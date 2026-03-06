Ai đứng sau chuỗi cơm tấm lớn nhất TP HCM?

Phúc Lộc Thọ hiện sở hữu khoảng 50 cửa hàng và được xem là chuỗi cơm tấm lớn nhất TP HCM. Ít người biết hành trình xây dựng thương hiệu này bắt đầu từ một quán nhỏ ở Thủ Đức và do hai anh em họ Phan gây dựng.

Hành trình trở thành chuỗi cơm tấm lớn nhất Sài Gòn của Phúc Lộc Thọ

Cơm tấm là một trong những món ăn dân dã lâu đời của khu vực miền Nam nói chung và TP HCM nói riêng. Ngày ấy, món ăn này được xem như thứ "cơm nhà nghèo" do cách tận dụng những hạt tấm – chút đầu mày màu trắng đục nơi đầu hạt gạo – và gạo bể gãy trong xay xát để nấu thành cơm.

Giờ đây, cơm tấm đã có chỗ đứng riêng, trở thành món ăn được nhiều người lựa chọn. Thậm chí cơm tấm đã nhiều lần được vinh danh là top 100 bữa ăn sáng ngon nhất thế giới.

Để cơm tấm Sài Gòn có được vị thế như ngày hôm nay, chúng ta phải kể đến đóng góp không nhỏ của 2 chuỗi cơm tấm lâu đời là Cơm tấm Kiều Giang và Cơm Tấm Cali.

Với Cơm tấm Kiều Giang, đây là thương hiệu chuyên về cơm tấm lâu đời với 30 năm kinh doanh và hiện có khoảng 8 chi nhánh hoạt động tại TP. HCM và các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, cái tên Kiều Giang bước ra ánh sáng theo cách chẳng ai mong muốn: năm 2018, sau khi đoàn kiểm tra thông báo có tìm thấy một chất ‘phụ gia lạ’ trong cửa hàng của họ, cánh truyền thông đã cho rằng, thương hiệu này vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau đó, dù Kiều Giang đã được minh oan vì ‘chất phụ gia đó thực chất là muối’, song theo bà chủ Nguyễn Kiều Giang, thương hiệu của họ đã bị ảnh hưởng xấu và lượng khách tới quán đã sụt giảm thấy rõ. Sau sự việc, dường như doanh nghiệp gia đình này không có ý định phát triển chuỗi của mình mà chỉ hoạt động cầm chừng với quy mô nhỏ.

Cơm Tấm Cali cũng là cái tên nổi bật dần trở thành chuỗi cơm tấm lớn nhất Việt Nam ở thập niên trước. Giá sản phẩm cao đã giúp Cơm Tấm Cali dù mở mặt bằng ở những vị trí đắc địa – ngay cả phố đi bộ Nguyễn Huệ họ cũng có mặt, mà vẫn sống tốt gần 10 năm nay.

Tuy nhiên song điều đó cũng chính là cản lực khiến thương hiệu này mở rộng thị trường khá chậm. Mãi đến năm 2024 họ mới bắt đầu hình thức nhượng quyền.

Trong khi hai chuỗi cơm tấm nổi đình đám là Kiều Giang và Cali đang vật lộn với bài toán thị trường, thì xuất hiện cái tên bất ngờ vượt lên như vũ bão trong giai đoạn sau COVID-19 là Cơm tấm Phúc Lộc Thọ.

Ban đầu, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ chỉ được biết đến tại con đường không quá sầm uất gần chợ Thủ Đức, TP HCM. Những năm đầu 2000, quán cơm này do ba mẹ đứng chính, hai anh em Phan Sỹ Thi và Phan Sỹ Quý còn là học sinh trung học phổ thông.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp đại học và từ chối một công việc tốt, anh Phan Sỹ Thi bàn bạc với anh trai, quyết định thử sức mở một mô hình kinh doanh bài bản. Để rồi, tháng 12/2012, tiệm cơm tấm mang tên Phúc Lộc Thọ đầu tiên chính thức ra đời tại đường Tô Ngọc Vân (TP Thủ Đức).

Tuy nhiên phải mất 6 năm, Phúc Lộc Thọ mới có 6 chi nhánh, phân bổ chủ yếu ở khu Đông TP HCM. Lúc này, hai anh em nhà Phúc Lộc Thọ mới tạm vượt qua giai đoạn khó khăn của “cơm - áo - gạo - tiền”.

Theo cập nhật trên website, giờ đây tiệm cơm này đã đạt 50 chi nhánh tại TP HCM và các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), chủ yếu theo hình thức nhượng quyền. Điều này đã giúp Phúc Lộc Thọ vượt qua Cali để trở thành hệ thống cơm tấm lớn nhất Việt Nam.

Quan sát của VietTimes cho thấy Cơm tấm Phúc Lộc Thọ được mở ngay những vị trí đắc địa, ngay ngã tư lớn hoặc những con đường huyết mạch phủ khắp các quận tại TP HCM. Giá trung bình 1 dĩa cơm tấm dao động trung bình từ 42.000 đồng – 69.000 đồng.

Một cửa hàng cơm tấm Phúc Lộc Thọ. Ảnh: Cơm tấm Phúc Lộc Thọ

Những cửa hàng cơm tấm của Phúc Lộc Thọ đa số theo hình thức nhượng quyền. Nguồn tin của VietTimes cho thấy vốn đầu tư ước tính ban đầu của 1 cửa hàng nhượng quyền từ 1,5 tỷ - 2 tỷ đồng trong 1 diện tích 150m2 với khoảng 70 chỗ ngồi. Ước tính từ phía công ty, nhà đầu tư sẽ hoàn vốn trong vòng 1 – 2 năm.

