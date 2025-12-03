Tin nóng công nghệ 3/12: Nhật Bản thử nghiệm xe tải tự lái, iPhone 17e sắp loại bỏ "tai thỏ"

1. AWS ra mắt Chip AI Trainium3 hiệu suất gấp 4 lần bản tiền nhiệm

UltraServers dựa trên chipset Trainium3. Ảnh: Interesting Engineering.

Amazon Web Services (AWS) vừa công bố chip huấn luyện AI mới nhất, Trainium3 tại sự kiện re:Invent 2025. Trainium3 mang lại hiệu suất và bộ nhớ cao hơn gấp bốn lần so với thế hệ trước (Trainium2) cho cả huấn luyện và suy luận.

Hệ thống UltraServer mới chứa 144 chip Trainium3, có thể liên kết lên tới một triệu chip trong một lần triển khai duy nhất. AWS cũng tập trung vào hiệu suất năng lượng, giúp giảm tới 40% mức tiêu thụ điện năng.

Đáng chú ý, AWS đã tiết lộ chip Trainium4 đang được phát triển, tương thích với NVIDIA NVLink Fusion. Hướng đi này cho thấy AWS đang xây dựng một hệ sinh thái lai (hybrid), nơi phần cứng tùy chỉnh của họ có thể bổ sung cho các hệ thống GPU của NVIDIA, thay vì cạnh tranh trực tiếp, hai gã khổng lồ đang hợp tác để tạo ra các nền tảng siêu máy tính AI linh hoạt hơn.

2. 7-Eleven tiên phong thử nghiệm xe tải tự lái đường dài

7-Eleven thử nghiệm xe tải tự lái đường dài. Ảnh: Nikkei Asia.

Seven-Eleven Nhật Bản sẽ bắt đầu thử nghiệm vận chuyển đường dài bằng xe tải tự lái, một sáng kiến đầu tiên trong ngành cửa hàng tiện lợi và siêu thị của nước này, nhằm đối phó với tình trạng thiếu tài xế trầm trọng.

Công ty sẽ tiến hành ba cuộc thử nghiệm vào tháng 4 năm sau, hợp tác với Mitsui & Co. Retail Group và công ty khởi nghiệp T2. Xe tải tự hành Cấp độ 2 (tự động hóa một phần có giám sát) sẽ hoạt động trên gần 450 km đường cao tốc nối Tokyo và Osaka.

Thử nghiệm nhằm xác minh tính khả thi, thời gian giao hàng và hiệu quả vận hành của công nghệ này. Seven-Eleven nhấn mạnh logistics là "cứu cánh" cho mô hình kinh doanh của họ, đặc biệt khi các quy định về giờ làm thêm của tài xế xe tải được thắt chặt từ tháng 4 năm 2024.

3. Các nhà phân tích cho biết bước nhảy vọt công nghệ của Trung Quốc sẽ vượt qua tàu sân bay Mỹ

Các tàu sân bay từ lâu đã là biểu tượng của sức mạnh Mỹ, nhưng máy tính lượng tử có thể đóng vai trò quan trọng hơn trong tương lai. Ảnh: Nikkei Asia.

Trong khi các nhà lãnh đạo tập trung tranh luận về các kịch bản xung đột truyền thống, các nhà phân tích cảnh báo về một mối đe dọa mới: Máy tính lượng tử. Các chuyên gia dự đoán "Ngày Lượng tử" (Q-Day)—khi máy tính lượng tử có thể phá vỡ mọi thuật toán mã hóa hiện tại—có thể sẽ đến vào những năm 2030".

Sức mạnh lượng tử có thể trở thành công cụ chiến tranh quyết định, vượt qua cả tàu sân bay. Nó có khả năng vô hiệu hóa sân bay, nhà máy điện và mạng lưới viễn thông quân sự mà không cần nổ một phát súng.

Trung Quốc đang đầu tư mạnh mẽ, huy động 140 tỷ USD cho công nghệ lõi như điện toán lượng tử. Nguy cơ lớn nhất là chiến lược "thu thập ngay, giải mã sau", nơi dữ liệu mật bị đánh cắp sẽ được giải mã khi công nghệ lượng tử Trung Quốc hoàn thiện.

4. Nhật Bản dự kiến áp thuế cố định 20% lên giao dịch tiền mã hóa

Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đánh thuế thu nhập từ giao dịch tiền điện tử ở mức cố định 20%. Ảnh: Nikkei Asia.

Chính phủ và liên minh cầm quyền Nhật Bản đang xúc tiến việc áp thuế đồng nhất 20% lên lợi nhuận từ giao dịch tiền mã hóa, không phân biệt số tiền. Thay đổi này nhằm đưa quy tắc thuế tiền mã hóa về ngang bằng với cổ phiếu và các sản phẩm tài chính khác.

Hiện tại, thu nhập từ tiền mã hóa bị đánh thuế lũy tiến lên tới 55%, khiến nhiều nhà đầu tư ngần ngại bán tài sản. Với mức thuế mới, dự kiến được đưa vào kế hoạch cải cách thuế năm 2026, các nhà hoạch định chính sách hy vọng giảm gánh nặng thuế sẽ thúc đẩy giao dịch và cuối cùng là tăng doanh thu thuế.

Sự thay đổi này cũng đi kèm với việc siết chặt giám sát giao dịch tiền mã hóa và dự kiến sẽ cho phép các quỹ đầu tư tín thác có chứa tiền mã hóa.

5. iPhone 17e sắp loại bỏ "tai thỏ"

iPhone 17e sắp loại bỏ "tai thỏ". Ảnh: BGR.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple có thể loại bỏ "tai thỏ" (notch) trên mẫu iPhone giá rẻ thế hệ tiếp theo. Mặc dù iPhone 16e hiện là mẫu duy nhất còn sử dụng notch truyền thống, báo cáo từ My Drivers cho thấy iPhone 17e dự kiến ra mắt vào mùa xuân tới sẽ được trang bị màn hình Dynamic Island.

Việc nâng cấp lên Dynamic Island là một động thái hợp lý, giúp iPhone 17e (có thể sử dụng chip A19 và camera đơn) trông hiện đại và đồng bộ hơn với các dòng iPhone 17 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để giữ mức giá khởi điểm khoảng 599 USD, iPhone 17e được cho là sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6.1 inch và không hỗ trợ công nghệ tần số quét thích ứng (ProMotion) như các mẫu cao cấp.

Theo BGR, Nikkei Asia, Interesting Engineering, Reuters