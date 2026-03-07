Chính phủ triển khai loạt giải pháp cấp bách bảo đảm an ninh năng lượng trước xung đột Trung Đông

Cơ quan điều hành được phép điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi giá cơ sở tăng từ 7%, thay vì chờ đến kỳ điều hành vào thứ 5 hàng tuần.

Giá xăng dầu có thể được điều chỉnh sớm hơn

Tại Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026, Chính phủ đã đưa ra một số giải pháp cấp bách ứng phó trong xung đột tại Trung Đông đang diễn ra.

Theo đó, Chính phủ đồng ý để Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường tăng từ 7% so với kỳ điều hành liền kề.

Việc công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu sẽ được thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%. Trường hợp giá cơ sở tăng dưới 7%, việc điều hành giá vẫn thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP (điều hành vào thứ 5 hàng tuần).

Căn cứ số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở và ý kiến tham gia điều hành giá của Bộ Tài chính gửi trước 12h ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.

PVN được mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô

Chính phủ đồng ý áp dụng quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Dầu khí năm 2022, yêu cầu các chủ dầu bán phần dầu thô thuộc sở hữu của mình tại thị trường Việt Nam đối với các loại dầu thô/condensate chưa ký hợp đồng xuất bán, phù hợp với nhu cầu và công nghệ chế biến của các nhà máy lọc dầu trong nước.

Bộ trưởng Tài chính được ủy quyền chỉ đạo Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) thay Chính phủ quyết định các nội dung cụ thể, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Chính phủ cũng cho phép PVN và các đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực chế biến, kinh doanh dầu thô như CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn và Tổng công ty Dầu Việt Nam được thực hiện mua bán, xuất nhập khẩu dầu thô và nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính được giao chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước và đại diện quyền sở hữu phần vốn, chỉ đạo PVN và các tập đoàn trong điều kiện khủng hoảng theo thẩm quyền.

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu

Bộ Công Thương theo thẩm quyền rà soát kỹ, chủ động có biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong nước; không để xảy ra thiếu hụt xăng dầu; kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị đối với vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính theo thẩm quyền chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, PVN và các đơn vị liên quan thống nhất nguyên tắc ưu tiên sử dụng tối đa khí nội địa cho phát điện và có cơ chế hoán đổi trong việc sử dụng nguồn khí nội địa thay cho LNG nhập khẩu.

Đồng thời, bảo đảm đúng quy định pháp luật về điện lực và các quy định liên quan, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu cho sản xuất điện, gia tăng sản lượng khai thác condensate/dầu thô (lên theo khí), đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) của một số mặt hàng xăng dầu.

Chính phủ lưu ý trong trường hợp các nhà máy lọc dầu trong nước không đảm bảo sản lượng xăng dầu bán ra theo hợp đồng đã ký kết với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, việc nhập khẩu xăng dầu khó khăn gây thiếu hụt nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, giao Bộ Công Thương đánh giá tình hình cân đối cung cầu xăng dầu trong nước, chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu sử dụng xăng dầu dự trữ lưu thông của thương nhân hoặc xuất cấp xăng dầu dự trữ quốc gia theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về dự trữ quốc gia để bù đắp thiếu hụt cho thị trường.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và các số liệu, nội dung đề xuất của mình, tăng cường giám sát kiểm tra, không để xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách theo đề xuất.

Sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn xăng sinh học, các điều kiện để sớm triển khai lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học, góp phần giảm lượng tiêu thụ xăng khoáng.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức sản xuất, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu trong mọi tình huống...