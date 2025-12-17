close Đăng nhập

Việt Nam xác định ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm, phát triển nhanh, bền vững là động cơ vĩnh cửu

Anh Lê

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam xác định ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh và bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026.
Kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026, diễn ra chiều 16/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên cơ sở xác định rõ xu thế tất yếu, không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số, Việt Nam xác định rõ "chuyển đổi kép: xanh hoá và số hoá" là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu; vừa là nền tảng, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Thông tin về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng cho biết trong bối cảnh thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện.

Theo Thủ tướng, tình hình kinh tế-xã hội đất nước đạt nhiều kết quả nổi bật, khá toàn diện, cao hơn năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực, kinh tế Việt Nam đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài.

Về mục tiêu chiến lược, Thủ tướng cho biết Việt Nam kiên định, nhất quán tập trung thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm (phấn đấu đến năm 2030, trở thành một nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao).

Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định ổn định là pháo đài bất khả xâm phạm; phát triển nhanh và bền vững là động cơ vĩnh cửu, không có điểm dừng; giàu mạnh, tự do, ấm no, hạnh phúc của người dân là mục tiêu tối thượng; không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội và môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần.

img7092-17658845929802131122098-5267.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh xu thế tất yếu, không thể đảo ngược của chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số.

Mở rộng ra biển, tiến sâu vào lòng đất, vươn cao lên vũ trụ

Ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế tại Diễn đàn, Thủ tướng cho biết thời gian tới Việt Nam tập trung thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chuyển đổi kép xanh hóa và số hóa, phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời nâng cao khả năng chống chịu và sức cạnh tranh.

Việt Nam tiếp tục triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực, với phương châm Đảng lãnh đạo, Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển, Nhân dân hạnh phúc. Các động lực tăng trưởng truyền thống được làm mới, các động lực tăng trưởng mới được thúc đẩy mạnh mẽ, cùng với cơ chế thử nghiệm hỗ trợ phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Việt Nam cũng xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học mang tính đột phá đối với 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Thủ tướng chia sẻ Việt Nam tập trung khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới, mở rộng ra biển, tiến sâu vào lòng đất, vươn cao lên vũ trụ; phát huy vai trò của các mô hình kinh tế mới, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế trong thu hút vốn, công nghệ; đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; ưu tiên thu hút FDI vào các ngành công nghệ cao, sản xuất xanh, tuần hoàn và tăng cường kết nối với đầu tư trong nước.

Khẳng định lịch sử dân tộc cho thấy càng trong gian khó, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam càng tỏa sáng, Thủ tướng khẳng định với sự chỉ đạo thống nhất của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ của Nhân dân và doanh nghiệp cùng sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, mục tiêu phát triển nhanh và bền vững theo hướng xanh hóa, số hóa của Việt Nam là hoàn toàn khả thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 và những năm tiếp theo, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.

