Cận cảnh bộ đôi "xe sang" vừa được Mazda đưa tới Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc

Trong khi AI bị đổ lỗi gây mất việc ở Mỹ, hàng chục nghìn lao động trẻ tại các thành phố nhỏ ở Ấn Độ lại tận dụng cơ hội từ ngành chú thích dữ liệu – lĩnh vực dự kiến tạo gần 1 triệu việc làm vào năm 2030.