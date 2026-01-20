Truyền thông quốc tế nhận định tích cực về Đại hội XIV

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng nhất trong nước mà còn trở thành tâm điểm chú ý của các hãng thông tấn lớn trên thế giới.

Giới quan sát quốc tế đồng loạt nhận định rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (khai mạc ngày 19/1) là "thời điểm vàng" để Việt Nam thực hiện bước nhảy vọt về vị thế và kinh tế.

Hãng tin Reuters hôm 20/1 đã đăng tải bài viết tập trung vào diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm. Reuters nhận định rằng, thông điệp về một "kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" không chỉ là khẩu hiệu chính trị mà là một lộ trình hành động thực tế.

Hãng tin này nhấn mạnh mục tiêu đạt mức tăng trưởng GDP hai con số (trên 10%) mỗi năm cho đến năm 2030 là một cam kết cực kỳ ấn tượng, thể hiện sự tự tin của giới lãnh đạo Việt Nam vào tiềm năng nội lực và khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Trong khi đó, hãng Nikkei Asia (Nhật Bản) nhấn mạnh vào sự ổn định và tính kế thừa trong hệ thống chính trị Việt Nam. Nikkei nhận định rằng, dưới sự chèo lái của Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV đã diễn ra chặt chẽ và đoàn kết.

Sự ổn định này chính là "điểm tựa" giúp Việt Nam tiếp tục vượt qua các quốc gia láng giềng trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ khổng lồ như Apple, Nvidia và Intel. Tờ báo đánh giá cao việc Việt Nam ưu tiên giữ vững môi trường đầu tư an toàn trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động.

Tạp chí The Diplomat đi sâu phân tích về chiến lược tinh gọn bộ máy hành chính và đẩy mạnh phòng chống lãng phí được thảo luận tại Đại hội. Theo chuyên gia của tờ này, việc Tổng Bí thư Tô Lâm đặt trọng tâm vào cải cách thể chế và cắt giảm các thủ tục rườm rà là bước đi "đúng người, đúng thời điểm".

The Diplomat cho rằng, nếu thành công, đây sẽ là cuộc cách mạng giúp giải phóng nguồn lực quốc gia, đưa Việt Nam từ một nước gia công trở thành một trung tâm sáng tạo và sở hữu trí tuệ của khu vực.

Hãng tin Associated Press (AP) và South China Morning Post (SCMP) cùng nhận định về sự thành công của chính sách "Ngoại giao cây tre". Các bài báo chỉ ra rằng, trong khi nhiều quốc gia phải chọn bên, Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã thiết lập được mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hầu hết các cường quốc lớn trên thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Ấn Độ...).

SCMP bình luận rằng Đại hội XIV là minh chứng cho thấy Việt Nam đã trở thành một "trung gian hòa bình" và là mắt xích không thể thay thế trong cấu trúc an ninh – kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Về góc độ tài chính, Bloomberg bày tỏ sự lạc quan trước những định hướng về kinh tế xanh và chuyển đổi số được nêu trong văn kiện Đại hội. Bloomberg dẫn lời các chuyên gia kinh tế cho biết, việc Việt Nam kiên trì mục tiêu “Net Zero” vào năm 2050 và tập trung vào ngành công nghiệp bán dẫn là một lựa chọn thông minh. Điều này không chỉ giúp Việt Nam đón đầu làn sóng đầu tư xanh mà còn giúp đất nước thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình" một cách ngoạn mục.

Từ góc độ khu vực, tờ The Straits Times (Singapore) nhận định rằng thành công của Đại hội XIV của Việt Nam là tin vui cho cả ASEAN. Một Việt Nam thịnh vượng và ổn định sẽ là động cơ tăng trưởng chính cho khu vực. Tờ báo cũng ca ngợi tinh thần tự lực tự cường và khát vọng hòa bình mà Việt Nam luôn thể hiện trên các diễn đàn quốc tế, khẳng định Việt Nam là một "hình mẫu phát triển" cho các nước đang phát triển.

Nhìn chung, truyền thông quốc tế đưa ra góc nhìn tích cực, nhấn mạnh rằng Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở một kỳ đại hội nhân sự, mà là sự khẳng định một Việt Nam mới – mạnh mẽ, tự tin, đổi mới và sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thế giới. Giới báo chí toàn cầu tin tưởng rằng, với định hướng đúng đắn, Việt Nam chắc chắn sẽ đạt được những kỳ tích mới trong nhiệm kỳ 2026-2030.

Tổng hợp