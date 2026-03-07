Rộ tin Nga chia sẻ dữ liệu vệ tinh giúp Iran nhắm mục tiêu Mỹ ở Trung Đông

Trong một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Moscow và Tehran đang ngày càng sâu sắc, dữ liệu vệ tinh từ Nga có thể đang giúp Iran nhắm mục tiêu vào các lực lượng Mỹ trên khắp Trung Đông, theo truyền thông Mỹ.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Mỹ và một cựu sĩ quan tình báo Nga cho hay Moscow đang chia sẻ với Tehran những thông tin về vị trí của các lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực Trung Đông — dữ liệu mà Iran có thể sử dụng để hỗ trợ dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng tên lửa của mình. Theo WSJ, đây được xem là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy mức độ hợp tác giữa hai quốc gia trong bối cảnh xung đột Iran đang leo thang.

Một đánh giá tình báo mật của Mỹ không cho thấy Nga đang cung cấp trực tiếp các tọa độ để Iran dùng cho mục đích nhắm mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho rằng đó là suy luận hợp lý về lý do Moscow chia sẻ các dữ liệu này. Những thông tin được chuyển giao bao gồm tọa độ của tàu chiến và máy bay quân sự Mỹ hoạt động trong khu vực.

Cựu sĩ quan tình báo Nga, người đã được báo cáo về vấn đề này, cho biết Moscow chỉ cung cấp một lượng hạn chế dữ liệu tình báo lấy từ các vệ tinh của mình, theo WSJ. Iran hiện không sở hữu một đội vệ tinh trinh sát quy mô lớn, vì vậy ngay cả sự hỗ trợ nhỏ từ Nga cũng có thể giúp Tehran bù đắp đáng kể khoảng trống về năng lực tình báo.

Đại sứ quán Nga tại Washington không phản hồi yêu cầu bình luận. Thông tin về việc Moscow cung cấp dữ liệu vị trí cho Iran trước đó đã được báo chí Mỹ đưa tin.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel bắt đầu vào tuần trước, Iran đã cố gắng tấn công các lực lượng Mỹ tại khu vực Vùng Vịnh. Dù nhiều tên lửa đã bị đánh chặn, Tehran vẫn đánh trúng một số mục tiêu, bao gồm đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, một căn cứ quân sự ở Kuwait và nhiều mục tiêu tại Israel.

Tuy nhiên, phần lớn lực lượng quân sự Nga hiện đang bị cuốn vào cuộc chiến kéo dài tại Ukraine, khiến Moscow khó có thể cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Iran. Tổng thống Vladimir Putin cũng được cho là đang thận trọng tránh làm gia tăng căng thẳng với Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh Nhà Trắng từng gợi ý khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga nếu đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẽ đứng ngoài cuộc xung đột Iran. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong tuần này khẳng định: “Đó không phải là cuộc chiến của chúng tôi”.

Một sự thay đổi chế độ tại Iran sẽ khiến Nga mất đi đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông. Hai quốc gia từ lâu đã gắn kết với nhau trong việc phản đối trật tự quốc tế do Mỹ dẫn dắt, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận an ninh, trong đó có hiệp định đối tác chiến lược được ký vào năm ngoái.

Iran trước đó đã cung cấp cho Nga máy bay không người lái, vũ khí và công nghệ liên quan — những hệ thống mà Moscow sử dụng với hiệu quả sát thương lớn trên chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng Nga cũng đã hỗ trợ Iran một số công nghệ quân sự nhất định.

Dù vậy, năng lực không gian và vệ tinh của Nga vẫn bị đánh giá là tụt hậu đáng kể so với Mỹ và Trung Quốc, khiến hiệu quả thực sự của dữ liệu trinh sát mà Moscow cung cấp vẫn còn là dấu hỏi.

Nhà nghiên cứu Nicole Grajewski thuộc Quỹ Carnegie nhận định: “Việc Nga hỗ trợ như vậy không khiến tôi bất ngờ, nhưng hệ thống vệ tinh của Nga cũng có những khoảng trống trong khả năng quan sát”.

