Phó chánh tòa dân sự ở TP Huế bị khai trừ Đảng

Bà Thái Thị Hồng Vân vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án...

Tại kỳ họp thứ 7 của UBKT Thành uỷ Huế do bà Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Huế chủ trì đã xem xét, thi hành kỷ luật loạt Đảng viên bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Thái Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TAND TP Huế, Phó Bí thư Chi bộ Tòa Dân sự - Tòa Hành chính, Phó Chánh tòa Tòa Dân sự, TAND TP Huế.

Theo UBKT Thành uỷ Huế, trong quá trình công tác, bà Thái Thị Hồng Vân đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp, UBKT Thành uỷ Huế cũng đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhơn Vượng, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng VKSND TP Huế, nguyên Bí thư Đảng ủy VKSND TP, nguyên Phó viện trưởng VKSND TP Huế.

Cũng theo UBKT Thành uỷ Huế, trong thời gian giữ chức vụ ông Trần Nhơn Vượng, đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Tại Kỳ họp, sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra Ban Thường vụ Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xã Hưng Lộc và xã Phú Vinh về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, kiểm tra tài chính đảng, UBKT Thành ủy yêu cầu các tổ chức đảng được kiểm tra phát huy ưu điểm kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm xây dựng kế hoạch có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.