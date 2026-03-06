Hạ viện Mỹ bác nghị quyết chặn chiến dịch không kích Iran của ông Trump

Hạ viện Mỹ bỏ phiếu bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội trước khi tiến hành chiến tranh với Iran.

Hạ viện Mỹ hôm 5/3 đã bác bỏ nỗ lực nhằm chấm dứt chiến dịch không kích Iran của Tổng thống Donald Trump và yêu cầu mọi hành động thù địch nhằm vào Iran phải được Quốc hội cho phép, qua đó ủng hộ chiến dịch quân sự của ông trong ngày thứ 6 của cuộc xung đột đang mở rộng.

Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện có kết quả 219 phiếu chống và 212 phiếu thuận, phần lớn theo đường lối đảng phái. Đảng Cộng hòa của ông Trump hiện nắm giữ đa số sít sao tại Hạ viện. Có 2 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi 4 nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu chống.

Những người phản đối cáo buộc phe Dân chủ đưa vấn đề ra bỏ phiếu chỉ vì họ chống ông Trump, qua đó khiến người Mỹ đối mặt với rủi ro lớn hơn.

“Chúng ta đều biết rằng hôm nay chúng ta sẽ không ở đây nếu tên của tổng thống không phải là Donald Trump”, nghị sĩ ông Rick Crawford của bang Arizona, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa, nói trong phiên tranh luận hôm thứ Tư.

Những người bảo trợ nghị quyết cho biết đây là nỗ lực nhằm giành lại trách nhiệm của Quốc hội trong việc phê chuẩn chiến tranh, như đã được quy định trong Hiến pháp Mỹ.

Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2. Cuộc xung đột này đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất sáu quân nhân Mỹ, đồng thời gây thiệt hại và bất ổn trên khắp Trung Đông.

Những người ủng hộ cho rằng nghị quyết, bằng cách buộc ông Trump phải trình lên Quốc hội để xin phê chuẩn chiến tranh, sẽ khiến ông phải giải thích với người dân Mỹ vì sao Mỹ tham chiến và cuộc chiến có thể kết thúc như thế nào.

“Đây là một cuộc chiến do lựa chọn, được chính quyền này phát động mà không có sự phê chuẩn, không có mục tiêu được nêu rõ ràng, không có một chiến lược kết thúc xác định, và cũng không giải thích họ dự định bảo vệ người dân Mỹ ra sao”, nghị sĩ Gregory Meeks của bang New York, thành viên Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nói.

Việc thông qua cũng sẽ không chấm dứt chiến dịch không kích Iran

Ngay trước khi bỏ phiếu về nghị quyết này, các nghị sĩ Hạ viện của cả hai đảng đã áp đảo thông qua một biện pháp “tái khẳng định Iran vẫn là quốc gia bảo trợ khủng bố lớn nhất thế giới”.

Ngay cả khi Hạ viện bỏ phiếu thông qua, nghị quyết này cũng sẽ không thể lập tức chấm dứt cuộc xung đột.

Để có hiệu lực, nghị quyết còn phải được Thượng viện thông qua và đạt đa số 2/3 cần thiết để vượt qua quyền phủ quyết mà ông Trump được cho là sẽ sử dụng.

Thượng viện, nơi cũng do đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát với đa số sít sao, đã ủng hộ chiến dịch quân sự của ông đối với Iran trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Tư, khi chặn một nghị quyết lưỡng đảng tương tự với biện pháp được đưa ra tại Hạ viện.

Tuy nhiên, các cuộc bỏ phiếu trong tuần này không phải là điểm kết thúc của vấn đề. Đạo luật Quyền lực Chiến tranh năm 1973, vốn quy định việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu như vậy, nêu rõ rằng Tổng thống chỉ có thể đưa quân đội tham gia xung đột vũ trang khi Quốc hội tuyên chiến hoặc trao quyền cụ thể, hoặc để đáp trả một cuộc tấn công.

Ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa của ông lập luận rằng Iran đã đặt ra một “mối đe dọa cận kề”, do đó hành động của ông là hợp pháp theo đạo luật này.

Tuy nhiên, đạo luật về quyền lực chiến tranh cũng yêu cầu các hành động quân sự không được phê chuẩn phải chấm dứt trong vòng 60 ngày, điều này đặt ra thời hạn vào cuối tháng Tư để chính quyền ông Trump tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội.

