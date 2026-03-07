Nhà Trắng đăng video chiến tranh Iran như phim Hollywood, chính quyền Trump hứng “bão” chỉ trích

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã công bố một đoạn video dựng theo phong cách điện ảnh về các cuộc tấn công quân sự của Mỹ vào Iran, kết hợp với những cảnh phim nổi tiếng của Hollywood.

Đoạn video nhanh chóng gây phản ứng dữ dội từ cả hai đảng tại Washington khi nhiều người cho rằng Nhà Trắng đang “biến chiến tranh Trung Đông thành trò giải trí”.

Đoạn video được đăng trên nền tảng X, ghép các cảnh không kích nhằm vào mục tiêu Iran với những khoảnh khắc nổi tiếng trong các phim bom tấn Hollywood như “Gladiator” và “Top Gun: Maverick”. Nhà Trắng đăng tải video kèm dòng chữ: “JUSTICE THE AMERICAN WAY” (Công lý theo cách của người Mỹ), sau đó Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tiếp tục chia sẻ lại.

Ông Hegseth thậm chí còn xuất hiện thoáng qua trong đoạn dựng dài 42 giây này. Video dày đặc các trích đoạn từ nhiều bộ phim và chương trình nổi tiếng như “Transformers”, “Braveheart”, “Breaking Bad”, “Better Call Saul”, “Iron Man” và “Star Wars”, cùng với hình ảnh từ các trò chơi điện tử phổ biến như Halo và Mortal Kombat. Ở cuối video, một giọng nói vang lên tuyên bố “flawless victory” (chiến thắng hoàn hảo).

Một người dùng X mỉa mai: “Nhà Trắng đang cố gắng dính vào mọi ‘đòn đánh bản quyền’ có thể tưởng tượng được”.

Nam diễn viên Ben Stiller sau đó kêu gọi các trợ lý của ông Trump “hãy gỡ ngay đoạn clip từ phim Tropic Thunder”.

“Chúng tôi chưa bao giờ cho phép các ông sử dụng nó và không hề muốn trở thành một phần trong cỗ máy tuyên truyền của các ông. Chiến tranh không phải là phim”, ông Stiller viết trên X.

Nhà Trắng sau đó còn đăng thêm nhiều video khác, trong đó sử dụng hình ảnh từ trò chơi điện tử “Grand Theft Auto” và ghép cảnh các tay đánh bóng chày của giải Major League Baseball chuẩn bị đánh bóng với hình ảnh tên lửa phóng đi. Đoạn video này được mô tả là thể hiện “sự thống trị thuần túy của nước Mỹ”.

Phản ứng trên mạng xã hội trải dài từ phẫn nộ cho đến khó tin và thậm chí là ngạc nhiên. Nam diễn viên Kevin Sorbo – từng đóng vai Hercules – cho rằng người làm video bằng tiền thuế của dân “xứng đáng được tăng lương”.

Một người dùng X khác bình luận: “Con cái tôi sau này sẽ không tin khi tôi kể rằng Nhà Trắng từng đăng thứ này”.

Tuy nhiên, một số nhân vật bảo thủ cho rằng đoạn video đã khiến dư luận sao nhãng khỏi chương trình nghị sự chính trị giúp ông Trump đắc cử năm 2024.

“Những video kiểu này thật ngớ ngẩn”, ông Ryan Neuhaus, cựu chánh văn phòng của Chủ tịch Heritage Foundation Kevin Roberts, viết. “Chúng tôi muốn trục xuất hàng loạt, muốn chương trình lập pháp mà ông đã tranh cử, và không muốn thêm cuộc chiến tranh nào nữa”.

Một số người khác cho rằng đoạn dựng trông như thể do một đứa trẻ thực hiện.

“Giờ cử tri trung vị là trẻ 12 tuổi hay sao?”, nhà báo Jay Caspian Kang của tạp chí The New Yorker bình luận.

Ở phía bên kia chính trường, nhiều nhân vật tự do chỉ trích Nhà Trắng vì biến một cuộc chiến nghiêm trọng giữa Mỹ và Iran thành trò chơi điện tử.

“Toàn bộ nội các của ông Trump giống như những người đang ‘đóng vai’ nhà lãnh đạo thực thụ, và giờ họ làm những video như thế này để xác nhận điều đó”, bà Neera Tanden, cựu thư ký nhân sự trong Nhà Trắng của Tổng thống Joe Biden, nói.

Trước đó, giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung từng đáp trả các chỉ trích về một video tuyên truyền khác liên quan đến cuộc chiến Iran bằng cách viết trên X: “W’s in the chat, boys!” – một câu lóng trên mạng ám chỉ “thêm một chiến thắng nữa”.

Các cuộc thăm dò dư luận sau loạt cuộc không kích chung của Mỹ và Israel vào Iran – khiến lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng ngày 28/2 – cho thấy phần lớn người Mỹ phản đối hành động quân sự này.

Theo mức trung bình thăm dò mới nhất của RealClearPolitics, khoảng 48,6% người được hỏi phản đối các cuộc tấn công, trong khi 43,0% ủng hộ.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 6/3, ông Trump cảnh báo: “Sẽ không có thỏa thuận nào với Iran ngoại trừ SỰ ĐẦU HÀNG VÔ ĐIỀU KIỆN!”.

Ông Trump kết thúc thông điệp bằng khẩu hiệu: “IRAN SẼ CÓ MỘT TƯƠNG LAI TUYỆT VỜI. ‘Giúp Iran vĩ đại trở lại (MIGA!)’. Cảm ơn các bạn đã chú ý đến vấn đề này!”.

Theo NYPost