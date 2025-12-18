Ông Trump biến lối đi Nhà Trắng thành “bảng vàng công kích” các Tổng thống tiền nhiệm

Nhà Trắng đã lắp đặt những bức chân dung giới thiệu các đời Tổng thống tiền nhiệm theo phong cách bài đăng mạng xã hội của ông Donald Trump, với nhiều lời công kích, cáo buộc vô căn cứ và ngôn từ gây tranh cãi.

Nhà Trắng đã lắp đặt các bức chân dung dọc theo “Lối đi Danh vọng Tổng thống” của Tổng thống Donald Trump, trong đó giới thiệu các đời Tổng thống tiền nhiệm bằng những đoạn mô tả mang đậm phong cách các bài đăng mạng xã hội của ông — bao gồm cả lời công kích, những cáo buộc vô căn cứ và cách viết hoa ngẫu hứng.

Một bức chân dung đặt ở đầu khu trưng bày, chạy dọc lối đi bên ngoài Cánh Tây của Nhà Trắng, cho biết công trình này được “thai nghén, xây dựng và khánh thành” bởi ông Trump “như một sự tri ân dành cho các Tổng thống trong quá khứ — cả những người tốt, xấu và ở đâu đó ở giữa — những người đã phục vụ Đất nước và đã hy sinh rất nhiều vì điều đó”.

Bức chân dung của chính ông Trump ca ngợi chiến thắng năm 2024, khẳng định ông đã vượt qua “việc vũ khí hóa chưa từng có của lực lượng thực thi pháp luật nhằm vào ông, cũng như hai vụ ám sát hụt”. Đoạn mô tả còn tuyên bố rằng ông Trump, người đã tại vị được 11 tháng, đã “thực hiện” lời hứa trong Ngày Nhậm chức về việc mở ra “Kỷ nguyên Hoàng kim của nước Mỹ”, viện dẫn các tuyên bố của ông về việc chấm dứt chiến tranh, bảo vệ biên giới và trục xuất các thành viên băng đảng.

Mô tả dành cho cựu Tổng thống Joe Biden, người được đại diện bằng hình ảnh chiếc bút ký tự động (autopen), lặp lại những lời chỉ trích quen thuộc của ông Trump. “Joe Biden ngủ gật, xét trên mọi phương diện, là Tổng thống tệ hại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhậm chức từ cuộc bầu cử tham nhũng nhất từng thấy tại Mỹ, ông Biden đã giám sát hàng loạt thảm họa chưa từng có, đẩy Quốc gia đến bờ vực hủy diệt”, một phần nội dung ghi. “Nhưng bất chấp tất cả, Tổng thống Trump tái đắc cử với chiến thắng áp đảo và CỨU NƯỚC MỸ!”.

Tấm bảng bên dưới hình ảnh máy ký tự động ký chữ ký của cựu Tổng thống Joe Biden, được trưng bày thay cho bức chân dung của ông. Ảnh: Reuters.

Các Tổng thống khác cũng nhận những mô tả mang tính chính trị tương tự, trong đó có cựu Tổng thống Barack Obama.

“Barack Hussein Obama là Tổng thống da màu đầu tiên, một nhà hoạt động cộng đồng, Thượng nghị sĩ một nhiệm kỳ của bang Illinois, và là một trong những nhân vật chính trị gây chia rẽ nhất trong lịch sử Mỹ”, đoạn mô tả bức chân dung có đoạn. Nội dung chỉ trích ông vì thông qua cái mà ông Trump gọi là “Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe ‘Không Thể Chi Trả’ cực kỳ kém hiệu quả” và ký “Hiệp định Khí hậu Paris một chiều”.

Bức chân dung của cựu Tổng thống Bill Clinton ghi nhận một số thành tựu chính sách, nhưng cũng nhấn mạnh thất bại năm 2016 của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton. “Năm 2016, vợ của Tổng thống Clinton, bà Hillary, đã thua cuộc bầu cử Tổng thống trước Tổng thống Donald J. Trump!”.

“Các bức chân dung là những mô tả được viết trau chuốt về từng Tổng thống và di sản họ để lại. Với tư cách là một người nghiên cứu lịch sử, nhiều đoạn đã được chính Tổng thống trực tiếp chấp bút”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN trong một tuyên bố khi được hỏi về việc ai chi trả cho các bức chân dung này.

Giọng điệu của Tổng thống Trump thể hiện rõ nhất trong mô tả về ông Biden, với phong cách rất giống các bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của ông.

“Mang biệt danh ‘ngủ gật’ và ‘quanh co’, Joe Biden bị các thế lực Cánh tả Cấp tiến thao túng”, theo một đoạn mô tả, tiếp tục lặp lại chỉ trích lâu nay của ông Trump về việc ông Biden sử dụng bút ký tự động.

Sự chỉ trích không chỉ nhắm vào phe Dân chủ. Đoạn mô tả về chân dung của cựu Tổng thống George W. Bush phê phán ông vì các cuộc chiến tại Afghanistan và Iraq. “Tổng thống Bush đã thành lập Bộ An ninh Nội địa, nhưng đã khởi động các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq — cả hai đều không nên xảy ra”. Tuy nhiên, bức chân dung cũng nhắc đến việc ông Bush khởi xướng Kế hoạch Khẩn cấp của Tổng thống về Cứu trợ AIDS (PEPFAR) — dù không đề cập việc chính quyền Trump đã đình chỉ một phần nguồn tài trợ cho chương trình này hồi đầu năm.

Một số mô tả về các Tổng thống đời trước có vẻ ít màu sắc chính trị hơn.

Chân dung của cựu Tổng thống John F. Kennedy ghi nhận ông là Tổng thống Công giáo đầu tiên được bầu, cùng một số bước đi ngoại giao.

“Kennedy phải chịu một thất bại đau đớn trong cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn thất bại, và là Tổng thống khi Liên Xô xây dựng Bức tường Berlin, nhưng đã khéo léo điều hướng mối đe dọa chiến tranh hạt nhân trong Khủng hoảng Tên lửa Cuba”, nội dung ghi. “Nhiệm kỳ của Kennedy kết thúc bi thảm với vụ ám sát tại Dallas, Texas vào ngày 22/11/1963”.

Tấm bia dành cho cựu Tổng thống Jimmy Carter cho biết “nhiệm kỳ duy nhất của ông bị đánh dấu bởi lạm phát cao, thất nghiệp cao và chỉ số ‘khốn khó’ gia tăng”, nhưng đồng thời ca ngợi các hoạt động nhân đạo của ông sau khi rời Nhà Trắng.

“Nhiều người cho rằng Tổng thống Carter thành công hơn sau nhiệm kỳ của mình so với trong thời gian tại vị. Ông đã làm những điều tuyệt vời cho Nhân loại!”, theo đoạn mô tả.

Theo CNN