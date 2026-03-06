Bộ phim ngắn AI gây bão: Chi phí 11 triệu đồng, làm trong 2 ngày, hơn 500 triệu lượt xem

Bộ phim “Hoắc Khứ Bệnh” do AI tạo ra chỉ mất 11 triệu đồng, sản xuất trong 2 ngày và thu hút hơn 500 triệu lượt xem, mở ra kỷ nguyên mới của phim ảnh.

Công nghệ AI tiếp tục làm đảo lộn các ngành công nghiệp truyền thống. Gần đây tại Trung Quốc, một bộ phim ngắn do AI tạo ra mang tên “Hoắc Khứ Bệnh” (Huo Qubing) bất ngờ gây sốt. Chỉ sau 10 ngày, bộ phim đã đạt hơn 500 triệu lượt xem. Tuy nhiên, điều khiến người ta ngỡ ngàng là, toàn bộ tác phẩm đều do AI tạo ra, thời lượng 23 phút, chi phí chỉ 3.000 Nhân dân tệ (11,2 triệu đồng) và thời gian sản xuất chỉ vỏn vẹn 2 ngày.

Hình ảnh trong phim.

Phim khiến người xem “lạnh sống lưng”

Nhiều cư dân mạng kinh ngạc, cho rằng mức độ chân thực và chất lượng sản xuất của bộ phim khiến người xem “lạnh sống lưng”.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc và thông tin trên mạng, phim “Hoắc Khứ Bệnh” do đạo diễn AIGC (Artificial Intelligence Generated Content – dùng trí tuệ nhân tạo tạo ra nội dung) Dương Hàm Hàm (Yang Hanhan) thực hiện. Dương Hàm Hàm cho biết trên Weibo rằng bộ phim được tạo bằng Seedance 2.0 - một mô hình AI tạo video (text-to-video) do công ty công nghệ Trung Quốc ByteDance (công ty mẹ của TikTok) phát triển được ra mắt khoảng đầu năm 2026 - tổng thời gian sản xuất phim mất 48 giờ, chi phí chỉ 3.000 Nhân dân tệ.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Bộ phim “Hoắc Khứ Bệnh” tái hiện câu chuyện danh tướng Hoắc Khứ Bệnh dưới thời Hán Vũ Đế, chiến đấu chống lại quân Hung Nô.

Hiệu ứng đạt trình độ điện ảnh

Từ đại cảnh hàng nghìn binh mã xung phong trên chiến trường mênh mông, đến những biểu cảm khuôn mặt tinh tế của nhân vật và hiệu ứng ánh sáng – bóng đổ, mọi hình ảnh đều đạt mức chất lượng điện ảnh.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Nhiều cư dân mạng bình luận rằng hiệu ứng phim rất gây choáng ngợp, “có cảm giác lạnh sống lưng”, khó có thể tin rằng toàn bộ đều được tạo ra bằng AI.

Quy trình sản xuất tự động

Theo tin trên các báo, “Hoắc Khứ Bệnh” sử dụng “dây chuyền sản xuất phim hoạt hình nano” ra mắt đầu năm nay, cho phép hoàn thành toàn bộ quy trình gồm: Phân tách kịch bản, tạo storyboard (bảng phân cảnh) thông minh, sinh hình ảnh tự động.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Nhờ đó, chi phí kỹ xảo giảm từ 3.000 NDT mỗi giây xuống còn 3 NDT mỗi giây, đồng thời hiệu suất sản xuất tăng mạnh.

Trước đây, một bộ phim truyền hình chất lượng cao quay và dựng kiểu truyền thống có thể tốn tới 10 triệu NDT cho mỗi tập. Ngay cả phim ngắn do người thật đóng cũng cần từ 500.000 – 1 triệu NDT cho toàn bộ quá trình sản xuất. So sánh, phim ngắn do AI tạo ra rẻ hơn rất nhiều.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Toàn bộ các đoạn video và hình ảnh trong tác phẩm đều được tạo ra thông qua nền tảng dây chuyền sản xuất phim truyện tranh (manju) do Tập đoàn 360 phát triển. Sau khi các hình ảnh được AI tạo xong, chính đạo diễn sẽ thực hiện khâu dựng bản cuối cùng. Điều đáng nói là toàn bộ quá trình dựng phim chỉ cần dùng một chiếc điện thoại là có thể hoàn thành.

Phải nói rằng vị đạo diễn họ Dương cũng rất hiểu cách “nhả dần thông tin” (kiểu bóp kem đánh răng) trong chiến lược quảng bá. Khi đăng bài giới thiệu, ông không quên tiết lộ thêm về cách sản xuất ca khúc chủ đề cùng tên, để cư dân mạng tự tìm kiếm.

Liệu AI có thay thế diễn viên người thật?

Tuy nhiên, với những người am hiểu các lệnh thuật toán AI, gương mặt nhân vật và bối cảnh trong bộ phim “Hoắc Khứ Bệnh” vẫn có thể thấy dấu vết của việc tạo sinh, cùng một số chi tiết còn lỗi. Dù vậy, nhìn tổng thể, trình độ kỹ thuật đã khá trưởng thành. Công nghệ có thể thay thế nhiều quy trình sản xuất tiêu chuẩn hóa, nhưng khó có thể sao chép hoàn toàn chiều sâu cảm xúc và sự ngẫu hứng sáng tạo của con người.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Mặt khác, vì dựa vào chương trình “dây chuyền nano manju”, nên dù hệ thống này có thể tích hợp các bước như phân tách kịch bản, phân cảnh thông minh và tạo hình ảnh, thì mô-típ và cấu trúc kể chuyện vẫn khó thoát khỏi các khuôn mẫu công thức.

Theo truyền thông, chi phí để Dương Hàm Hàm tạo các cảnh hiệu ứng bằng AI chỉ khoảng 3 NDT cho mỗi giây hình ảnh. So sánh với ngôi sao phim hành động Jackie Chan (Thành Long), bộ phim Dragon Blade trước đây của ông từng có kinh phí sản xuất hơn 500 triệu NDT. Dù kiên quyết không nghỉ hưu, không dùng diễn viên đóng thế và tự mình thực hiện các cảnh hành động, nhưng những năm gần đây doanh thu phòng vé của các phim do Thành Long đóng chính liên tục giảm.

Hình ảnh trong phim. Ảnh: Singtao.

Trong tương lai, những “ngôi sao hành động” như Jackie Chan, Jet Li (Lý Liên Kiệt) hay Donnie Yen (Chân Tử Đan)… có lẽ sẽ phải đối mặt với một đối thủ lớn mới: các “ngôi sao AI”.

