Ô tô điện đầu tiên của Lynk & Co tại Việt Nam có giá bao nhiêu?

Mẫu xe điện của Lynk & Co nhiều khả năng sẽ ra mắt tại Việt Nam vào quý II, đánh dấu bước đi mới của hãng sau loạt xe xăng trước đó.

Theo nhân viên bán hàng tại đại lý Lynk & Co, mẫu xe điện Lynk & Co Z20 sẽ được ra mắt tại Việt Nam vào quý II tới. Xe dự kiến có một phiên bản khi mở bán, với mức giá 960 triệu đồng.

Z20 mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lynk & Co. Ảnh: CarNewsChina.

Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có tầm hoạt động khoảng 435 km/lần sạc và sử dụng bộ pin dung lượng 66 kWh. Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc nhanh từ 10% lên 80% pin trong khoảng 28-30 phút. Mức sạc này được xem là khá cạnh tranh trong phân khúc, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ khi sử dụng xe cho các chuyến đi dài.

Sự xuất hiện của Z20 cũng đánh dấu lần đầu tiên Lynk & Co đưa một mẫu xe thuần điện về thị trường Việt Nam. Trước đó, hãng chủ yếu phân phối các dòng xe sử dụng động cơ xăng như Lynk & Co 01, 03, 05, 06, 09 và gần đây nhất là mẫu PHEV 08.

Lynk & Co Z20 có gì đáng chú ý?

Lynk & Co Z20 thuộc nhóm SUV điện cỡ nhỏ, các số đó kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.460 x 1.845 x 1.573 mm và chiều dài cơ sở 2.755 mm.

Thông số kích thước của Z20 gần như tương đồng với đối thủ "đồng hương" BYD Atto 3 (4.455 x 1.875 x 1.615 mm) và kém hơn đôi chút so với VinFast VF 7 (4.545 x 1.890 x 1.635 mm).

Z20 hướng đến khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng SUV lai coupe. Ảnh: Lynk & Co.

So với 2 đối thủ, Lynk & Co Z20 có thiết kế thiên về phong cách thể thao lai coupe.

Xe nổi bật với dải đèn LED phía trước đặt cao trên nắp ca-pô, tạo hình giống hai gờ nổi đặc trưng theo ngôn ngữ thiết kế của Lynk & Co.

Phía sau, xe gây chú ý với dải đèn hậu kéo dài toàn bộ chiều ngang, tạo hiệu ứng nhận diện rõ rệt vào ban đêm.

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách hiện đại với màn hình trung tâm 15,4 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình HUD.

Tại thị trường Trung Quốc, Lynk & Co Z20 còn được trang bị nhiều tiện nghi như sạc không dây kép cho điện thoại, vô-lăng sưởi và ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng sưởi.

Nội thất của xe được trang bị vô-lăng trẻ trung, màn hình trung tâm cỡ lớn và màn hình HUD. Ảnh: Lynk & Co.

Ngoài ra, xe có Journey Camera tích hợp tại gương chiếu hậu trong cabin, cho phép chụp ảnh trực tiếp để ghi lại những khoảnh khắc trong hành trình.

Tại thị trường quốc tế, phiên bản sử dụng pin 66 kWh đi kèm động cơ điện có công suất 272 mã lực và hệ dẫn động cầu sau. Ở quê nhà Trung Quốc, Lynk & Co Z20 còn có phiên bản động cơ 235 mã lực và quãng đường di chuyển 430 km.

Về công nghệ, Lynk & Co Z20 được trang bị hệ thống điều khiển bằng giọng nói cho phép người dùng thao tác một số chức năng trên xe.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 2, một chiếc Z20 đã gặp tai nạn trên cao tốc tại Trung Quốc vì hệ thống nhận diện sai lệnh, khiến đèn pha bị tắt trong lúc xe đang di chuyển. Sau đó, hãng đã phát hành bản cập nhật phần mềm để khắc phục lỗi trên.

Nhiều thách thức khi gia nhập thị trường Việt Nam

Với mức giá dự kiến 960 triệu đồng, Lynk & Co Z20 đắt hơn đáng kể so với đối thủ đồng hương BYD Atto 3 (766-886 triệu đồng) và gần ngang với bản cao nhất của VinFast VF 7 (969 triệu đồng).

BYD Atto 3 được xem là một trong những đối thủ đáng gờm của Lynk & Co Z20 tại Việt Nam nhờ lợi thế giá bán thấp hơn và có mặt trên thị trường sớm hơn. Ảnh: Thượng Tâm.

Điều này đồng nghĩa mẫu xe điện của Lynk & Co sẽ đối mặt không ít thách thức khi gia nhập thị trường.

Hiện nay, các hãng xe điện ngoài VinFast vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận hạ tầng sạc, khi phần lớn phải phụ thuộc vào mạng lưới trạm sạc của bên thứ ba vốn chưa phổ biến.

Bên cạnh đó, ở tầm giá gần 1 tỷ đồng, người dùng Việt cũng có nhiều lựa chọn xe xăng quen thuộc như Mazda CX-5 (749-979 triệu đồng), Toyota Corolla Cross (820-865 triệu đồng) hay Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng).

Điều này khiến một mẫu xe điện mới như Lynk & Co Z20 cần thêm thời gian để thuyết phục khách hàng, bên cạnh chính sách giá "dễ thở" hơn để tạo lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc.