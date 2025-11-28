Tin nóng công nghệ 28/11: ChatGPT sẽ sớm hỗ trợ ứng dụng bên thứ 3

1. Nhà bán lẻ chi hàng tỷ USD để "lấy lòng" AI

Nhà bán lẻ chi hàng tỷ USD cho AI. Ảnh: Reuters.

Thay vì chỉ chi tiền cho quảng cáo truyền thống, các nhà bán lẻ lớn hiện đang tìm cách thu hút sự chú ý của các tác nhân AI (AI agents) như ChatGPT và Gemini. Trong mùa lễ hội mua sắm dự kiến đạt 253 tỷ USD, người tiêu dùng Mỹ ngày càng dùng chatbot để xin lời khuyên về quà tặng.

Để tối ưu hóa cho AI, các thương hiệu đang tăng cường xuất bản nội dung blog từ 3-4 bài lên tới 100-200 bài mỗi tháng. Một số còn xây dựng các trang web đặc biệt chỉ để dành cho trình tạo dữ liệu AI (AI scrapers).

Mặc dù lưu lượng truy cập từ các nền tảng AI như ChatGPT hiện còn nhỏ, nhưng các nhà bán lẻ nhìn thấy cơ hội lớn vì những khách hàng tìm thấy sản phẩm qua AI thường có ý định mua hàng rất cao. Các công ty như Brooklinen đang trả tiền cho người có ảnh hưởng để đảm bảo sản phẩm của họ được AI thu thập thông tin và giới thiệu.

2. ChatGPT sẽ sớm hỗ trợ ứng dụng bên thứ 3

ChatGPT sẽ sớm hỗ trợ ứng dụng bên thứ 3. Ảnh: Reuters.

OpenAI dường như đang chuẩn bị ra mắt các tính năng mới cho phép nhà phát triển xuất bản trực tiếp các ứng dụng và tác nhân AI (AI agents) bên trong ChatGPT. Tính năng sắp tới, được phát hiện qua ảnh chụp màn hình rò rỉ, cho thấy một menu "Apps", nơi người dùng có thể truy cập các ứng dụng bên thứ ba như Instacart và Expedia.

Nếu được triển khai, người dùng có thể liên kết tài khoản ChatGPT với các ứng dụng du lịch hoặc dịch vụ mua sắm để sử dụng chatbot kết hợp với các dịch vụ này.

Bên cạnh ứng dụng, OpenAI cũng có thể cho phép nhà phát triển xuất bản các quy trình làm việc (workflows) tác nhân AI tùy chỉnh. Các chuyên gia dự đoán những tính năng này có thể được công bố tại một sự kiện ra mắt vào tháng 12, tiếp tục củng cố vị thế của ChatGPT như một nền tảng AI tích hợp.

3. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ "bong bóng" robot hình người

Mẫu robot hình người của Leju Robotics.Co. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), ông Li Chao đã cảnh báo các công ty robot hình người trong nước cần ngăn chặn nguy cơ sản phẩm trùng lặp cao tràn ngập thị trường, làm thu hẹp không gian nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông Li Chao cho biết hiện có hơn 150 công ty robot hình người tại Trung Quốc. Ông nhấn mạnh tốc độ và "bong bóng" luôn là những vấn đề cần được quản lý và cân bằng trong quá trình phát triển các ngành công nghiệp tiên phong như robot hình người.

Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ đang tích cực thúc đẩy ngành công nghiệp robot, nhưng đồng thời muốn đảm bảo sự phát triển bền vững, tập trung vào đổi mới công nghệ cốt lõi thay vì chạy theo số lượng.

4. Nhà sản xuất chip Nexperia khẩn thiết kêu gọi các đơn vị Trung Quốc khôi phục sản xuất

Nhà sản xuất chip Hà Lan Nexperia đã công bố một thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các đơn vị tại Trung Quốc giúp khôi phục sản xuất bình thường. Chuỗi cung ứng của Nexperia bị gián đoạn sau khi chính phủ Hà Lan tiếp quản công ty vào tháng 9 vì lý do an ninh.

Nexperia, đơn vị sản xuất hàng tỷ chip phổ thông cho ô tô và thiết bị điện tử, cho biết họ đã nhiều lần nỗ lực đối thoại nhưng không nhận được phản hồi từ các đơn vị Trung Quốc.

Sự bế tắc này xảy ra khi chính phủ Hà Lan giành quyền kiểm soát Nexperia (thuộc sở hữu của Wingtech Trung Quốc), dẫn đến việc Bắc Kinh tạm dừng xuất khẩu sản phẩm hoàn thiện. Hiện tại, bên châu Âu đã ngừng vận chuyển tấm wafer (sản xuất ở Hamburg, Đức) sang Trung Quốc để đóng gói do bị cáo buộc không thanh toán.

5. Huawei, ZTE ký kết thỏa thuận 5G tại Việt Nam

Huawei, ZTE ký kết thỏa thuận 5G tại Việt Nam. Ảnh: Reuters.

Các công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc là Huawei và ZTE đã giành được một loạt hợp đồng cung cấp thiết bị 5G tại Việt Nam trong năm nay, theo Reuters.

Dữ liệu mua sắm công cho thấy, một liên doanh có Huawei đã được trao hợp đồng 23 triệu USD cho thiết bị 5G vào tháng 4 và ZTE đã thắng ít nhất hai hợp đồng ăng-ten 5G trị giá hơn 20 triệu USD.

Trong nhiều năm, Việt Nam từng ngần ngại sử dụng công nghệ Trung Quốc trong cơ sở hạ tầng nhạy cảm. Tuy nhiên, các thỏa thuận gần đây làm dấy lên mối lo ngại của các quan chức phương Tây, những người xem việc loại trừ các nhà thầu Trung Quốc là điều kiện quan trọng để Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến của Mỹ. Các nhà mạng Việt Nam cho biết công nghệ Trung Quốc thường có giá thành rẻ hơn.