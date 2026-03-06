Iran dùng “trực thăng giả” đánh lừa tên lửa Israel: Đòn nghi binh khiến mạng xã hội tranh cãi

Các báo cáo cho rằng Iran có thể đã sử dụng một chiếc trực thăng giả được vẽ trên mặt đất để đánh lừa các cuộc tấn công bằng tên lửa đắt đỏ của Israel, dù tuyên bố này hiện vẫn chưa được xác nhận.

Ngày 4/3, một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng cho thấy một cuộc không kích của quân đội Israel được cho là đã đánh trúng một chiếc trực thăng.

Ngay sau đó, nhiều người dùng mạng nhanh chóng chia sẻ đoạn video và cho rằng mục tiêu bị tấn công không phải là một chiếc trực thăng thật mà chỉ là một hình vẽ ngụy trang.

Cho đến nay, cả phía Iran lẫn Israel đều chưa đưa ra xác nhận chính thức về sự việc. Trên mạng xã hội, các bình luận tiếp tục tranh luận gay gắt: một số cho rằng đó chỉ là hình vẽ, trong khi những người khác lập luận rằng cách khói bốc lên sau vụ nổ cho thấy đây là một khí tài quân sự thật.

Cuộc không kích trực thăng gây tranh cãi của Israel

Sau khi đoạn video được chia sẻ lần đầu, một số nguồn tin địa phương cho rằng Iran đã áp dụng thành công một chiến thuật đánh lừa quân sự.

Theo các báo cáo này, lực lượng vũ trang Iran đã vẽ hình trực thăng giả trên mặt đất, khiến hệ thống nhắm mục tiêu của tên lửa Israel tưởng đó là khí tài quân sự thật.

Nếu điều này là đúng, đây sẽ là một nước cờ chiến thuật đáng chú ý, bởi mỗi quả tên lửa của Israel có thể có giá từ 40.000 đến 3 triệu USD. Trong khi đó, theo các nguồn tin địa phương, những mục tiêu giả này chỉ tốn vài USD để tạo ra, nhưng các cuộc tấn công nhằm vào chúng có thể tiêu tốn hàng triệu USD.

Mục tiêu của chiến thuật này được cho là nhằm làm cạn kiệt năng lực tác chiến của đối phương bằng cách buộc họ tiêu tốn các nguồn lực đắt đỏ.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng đã bác bỏ các tuyên bố này sau khi đoạn video lan truyền. Một số chỉ ra rằng cánh quạt của chiếc trực thăng hoàn toàn không chuyển động sau khi bị tấn công, cho thấy đó có thể chỉ là hình vẽ. Những người khác lại nhận thấy khói từ vụ nổ dường như luồn xuống phía dưới cánh quạt, điều khó có thể xảy ra nếu đó chỉ là một hình vẽ trên mặt đất.

Khả năng giả mạo dấu hiệu nhiệt

Trên nền tảng mạng xã hội X, trang tin quân sự Status-6 đã chia sẻ đoạn video kèm chú thích: “Có vẻ như không quân Israel đã tấn công một mục tiêu giả của trực thăng Mil Mi-17 của Iran được vẽ trên mặt đất”.

Tuy nhiên, phần ghi chú cộng đồng bên dưới bài đăng cho rằng: “Dấu hiệu nhiệt, bao gồm cả các vùng bóng mát lạnh, xuất hiện trong video sẽ rất khó, thậm chí gần như không thể giả mạo chỉ bằng một bức vẽ. Phần lớn khói từ vụ nổ có thể thấy đi xuống dưới các cánh quạt, đặc biệt ở góc dưới bên trái – điều không thể xảy ra nếu đó chỉ là hình vẽ trên mặt đất”.

Một người dùng khác cũng đăng một đoạn video rõ nét hơn cho thấy thân của một chiếc trực thăng khác bị trúng tên lửa. Trong video đó, các cánh quạt của chiếc trực thăng – dù đang nằm trên mặt đất – vẫn còn nguyên vẹn sau cú đánh, cho thấy hiện tượng tương tự có thể đã xảy ra trong đoạn video về cuộc tấn công của Israel.

Quân đội Anh từng triển khai các tàu đổ bộ giả trước sự kiện đổ bộ bờ biển Normandy năm 1944. Nguồn: Wiki.

Đoạn video ban đầu được chia sẻ thông qua tài khoản chính thức của Lực lượng Phòng vệ Israel trên nền tảng X. Kèm theo video, quân đội Israel cho biết “các binh sĩ Iran vận hành hệ thống phòng không” đã bị “vô hiệu hóa”. Thông báo này được đăng trước khi các nghi vấn về mục tiêu giả xuất hiện, và kể từ đó Israel chưa đưa ra cập nhật mới.

Mặc dù đoạn video nhiều khả năng cho thấy một cuộc tấn công thật nhằm vào trực thăng quân sự, cả hai bên vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức.

Cũng cần lưu ý rằng các mục tiêu giả đã được quân đội nhiều nước sử dụng từ lâu để đánh lừa đối phương. Ví dụ, trong Thế chiến 2, Quân đội Anh từng triển khai các tàu đổ bộ giả trong các cảng trước cuộc đổ bộ bờ biển Normandy nhằm đánh lạc hướng các cuộc không kích khỏi những tàu thật của họ.

