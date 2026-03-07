Vì sao cựu Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và một phó tổng giám đốc bị bắt?

Cựu Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu bị bắt với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Ngày 7/3, Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố thông tin bất thường đã nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tới, Phó Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex và Phó tổng giám đốc Dương Văn Mậu, về việc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Tới "đưa tiền cho chủ đầu tư để được tạo điều kiện trúng thầu".

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Vinaconex vào ngày 7/3.

"Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã công bố", thông báo của Vinaconex nêu.

Trước đó, ngày 14/2, Vinaconex ra thông báo miễn nhiệm ông Tới và bầu ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, kiêm Phó tổng giám đốc làm Chủ tịch Vinaconex.

Ông Nguyễn Hữu Tới, 67 tuổi, có nhiều năm gắn bó với Vinaconex, giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 từ cuối tháng 7/2024.

Thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn nhà nước cách đây 6 năm.

Năm 2025, doanh thu thuần của Vinaconex tăng gần 25% lên trên 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này cũng lập kỷ lục khi đạt hơn 4.129 tỷ.

Vừa qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cũng "công bố thông tin bất thường" về việc Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt và ông Nguyễn Tiến Việt, thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Hai ông bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

ACV là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành. Tại dự án trọng điểm quốc gia này, Vinaconex góp mặt cùng với nhiều liên danh trúng một số gói thầu trị giá hàng nghìn tỷ đồng.