Trong bài phỏng vấn với tờ Nhịp cầu đầu tư, CEO Cơm tấm Phúc Lộc Thọ là ông Phan Sỹ Thi (sinh năm 1990) cho biết: “Trong 4 năm trở lại đây, Phúc Lộc Thọ phục vụ xấp xỉ 5 – 8 triệu lượt khách mỗi năm, tần suất khách hàng sử dụng sản phẩm là 4 lần/tháng.

Ngoài bán trực tiếp, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ cũng bắt tay với các ứng dụng giao đồ ăn như GrabFood, Gojek, Shopee Food để tiếp cận với sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng.

Trong vòng 5 năm (tính từ 2024), vị CEO 9x Phúc Lộc Thọ sẽ có 100 chi nhánh, tính luôn số chi nhánh hiện tại ở TP HCM. “Chúng tôi sẽ không chạy đua về số lượng chi nhánh nhượng quyền để đảm bảo lợi nhuận của các nhà đầu tư”, nhà sáng lập Phúc Lộc Thọ nói.

Nói về giai đoạn COVID-19, khi nhiều hãng F&B rơi vào vòng xoáy khó khăn, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ thừa nhận đã gặp may mắn vì vẫn có nhà đầu tư chiến lược tham gia.

Trong bài chia sẻ với báo chí năm 2024, ông Phan Sỹ Thi cho biết công ty vẫn đang tiếp tục quá trình gọi vốn cho mục tiêu dài hạn. Số vốn huy động được sẽ đầu tư cho nhà máy, hoàn thiện chuỗi cung ứng. Thứ đến là đầu tư vào khai thác dữ liệu để kinh doanh hiệu quả hơn. Cuối cùng là đầu tư phát triển các thương hiệu món Việt khác như bún bò Huế, phở Hà Nội, hủ tiếu Nam Vang...

Khi chia sẻ thêm về chiến lược mở rộng thêm các món ăn khác, ông Phan Sỹ Thi thông tin: “Những chi nhánh đầu tiên chúng tôi sẽ tự mở cho đến khi thành công sau đó mới nhượng quyền và mục tiêu hướng đến 50-100 chi nhánh trên một thương hiệu.

Chúng tôi chưa thể chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch này. Nhưng có thể hình dung rằng chúng tôi không chỉ cơm tấm mà là chuỗi nhiều món ăn Việt Nam đặc thù, dễ tiếp cận từ online đến offline và quan trọng nhất là đảm bảo chất lượng nguồn nguyên liệu”.

Ông Phan Sỹ Thi - cofounder của chuỗi Cơm tấm Phúc Lộc Thọ.

Vốn điều lệ 20 tỷ đồng, từng vướng nợ BHXH cho nhân viên hàng tỷ đồng

Theo tìm hiểu của VietTimes, Cơm tấm Phúc Lộc Thọ được quản lý bởi CTCP Thực phẩm Phúc Lộc Thọ.

Công ty này được thành lập chính thức vào tháng 10/2016 do ông Phan Sỹ Thi làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc. Trụ sở chính công ty đặt tại 234/3 Tô Ngọc Vân, Phường Linh Đông (cũ) thuộc TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, trong đó ông Phan Sỹ Thi góp 11 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 55%. Người anh Phan Sỹ Quý góp 10%. Một cá nhân khác trùng địa chỉ thường trú với ông Quý là bà Lê Thị Cẩm Nhung sở hữu 25%. Ngoài ra còn có một cá nhân khác là Trần Nguyễn Anh Thi (trú tại Quận Tân Phú) cầm 10% vốn của công ty.

Cơ cấu cổ đông góp vốn của Cơm tấm Phúc Lộc Thọ.

Đến tháng 12/2021, công ty tăng nhẹ vốn điều lệ lên 20,51 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được tiết lộ. 5 tháng sau, tức tháng 4/2022, Phúc Lộc Thọ tăng vốn lên thành 24,1 tỷ đồng.

Thay đổi thông tin gần nhất của công ty là vào tháng 11/2025 mới đây, trong đó Công ty chỉ có 1 lao động duy nhất và người đại diện pháp luật vẫn là ông Phan Sỹ Thi.

Như vậy tính đến hiện tại công ty vẫn không có sự thay đổi thêm nào nguồn vốn cũng như cơ cấu cổ đông. Vốn điều lệ hiện tại cũng tăng không đáng kể cho với vốn thay lập, cho thấy nhiều khả năng đây vẫn là một công ty được góp vốn bởi các thành viên trong gia đình.

Ở diễn biến khác, Công ty Phúc Lộc Thọ từng có mặt trong Danh sách những dơn vị nợ, chậm đóng Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp (BHXH-BHYT-BHTN) từ 3 tháng (Số liệu chậm đóng tính đến hết ngày 31/8/2023) do Phòng quản lý Thu, Sổ - Thẻ của BHXH TP HCM công bố. Theo đó CTCP Thực phẩm Phúc Lộc Thọ chậm đóng BHXH 8 tháng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Theo cập nhật mới nhất, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ và không còn có tên trong danh sách những đơn vị chậm đóng BHXH TP HCM..