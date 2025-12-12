Cận cảnh bộ đôi "xe sang" vừa được Mazda đưa tới Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc

Thượng Tâm

Bên cạnh CX-5 thế hệ mới, THACO còn mang về hai mẫu SUV kích thước lớn là CX-60 và CX-90. Cả hai mẫu xe sẽ được bán ra từ tháng 4 năm sau.

Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 1.jpg
Bên cạnh CX-5 thế hệ mới, Mazda còn giới thiệu bộ đôi SUV hoàn toàn mới tại Việt Nam bao gồm: Mazda CX-60 và Mazda CX-90. Sự xuất hiện của hai cái tên vốn quen mặt ở nhiều thị trường quốc tế nhưng còn "xa lạ" tại Việt Nam được xem như bước đi nhằm mở rộng dải sản phẩm SUV của Mazda, từ nhóm khách hàng đề cao cảm giác lái đến tệp người dùng cần một chiếc SUV 3 hàng ghế sang trọng. Ảnh: Mazda.

Mazda CX-60: "vừa tầm" nhưng hướng đến trải nghiệm cao cấp hơn

Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 5.jpg
Được phát triển trên nền tảng Large Product Group, CX-60 thuộc thế hệ sản phẩm hướng đến sự sang trọng của Mazda. Mẫu SUV này có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.740 x 1.890 x 1.683 mm, trục cơ sở 2.870 mm. Dù lớn hơn CX-5 thế hệ mới (4.690 x 1.860 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm), CX-60 vẫn chỉ được bố trí hai hàng ghế. Ảnh: Mazda.
MAZDA_CX-60_LV1_08221.jpg
Nhờ đó, khoang nội thất của CX-60 tập trung cho trải nghiệm người dùng nhiều hơn. Thuộc dòng sản phẩm "cận sang" của Mazda, mẫu xe này sử dụng chất liệu cao cấp, được hoàn thiện tỉ mỉ. Cảm giác sang trọng là điều Mazda muốn để tạo sự khác biệt với phần còn lại của phân khúc. Ảnh: Mazda.
Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 4.jpg
CX-60 được trang bị hệ thống nhận diện người lái bằng camera, tự động điều chỉnh ghế, vô-lăng và thiết lập màn hình theo từng hồ sơ cá nhân, mang đến trải nghiệm mà dải sản phẩm Mazda hiện tại chưa từng có. Ảnh: Mazda.
Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 3.jpg
Đi kèm là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD thế hệ mới cùng các nút cơ học được tinh chỉnh, giữ trải nghiệm thao tác quen thuộc nhưng hiện đại hơn, phù hợp định hướng nâng tầm thương hiệu. Ảnh: Mazda.

Mazda CX-90: SUV đầu bảng ba hàng ghế, bước vào sân chơi hạng sang

Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 2.jpg
Trái ngược sự gọn gàng của CX-60, Mazda CX-90 xuất hiện với dáng vẻ to lớn, bề thế và mục tiêu rất rõ ràng: trở thành mẫu SUV đầu bảng của Mazda tại Việt Nam, nhắm đến nhóm người dùng ưu tiên không gian 3 hàng ghế và trải nghiệm êm ái cho cả gia đình. Ảnh: Mazda.
MAZDA_CX-90_LV2_08396.jpg
Điểm "ăn tiền" của CX-90 nằm ở cấu hình ba hàng ghế rộng rãi, nhấn mạnh tính tiện nghi cho người ngồi ở cả hàng thứ hai lẫn hàng thứ ba, yếu tố mà khách mua SUV 7 chỗ cao cấp thường cân nhắc kỹ. Mazda định hướng CX-90 theo phong cách sang trọng nhưng vẫn mạnh mẽ, đúng tinh thần SUV cỡ lớn: đi xa thoải mái, chở đủ người, vận hành ổn định, cách âm và độ êm được ưu tiên. Ảnh: Mazda.
MAZDA_CX-90_LV2_08394.jpg
Mazda CX-90 được trang bị màn hình trung tâm 12,3 inch, HUD hiển thị lên kính lái, camera 360 độ nâng cấp với khả năng mở rộng vùng quan sát, điều hòa tự động độc lập cho các hàng ghế, sạc không dây và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Về an toàn, xe có gói i-Activsense mới cùng hệ thống giám sát người lái DMS giúp nhận biết trạng thái tập trung của tài xế để đưa ra cảnh báo kịp thời. Ảnh: Mazda.
Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 7.jpg
Theo công bố của THACO, CX-60 và CX-90 dùng chung hệ động lực với hai tùy chọn, gồm động cơ mild-hybrid SkyActiv 3.3 lít Turbo và PHEV 2.5 lít. Đi kèm với động cơ là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhưng ưu tiên dẫn động cầu sau. Với bản PHEV, CX-60 có thể chạy thuần điện khoảng 60 km trong khi "đàn anh" CX-90 chỉ là hơn 43 km. Ảnh: Mazda.
Cận cảnh bộ đôi SUV 'cận sang' vừa được Mazda giới thiệu tại Việt Nam, có động cơ hybrid cắm sạc - Ảnh 8.jpg
Tương tự CX-5 thế hệ mới, Mazda CX-60 và CX-90 được đưa về trưng bày trong sự kiện ra mắt showroom Mazda Flagship đầu tiên tại Việt Nam, cũng như ở Đông Nam Á. Dự kiến, hai mẫu SUV "cận sang" sẽ được bán ra từ tháng 4/2026. Ảnh: Mazda.

