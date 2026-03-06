Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử, con trai bầu Hiển chia sẻ những ưu tiên, dự định gì?

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 30, ứng cử viên Đỗ Vinh Quang chia sẻ nhiều ưu tiên dự định theo đuổi nếu trở thành đại biểu HĐND Hà Nội, trong đó có những điểm đáng chú ý liên quan đến kinh tế địa phương và thế hệ trẻ.

Hội nghị tiếp xúc giữa ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 với cử tri được tổ chức tại đơn vị bầu cử số 30, kết hợp trực tiếp từ điểm cầu xã Quang Minh với trực tuyến tới các xã Mê Linh, Tiến Thắng, Yên Lãng tổ chức sáng 6/3.

Đơn vị bầu cử số 30 có 7 ứng cử viên gồm: Ông Trần Thế Cương, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh; ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn T&T; ông Trương Văn Tân, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam; ông Đoàn Văn Thành, cán bộ Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng; bà Lê Hồng Vân, Phó bí thư Chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Thịnh B, xã Quang Minh.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở tổ bầu cử số 30, ông Đỗ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group - cho biết nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031, ông sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND, tích cực thảo luận và biểu quyết các vấn đề quan trọng của thành phố, đồng thời thực hiện quyền giám sát việc triển khai các nghị quyết.

Ông cho rằng hoạt động của đại biểu cần xuất phát từ thực tiễn đời sống của cử tri tại địa bàn, nhằm bảo đảm các quyết sách của thành phố sát với nhu cầu phát triển và đời sống của người dân.

Ứng cử viên cũng nhấn mạnh vai trò kết nối giữa cử tri và chính quyền các cấp, chủ động lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực các kiến nghị của người dân đến HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết những vấn đề thiết thực liên quan đến hạ tầng, môi trường và sinh kế.

Đề cập định hướng phát triển trong 4 xã thuộc đơn vị bầu cử số 30, ông cho rằng khu vực Quang Minh và Tiến Thắng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình này cần gắn với yêu cầu phát triển bền vững, kiểm soát môi trường và nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Bên cạnh công nghiệp, ông cũng cho rằng nông nghiệp vẫn là lĩnh vực quan trọng của các xã trong đơn vị bầu cử. Do đó, cần hỗ trợ các hợp tác xã và hộ sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh tiêu thụ, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân.

Ngoài các giải pháp phát triển kinh tế, ông Quang nhấn mạnh việc đầu tư cho con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo ông, cần mở rộng các hoạt động thể thao và môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần rèn luyện thể chất, ý chí và tinh thần kỷ luật.

Với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, ông cam kết phối hợp triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng, gắn kết giữa nhà trường, gia đình và tổ chức chuyên môn; đồng thời tuyển chọn, đào tạo năng khiếu ngay tại địa phương.

Ông mong muốn từ những sân bóng tại Quang Minh, Mê Linh, Tiến Thắng và Yên Lãng sẽ có thêm nhiều em nhỏ được đào tạo bài bản, có cơ hội phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là tuyển thủ quốc gia trong tương lai.

"Tuy nhiên, mục tiêu không chỉ dừng ở việc tìm kiếm tài năng thể thao mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành kỷ luật, ý chí, tinh thần đồng đội và bản lĩnh vượt khó", ông Quang nói.