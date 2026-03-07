Mỹ "đốt" gần 4 tỷ USD chỉ trong 4 ngày thực hiện chiến dịch ở Iran

Trong 4 ngày, Mỹ đã tiêu hơn 3,7 tỷ USD cho chiến dịch tấn công Iran, với chi phí dự kiến còn tăng khi chiến sự kéo dài.

Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối tiết lộ chi phí cụ thể của chiến dịch “Epic Fury” (Cơn thịnh nộ sử thi) Mỹ và Israel đã phát động hôm 28/2 nhằm vào Iran. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (Center for Strategic and International Studies, CSIS) tại Washington ước tính, chi phí mỗi ngày trong 4 ngày đầu khoảng 891 triệu USD. Như vậy chỉ trong 4 ngày Mỹ đã tiêu tốn khoảng 3,7 tỷ USD.

CSIS cho biết con số khổng lồ này chủ yếu xuất phát từ cường độ tấn công rất cao trong giai đoạn đầu, khi Mỹ phóng khoảng 2.000 vũ khí dẫn đường chính xác vào Iran. Phân tích cho thấy một phần chi phí đã nằm trong ngân sách, nhưng phần lớn (3,5 tỷ USD) vẫn chưa được tính vào ngân sách chính thức.

Tên lửa và tổn thất vũ khí. Trong số 2000 vũ khí dẫn đường chính xác được phóng, có một số lượng chưa xác định tên lửa hành trình Tomahawk, mỗi quả có giá hơn 2 triệu USD.

Ngoài ra, tổn thất có thể còn bao gồm 3 máy bay chiến đấu F-15 Eagle được cho là bị lực lượng đồng minh tại Kuwait bắn nhầm, mỗi chiếc trị giá khoảng 31 triệu USD.

Chi phí triển khai lực lượng. Ngoài chi phí vũ khí, chi phí tăng cường triển khai quân sự nhanh cũng rất lớn.

Chỉ trong vài tuần, Tổng thống Trump đã triển khai tới khu vực: khoảng 50.000 binh sĩ, 200 máy bay chiến đấu, hơn chục tàu chiến hải quân trong đó có 2 tàu sân bay.

Thủ đô Tehran của Iran bị bom Mỹ tấn công. Ảnh: AFP.



Chi phí trong tương lai phụ thuộc vào cường độ chiến tranh

CSIS nhận định: “Việc quân đội Mỹ chuyển sang sử dụng các loại đạn dược chi phí thấp hơn, cùng với việc số lượng drone và tên lửa Iran phóng vào giảm mạnh, có thể làm giảm chi phí. Tuy nhiên, chi phí trong tương lai chủ yếu phụ thuộc vào cường độ hoạt động quân sự và hiệu quả của các cuộc phản công của Iran”.

Ngày 5/3, ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách đã điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ. Khi được hỏi về tổng chi phí của cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran, ông cho biết “không thể trả lời”.

Khi chiến tranh với Iran tiếp diễn, một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về cuộc chiến tiêu hao kho tên lửa. Các nghị sĩ Đảng Dân chủ cho rằng chi phí thực tế có thể lên tới 1 tỷ USD mỗi ngày, nhưng nhiều nhà phê bình cho rằng con số này có thể bị phóng đại và không thực tế.

Theo Singtao