Mỹ và Israel chuẩn bị suốt nhiều năm để “bẻ gãy” lá chắn S-300 của Iran như thế nào?

Mỹ, NATO và Israel đã nhiều năm nghiên cứu hệ thống phòng không S-300 của Nga thông qua Hy Lạp, Ukraine và các nhiệm vụ tình báo F-35 nhằm chuẩn bị đối phó mạng lưới phòng không Iran trong xung đột Trung Đông.

Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công quân sự toàn diện nhằm vào Iran ngày 28/2, năng lực của mạng lưới tên lửa phòng không mặt đất của Iran – cùng với lực lượng máy bay không người lái (UAV) và kho tên lửa đạn đạo – đã trở thành thách thức chính đối với các nỗ lực của phương Tây và đồng minh nhằm đạt mục tiêu giành ưu thế quân sự và lật đổ chính phủ nước này.

Mặc dù có rất ít thông tin về năng lực của các hệ thống phòng không nội địa Iran, bao gồm các tổ hợp tầm xa Bavar-373 và Khordad-15 – vốn là xương sống của mạng lưới phòng thủ nước này – Iran cũng triển khai hệ thống S-300PMU-2 do Nga sản xuất để bảo vệ thủ đô Tehran. Đây là hệ thống mà Israel, Mỹ và các lực lượng của các nước thành viên NATO khác đã chuẩn bị trong nhiều năm để có thể đối phó và phá hủy.

Hệ thống phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống phòng không S-300PMU-2 của Iran. Ảnh: MW.

Mỹ và các nước NATO đã có cơ hội tiếp cận rộng rãi với các biến thể đầu tiên của hệ thống S-300 sau khi Hiệp ước Warsaw tan rã. Những hệ thống khi đó được coi là tối tân này từng được triển khai rộng rãi tại các nước Đông Âu thuộc khối Warsaw, sau đó gia nhập NATO và sẵn sàng chuyển giao cho phương Tây nghiên cứu.

Ukraine thừa hưởng một kho S-300 đặc biệt lớn và được cho là đã chuyển các hệ thống S-300PS hoặc S-300PT cho Mỹ để nghiên cứu. Tuy nhiên, các phiên bản S-300 thời Liên Xô này có năng lực hạn chế hơn nhiều so với dòng S-300PM, trong đó phiên bản đầu tiên đi vào hoạt động năm 1992 và không được triển khai tại các nước thuộc khối Warsaw trước đây.

Dù vậy, Israel và nhiều quốc gia NATO vẫn có cơ hội tiếp cận các biến thể S-300 mới hơn và tiến hành huấn luyện chuyên sâu để đối phó trong các tình huống giao chiến mô phỏng.

Phương tiện phóng thuộc hệ thống phòng không S-300PS/PT của Không quân Ukraine. Ảnh: MW.

Sau khi hệ thống S-300PMU-1 được bán cho Cyprus và sau đó nhanh chóng được Hy Lạp tiếp nhận, lực lượng vũ trang Hy Lạp đã tạo điều kiện cho các đồng minh NATO và Israel thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công mô phỏng nhằm vào các mục tiêu được bảo vệ bởi hệ thống này.

Những hoạt động này giúp lực lượng NATO và Israel làm quen với các dải tần radar mà hệ thống S-300PM sử dụng, đồng thời tạo cơ hội thử nghiệm các biện pháp tác chiến điện tử và các chiến thuật khác nhằm vô hiệu hóa chúng. Hy Lạp cũng cho phép các sĩ quan từ các nước NATO và Israel tiếp cận cơ sở S-300 để huấn luyện.

Trong một số cuộc tập trận, các tổ hợp S-300 của Hy Lạp cũng đã phóng tên lửa thật, tạo cơ hội đánh giá thực tế phạm vi tác chiến của hệ thống.

Song song với sự hợp tác này, các phái đoàn Mỹ và Israel cũng nhiều lần tới Ukraine để tìm hiểu năng lực và quy trình vận hành của S-300, bao gồm các chế độ radar, cơ chế chỉ huy – kiểm soát và những điểm yếu của hệ thống.

