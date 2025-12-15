iPhone 17 giá 799 USD có thể trở thành "cơn ác mộng" với Android vào năm tới

Apple đã trình làng dòng iPhone 17 vào giữa tháng 9 và chỉ sau vài tuần mở bán, ba trong số bốn mẫu máy đã nhanh chóng cháy hàng.

Gần 2 tháng sau, ngay cả mẫu cơ bản iPhone 17 giá 799 USD thậm chí còn có thời gian giao hàng lâu hơn cả Pro Max, cho thấy nhu cầu khổng lồ từ người tiêu dùng.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một báo cáo mới từ Counterpoint Research chỉ ra rằng Apple là hãng sở hữu mẫu máy bán chạy nhất trong quý 3 năm 2025. Tuy nhiên, điều bất ngờ là ngôi vị dẫn đầu lại thuộc về mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn, ra mắt một năm trước đó.

iPhone áp đảo: 4/10 điện thoại bán chạy nhất

Phân tích của Counterpoint Research cho thấy Apple và Samsung mỗi hãng chiếm năm vị trí trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất quý 3/2025.

iPhone 16 chiếm vị trí dẫn đầu danh sách, tiếp theo là các phiên bản iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e chiếm trọn bốn vị trí đầu tiên.

iPhone 17 Pro Max, chỉ bán ra trong vài tuần cuối quý, vẫn kịp chen chân vào vị trí thứ 10.

Trái lại, không có bất kỳ flagship nào thuộc dòng Galaxy S cao cấp của Samsung (2024 hoặc 2025) lọt vào danh sách này. Các mẫu điện thoại duy nhất của Samsung nằm trong Top 10 đều thuộc phân khúc tầm trung Galaxy A-series, với mẫu Galaxy A16 5G đứng ở vị trí cao nhất (thứ 5).

Tổng cộng, Top 10 điện thoại này đóng góp 20% tổng doanh số smartphone toàn cầu trong Quý 3/2025. Riêng iPhone 16 đã chiếm 4% tổng khối lượng bán ra, giúp mẫu máy này giữ vững vị trí dẫn đầu trong quý thứ ba liên tiếp.

Trong phần lớn quý 3/2025, iPhone 16 được bán với giá 799 USD—mức giá mà Apple đã giữ nguyên cho mẫu iPhone 17 cơ bản năm nay. Khi iPhone 17 ra mắt vào tháng 9, Apple đã giảm giá iPhone 16 xuống còn 699 USD.

Đáng chú ý, iPhone 16 vẫn đạt doanh số áp đảo ngay cả khi bị các nhà phê bình chỉ trích vì cấu hình kém hơn các đối thủ Android cùng phân khúc, điển hình là việc chỉ được trang bị màn hình 60Hz trong nhiều năm.

Sự thống trị của iPhone 16 cho thấy người mua sẵn sàng trả giá cao cho một chiếc điện thoại mang thương hiệu Apple, ngay cả khi nó có thông số kỹ thuật tệ hơn các lựa chọn Android rẻ hơn hoặc cùng giá.

iPhone 17 sẽ là mối đe dọa lớn nhất cho Android

Bước sang năm 2026, các nhà sản xuất Android sẽ gặp khó khăn lớn hơn trong việc cạnh tranh với Apple, mặc dù họ có thể tung ra những sản phẩm thay thế tốt với màn hình 120Hz và thông số mạnh mẽ (ví dụ như Pixel 10 giá 799 USD của Google).

Trớ trêu thay, chính trí tuệ nhân tạo (AI) lại là yếu tố gây bất lợi cho các nhà cung cấp Android. Cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu AI khổng lồ đang đẩy chi phí của các linh kiện quan trọng, bao gồm RAM và bộ nhớ, lên cao. Điều này có thể buộc các hãng Android phải tăng giá bán, khi cuộc khủng hoảng chip ảnh hưởng trực tiếp đến các bộ phận di động.

Trước tình hình này, Samsung được cho là đã phải thiết kế lại mẫu Galaxy S26 cơ bản để đảm bảo duy trì được mức giá 799 USD nhằm cạnh tranh trực tiếp với iPhone 17. Với việc iPhone 17 đã được nâng cấp đáng kể—màn hình 120Hz và bộ nhớ trong tối thiểu 256GB (gấp đôi iPhone 16)—nó gần như chắc chắn sẽ tiếp bước người tiền nhiệm để trở thành smartphone bán chạy nhất toàn cầu trong thời gian tới.

Theo BGR