn dược của họ hoàn toàn không có độ chính xác”.

Trước đó hôm thứ Năm, Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết các nhà điều tra quân sự Mỹ tin rằng lực lượng Mỹ nhiều khả năng đã gây ra vụ tấn công vào trường học ở Minab. Tuy nhiên, hãng tin này lưu ý rằng chưa có kết luận cuối cùng vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Vụ phá hủy trường học này được xem là cuộc tấn công gây thương vong lớn nhất trong cuộc chiến giữa Mỹ – Israel và Iran, bắt đầu từ ngày 28/2.

Liên Hợp Quốc đã lên án vụ việc, gọi đây là “một cuộc tấn công nghiêm trọng vào trẻ em, vào giáo dục và vào tương lai của cả một cộng đồng”, đồng thời nhấn mạnh rằng “dân thường không bao giờ được coi là thiệt hại phụ trong chiến tranh”.

