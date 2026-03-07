Tổng thống Iran tuyên bố không tấn công các nước láng giềng

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ không tấn công các nước láng giềng trong khu vực trừ khi Iran bị tấn công từ lãnh thổ của họ, giữa lúc chiến sự với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Ông Masoud Pezeshkian, Tổng thống Iran, tuyên bố Tehran đã quyết định ngừng tấn công các quốc gia láng giềng và không có ý định xâm lược họ, đồng thời khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ không đầu hàng trước áp lực.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Pezeshkian đã gửi lời xin lỗi tới các quốc gia trong khu vực và nhấn mạnh rằng Iran tôn trọng chủ quyền của họ.

Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ hai, trong khi thời điểm kết thúc xung đột vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Tehran phải “đầu hàng vô điều kiện”, trong khi Israel tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran và Lebanon.

Ông Pezeshkian cho biết Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời của Iran đã thông qua quyết định không tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các quốc gia trong khu vực, trừ khi Iran bị tấn công từ lãnh thổ của những nước đó.

Sáng sớm 7/3, các tên lửa đã được nhìn thấy bay về phía Israel sau khi lực lượng quân sự nước này thông báo phát hiện các vụ phóng từ Iran.

Các vụ nổ vang lên khi hệ thống phòng không Israel được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa đang bay tới. Ngay sau loạt tấn công này, quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu một làn sóng không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng tại thủ đô Tehran của Iran.

Washington và Jerusalem cho rằng các cuộc tấn công ban đầu nhằm vào Iran là biện pháp phòng ngừa, với mục tiêu phá hủy chương trình làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Tuy nhiên, Iran khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình và lên án các cuộc không kích là hành động khiêu khích vô cớ.

Nga đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, gọi đây là “hành động xâm lược có chủ ý và vô cớ”, nhằm lật đổ một chính phủ “từ chối khuất phục trước áp lực bá quyền và sức mạnh quân sự”.

Theo Đại sứ Iran tại LHQ, ông Amir Saeid Iravani, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã khiến ít nhất 1.332 dân thường Iran thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Trong khi đó, các cuộc tấn công trả đũa của Tehran đã khiến 11 người thiệt mạng tại Israel, đồng thời ít nhất 6 binh sĩ Mỹ cũng đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Theo RT