Cảnh phóng tên lửa đất đối không từ hệ thống S-300PMU-1 của Hy Lạp. Ảnh: MW.

Hệ thống S-300PMU-2 của Iran có quan hệ rất gần với S-300PMU-1 của Hy Lạp. Tuy nhiên, do được sản xuất sau đó hai thập kỷ và được tùy biến đáng kể, mức độ dễ bị tổn thương trước các biện pháp tác chiến điện tử và chiến thuật đã được phát triển từ các cuộc huấn luyện với hệ thống của Hy Lạp vẫn chưa rõ ràng.

Khả năng tránh các lỗ hổng tình báo mà đối thủ có thể thu thập từ hệ thống Hy Lạp rất có thể đã là một yếu tố được cân nhắc khi Iran yêu cầu tùy biến hệ thống.

Ngoài việc huấn luyện với các hệ thống tại Hy Lạp, Không quân Mỹ cũng đã tiến hành nhiều hoạt động thu thập tình báo điện tử nhằm vào các biến thể S-300 mới hơn trong cuộc chiến Nga–Ukraine.

Máy bay chiến đấu F-35A của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Spangdahlem ở Đức. Ảnh: MW.

Từ đầu năm 2022, Không quân Mỹ đã triển khai các tiêm kích F-35A bay gần khu vực chiến sự Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ tình báo tín hiệu, trong đó các hệ thống phòng không Nga – bao gồm các biến thể S-300 mới – là mục tiêu chính.

Nói về các hoạt động tại Đông Âu, chỉ huy Không đoàn Tiêm kích 388, Đại tá Craig Andrle, cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng các nhiệm vụ này đã cung cấp những thông tin mới về năng lực của hệ thống:

“Chiếc máy bay luôn cảm nhận và thu thập thông tin. Và nó đã làm điều đó rất, rất tốt… Chúng tôi đang nhìn vào một SA-20. Tôi biết đó là SA-20. Tình báo nói ở đó có một SA-20, nhưng máy bay của tôi không nhận diện nó như vậy, vì SA-20 đó có thể đang hoạt động ở chế độ dự trữ thời chiến mà trước đây chúng tôi chưa từng thấy”.

SA-20 là tên định danh của NATO dành cho các biến thể S-300PMU-1 và PMU-2.

Hệ thống phóng và radar từ hệ thống S-300PMU-2 của Trung Quốc được mua vào đầu những năm 2000. Ảnh: MW.

Giá trị của việc có thể đối phó với hệ thống S-300PMU-2 vượt xa phạm vi Iran, bởi các hệ thống này cũng được triển khai tại Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Algeria – những quốc gia có thể trở thành mục tiêu tiềm tàng trong các cuộc tấn công trong tương lai của khối phương Tây. Trong khi đó, hệ thống Pyongae-5 của Triều Tiên được cho là đã phát triển dựa trên việc chuyển giao công nghệ đáng kể từ chương trình S-300PMU-1.

Cho thấy tầm quan trọng của việc đối phó với các hệ thống này, Thủy quân lục chiến Mỹ vào tháng 11/2025 đã sử dụng các mô hình kích thước thật của hệ thống phòng không rất giống S-300 trong cuộc tập trận Resolute Hunter 26-1 tại căn cứ không quân hải quân Fallon, cho thấy các cuộc diễn tập được thiết kế để mô phỏng việc giao chiến với các hệ thống này.

Hiệu quả tác chiến của các hệ thống S-300 của Iran được dự đoán sẽ tăng đáng kể trong năm 2026 khi nước này nhận những tiêm kích Su-35 đầu tiên, cho phép các máy bay này cung cấp dữ liệu mục tiêu và tăng cường nhận thức tình huống cho mạng lưới phòng không.

Tuy nhiên, việc các cuộc tấn công được khởi động trước khi những chiếc Su-35 được bàn giao đã loại bỏ khả năng này.

Theo MW