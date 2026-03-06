Khám phá hệ thống phòng không “Cheongung-II” của Hàn Quốc UAE dùng đánh chặn tên lửa Iran

Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung-II của Hàn Quốc thể hiện được năng lực phòng thủ mạnh mẽ khi UAE sử dụng trong chiến đấu thực tế chống tên lửa Iran.

“Cheongung-II” hiệu quả tốt, UAE yêu cầu giao sớm

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã chính thức đề nghị chính phủ Hàn Quốc cung cấp sớm hơn thỏa thuận các hệ thống tên lửa đánh chặn “Cheongung-II” (Thiên Cung-II) do Hàn Quốc sản xuất. Tuy nhiên phía Hàn Quốc cho biết trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông, việc vận chuyển tới khu vực này không hề dễ dàng.

Theo hãng tin Yonhap, năm 2022, UAE đã ký hợp đồng với các công ty Hàn Quốc gồm LIG Nex1, Hanwha Systems và Hanwha Aerospace để mua 10 hệ thống phóng tên lửa “Cheongung-II” tổng trị giá 3,5 tỷ USD (cả chi phí huấn luyện, bảo trì). Hiện 2 hệ thống đã được triển khai tác chiến thực tế.

Khi Iran tấn công các nước trong khu vực, các hệ thống “Cheongung-II” được triển khai tại UAE đã kích hoạt cùng với hệ thống phòng không Patriot của Mỹ và Arrow của Israel để đánh chặn tên lửa Iran. Các hệ thống “Cheongung-II” tại UAE đã phóng khoảng 60 tên lửa đánh chặn, đạt tỷ lệ đánh chặn thành công 96%. Đây không chỉ là lần đầu tên lửa Cheongung-II tham chiến, mà cũng là lần đầu tiên vũ khí do Hàn Quốc xuất khẩu được sử dụng trong chiến đấu thực tế.

Tên lửa Cheongung-II phóng đánh chặn tên lửa Iran ở UAE. Ảnh: SBS.



Tuy nhiên, sau khi bị Iran tấn công, nhu cầu vũ khí phòng không của UAE tăng mạnh, vì vậy nước này đã yêu cầu Hàn Quốc giao các hệ thống “Cheongung-II” còn lại sớm hơn thời hạn trong hợp đồng. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho biết điều này rất khó thực hiện được.

Nguyên nhân là Hàn Quốc ngoài việc đáp ứng nhu cầu của quân đội trong nước, còn phải giao số lượng hệ thống “Cheongung-II” đã ký hợp đồng bán cho các nước như Arab Saudi và Iraq. Mặt khác, khi xung đột quân sự tại Trung Đông leo thang, việc vận chuyển vũ khí đến khu vực này cũng trở nên khó khăn.

UAE cũng đề nghị rằng nếu không thể giao sớm các hệ thống, thì ít nhất có thể cung cấp sớm các đạn tên lửa đánh chặn đang được họ tiêu thụ nhiều. Phía Hàn Quốc cho biết hiện đang nghiên cứu khả năng này.

Các nguồn tin cũng cho biết nếu tình hình xung đột Trung Đông kéo dài, các hệ thống đánh chặn tên lửa và tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ triển khai tại Hàn Quốc và ở các khu vực khác trên thế giới cũng có thể được điều chuyển sang Trung Đông.

Xe phóng của hệ thống Cheongung-II trưng bày ở Hàn Quốc. Ảnh: LTN.



Vũ khí nội địa có đơn giá cao nhất của Hàn Quốc

Cheongung-II, còn được gọi là KM-SAM Block II, là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung của Hàn Quốc, được thiết kế cho mạng phòng không nhiều lớp. Hệ thống này có khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, và là một thành phần quan trọng trong mạng lưới phòng không nội địa của Hàn Quốc.

Cheongung-II được phát triển từ hệ thống KM-SAM Block I trước đó, vốn là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và công ty quốc phòng Nga Almaz-Antey.

Phiên bản Cheongung-II (Block II) được nâng cấp với: radar tiên tiến hơn, đầu dò radar chủ động mới, khả năng cơ động của tên lửa đánh chặn được cải thiện. Hệ thống do Agency for Defense Development phát triển, và được Hanwha Systems cùng LIG Nex1 sản xuất.

Đặc điểm chính: Cheongung-II sử dụng cơ chế hit-to-kill (đánh chặn trực tiếp) để tiêu diệt tên lửa đạn đạo, có thể đánh chặn mục tiêu ở độ cao tới khoảng 20 km, tầm bắn hiệu quả khoảng 40-50 km; hệ thống radar cung cấp khả năng bao phủ 360° trong mọi điều kiện thời tiết; độ chính xác theo dõi mục tiêu cao.

Một xe chở kiêm bệ phóng với một nửa cơ số (4 ống phóng). Ảnh: LTN.



Cheongung-II được xem là một cột mốc quan trọng trong quá trình tự chủ quốc phòng của Hàn Quốc, thể hiện: sự chuyển giao công nghệ tên lửa tiên tiến và khả năng đổi mới công nghệ trong nước

Hệ thống này đã đạt được thành công lớn về xuất khẩu khi UAE mua một hợp đồng lớn 10 hệ thống vào năm 2022, giúp nâng cao danh tiếng của Cheongung-II như một giải pháp phòng thủ tên lửa cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Giá xuất khẩu của mỗi hệ thống (khẩu đội) hơn 400 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 270 – 280 triệu USD, tùy tỷ giá từng ngày), khiến đây trở thành loại vũ khí nội địa có đơn giá cao nhất của Hàn Quốc.

Một hệ thống (khẩu đội - battery) của hệ thống phòng không Cheongung-II – hay còn gọi là Cheongung-II (KM-SAM) – không phải chỉ có tên lửa, mà là một tổ hợp hoàn chỉnh gồm radar, xe chỉ huy và nhiều bệ phóng. Cấu hình tiêu chuẩn thường gồm:

- Radar điều khiển hỏa lực AESA có khả năng: phát hiện mục tiêu từ khoảng 100 km, theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc, dẫn đường cho tên lửa đánh chặn. Radar này là “bộ não cảm biến” của cả khẩu đội.

- Xe chỉ huy – điều khiển (command & control - C2). Nhiệm vụ nhận dữ liệu từ radar, phân tích mục tiêu, ra lệnh phóng tên lửa, phối hợp với hệ thống phòng không khác

- Các xe bệ phóng tên lửa (TEL) gồm 4 đến 6 xe phóng di động, mỗi xe mang 8 ống phóng tên lửa. Tổng cộng một khẩu đội thường có 32 – 48 tên lửa sẵn sàng phóng.

- Các xe hỗ trợ – hậu cần. Bao gồm: xe nạp đạn, xe bảo dưỡng, xe thông tin, xe điện nguồn.

Với mức giá khoảng 270–300 triệu USD/khẩu đội, Cheongung-II (KM-SAM) được xem là khá rẻ so với các hệ thống cùng loại như MIM-104 Patriot của Mỹ (Patriot: khoảng 1 tỷ USD/khẩu đội) hay S‑400 Triumf của Nga (500-600 triệu USD). Tuy nhiên độ cao và tầm đánh chặn của Patriot (160 km) và S-400 (250-400 km) tốt hơn nhiều Cheongung-II (40-50 km).

Theo LTN, LINE