Mỹ có kế hoạch hoàn 166 tỷ USD thuế đối ứng cho hơn 330.000 doanh nghiệp

Mỹ có thể triển khai hệ thống tự động hoàn ít nhất 166 tỷ USD thuế quan cho hơn 330.000 doanh nghiệp nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao bác phần lớn thuế quan của ông Trump.

Một hệ thống mới để xử lý ít nhất 166 tỷ USD tiền hoàn thuế quan có thể đi vào hoạt động trong vòng 45 ngày. Đây được xem là giải pháp thay thế cho quy trình xử lý thủ công có thể tiêu tốn tới 4 triệu giờ làm việc, theo một lãnh đạo cấp cao của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ.

Tuy nhiên, thời điểm hơn 330.000 nhà nhập khẩu tại Mỹ – những doanh nghiệp đã nộp các khoản thuế này theo chương trình thuế quan cứng rắn của Tổng thống Donald Trump – thực sự nhận lại tiền vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ phần lớn các mức thuế toàn cầu quy mô lớn do ông Trump ban hành trước đó. Trong một hồ sơ nộp lên tòa án hôm 6/3, ông Brandon Lord, giám đốc điều hành phụ trách Chính sách và Chương trình Thương mại tại Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), cho biết cơ quan này đang “nỗ lực tối đa” để xây dựng một quy trình tự động mới, trong đó chỉ yêu cầu “mức độ nộp hồ sơ tối thiểu từ phía các hãng nhập khẩu”, và có thể sẵn sàng trong vòng 45 ngày.

Những cập nhật này được cho là cần thiết để xử lý “khối lượng hoàn thuế chưa từng có tiền lệ” mà CBP buộc phải giải quyết theo phán quyết của một thẩm phán thuộc Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ trong tuần này.

Trước đó, các công ty như Nintendo, Costco, FedEx cùng hàng nghìn doanh nghiệp khác đã kiện chính phủ Mỹ nhằm yêu cầu hoàn trả thuế quan. Tuy nhiên, theo cơ chế mới, các vụ kiện có thể không còn cần thiết nữa. Thay vào đó, theo ông Lord, các hãng nhập khẩu sẽ nộp bản khai liệt kê tất cả những lần mà họ đã trả khoản thuế nay bị tuyên vô hiệu. Chính phủ sau đó sẽ xác minh thông tin này để tính toán khoản hoàn trả tiềm năng cho từng doanh nghiệp.

“CBP sẽ cung cấp hướng dẫn về cách nộp các bản khai hoàn thuế trong hệ thống mới”, ông Lord cho biết.

Ông Matt McGill, luật sư thương mại và là đối tác tại hãng luật King & Spalding, nói với CNN hôm thứ Sáu rằng: “Đây có vẻ là một diễn biến rất tích cực đối với các hãng nhập khẩu”.

Tuy nhiên, trong bản hồ sơ dài 13 trang gửi tòa án hôm thứ Sáu, ông Lord không đưa ra bất kỳ ước tính nào về thời điểm các doanh nghiệp thực sự có thể nhận lại tiền thuế, ngay cả khi họ hoàn tất toàn bộ các bước theo quy trình mới.

Trước khi hồ sơ này được công bố, chính quyền của ông Trump cũng chưa từng nêu chi tiết cách thức họ sẽ xử lý việc hoàn thuế. Chính phủ thường cho biết sẽ để các tòa án cấp dưới quyết định vấn đề này, bởi phán quyết của Tòa án Tối cao không đưa ra hướng dẫn cụ thể về cách thực hiện.

Ngay sau phán quyết, ông Trump từng nói với các phóng viên rằng ông tin rằng vấn đề này có thể còn phải tranh tụng “trong 2 năm tới”, và quá trình hoàn trả thuế thậm chí có thể mất tới 5 năm mới hoàn tất.

