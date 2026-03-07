"Đầu tàu kinh tế" Trung Quốc cam kết định hình lại ngành công nghiệp bằng AI

Động thái trên diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh chính thức khởi động chiến lược "AI cộng" nhằm tích hợp sâu rộng công nghệ mới vào mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế xã hội.

Các quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp tại Quảng Đông, trung tâm sản xuất và công nghệ phía nam Trung Quốc, vừa cam kết mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn bộ nền kinh tế trị giá 2.000 tỷ USD của tỉnh này. Động thái trên diễn ra ngay sau khi Bắc Kinh chính thức khởi động chiến lược "AI cộng" nhằm tích hợp sâu rộng công nghệ mới vào mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế xã hội.

Tại một sự kiện thảo luận về báo cáo công tác chính phủ và kế hoạch chính sách năm năm gần đây, các đại biểu đã nhấn mạnh rằng việc nâng cấp công nghiệp dựa trên AI sẽ lần đầu tiên trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng. Với vị thế là một mắt xích sống còn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi sản xuất từ điện thoại thông minh, đồ gia dụng cho đến xe điện, khả năng triển khai công nghệ của Quảng Đông sẽ định hình đáng kể cục diện kinh tế thế giới.

Quảng Đông hiện là nền kinh tế cấp tỉnh lớn nhất Trung Quốc, giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc trong hơn ba thập kỷ qua với tổng sản phẩm quốc nội năm 2025 đạt khoảng 14,6 nghìn tỷ nhân dân tệ (2.110 tỷ USD) . Tỉnh trưởng Quảng Đông - Mạnh Phàm Lợi khẳng định địa phương sẽ nỗ lực làm sâu sắc thêm các ứng dụng "AI cộng" trong nhiều lĩnh vực và thúc đẩy quá trình thương mại hóa AI trên quy mô lớn.

Trong khi đó, Bí thư Tỉnh ủy - Hoàng Khôn Minh cho biết tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng mới, bao gồm các cụm tính toán hiệu năng cao để phục vụ nhu cầu xử lý dữ liệu khổng lồ. Thị trưởng thành phố Thâm Quyến - Tần Vĩ Trung cũng tiết lộ rằng các lĩnh vực chiến lược như robot và bán dẫn đã ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong năm qua, hiện đóng góp tới 43% vào nền kinh tế của trung tâm công nghệ này.

Thâm Quyến, nơi đặt trụ sở của các tập đoàn khổng lồ như Huawei, Tencent và DJI, đang rốt ráo thúc đẩy quá trình thay thế nội địa đối với thiết bị sản xuất chip, cụm máy tính và phần mềm thiết kế điện tử. Đây là những lĩnh vực mà Trung Quốc vẫn còn tụt hậu so với Mỹ và đang phải đối mặt với các lệnh kiểm soát xuất khẩu khắt khe từ Washington.

Ông Tần Vĩ Trung kêu gọi sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ chính quyền trung ương để xây dựng một hệ sinh thái phần cứng và phần mềm tự chủ, đồng thời mở rộng các tiêu chuẩn do Trung Quốc dẫn dắt trong lĩnh vực xe thông minh. Một quan chức quản lý tài sản nhà nước của tỉnh cũng cho biết Quảng Đông sẽ hướng dòng vốn công vào các ngành sản xuất tiên tiến, bao gồm cả thiết bị bay không người lái.

Trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, Chủ tịch Tập đoàn GAC - Phùng Hưng Á khẳng định công ty sẽ ứng dụng sâu hơn các mô hình AI vào hệ thống lái xe tự động để tăng cường năng lực cạnh tranh. Việc Quảng Đông quyết liệt theo đuổi chiến lược công nghệ không chỉ nhằm mục đích tăng trưởng nội địa mà còn là cách để Trung Quốc đối phó với những nỗ lực giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng từ phía Liên minh Châu Âu và Mỹ.

Sự thành công của mô hình này sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho khả năng tự lực cánh sinh của nền kinh tế tỷ dân trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Nếu có thể làm chủ được các công nghệ cốt lõi và thiết lập được tiêu chuẩn riêng, Quảng Đông sẽ tiếp tục củng cố vai trò là đầu tàu công nghệ không thể thay thế của khu vực và thế giới.

Theo Reuters