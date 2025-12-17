Cách sử dụng tính năng dịch thuật thời gian thực của Google Translate

Tính năng này giúp người dùng dễ dàng giao tiếp với người bản địa khi đi du lịch hoặc gặp gỡ đối tác không cùng ngôn ngữ.

Google đã tiếp tục nâng cấp ứng dụng Google Translate bằng cách tích hợp các mô hình AI Gemini từ tháng 8, không chỉ để cải thiện trải nghiệm dịch thuật mà còn để bổ sung các tính năng mới, đáng chú ý nhất là hỗ trợ dịch thuật trực tiếp theo thời gian thực cho các cuộc hội thoại trực tiếp. Tính năng này giúp người dùng dễ dàng giao tiếp với người bản địa khi đi du lịch hoặc gặp gỡ đối tác không cùng ngôn ngữ.

Ban đầu, tính năng dịch thuật trực tiếp này chỉ khả dụng ở dạng thử nghiệm (beta) và giới hạn cho người dùng ở Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Ngoài ra, nó chỉ hoạt động độc quyền với tai nghe không dây Pixel. Tuy nhiên, giữa tháng 12 này, Google đã sẵn sàng mở rộng phạm vi tiếp cận của dịch thuật trực tiếp bằng cách cho phép người dùng Google Translate sử dụng bất kỳ loại tai nghe không dây nào khi dùng tính năng này.

Google cho biết trong một bài đăng trên blog rằng khả năng nghe bản dịch theo thời gian thực trong tai nghe vẫn là trải nghiệm thử nghiệm chứ chưa phải sản phẩm hoàn chỉnh.

"Trải nghiệm mới này hoạt động để bảo tồn tông giọng, ngữ điệu và nhịp điệu của mỗi người nói nhằm tạo ra các bản dịch tự nhiên hơn và giúp dễ dàng theo dõi ai đã nói gì", Google cho biết. Tính năng này cũng hữu ích cho các hoạt động khác như nghe bài phát biểu, bài giảng hoặc xem nội dung bằng ngôn ngữ khác nhau.

Hiện tại, phiên bản thử nghiệm vẫn chỉ khả dụng tại ba thị trường Mỹ, Mexico và Ấn Độ. Đồng thời, chỉ chủ sở hữu thiết bị Android mới có thể sử dụng dịch thuật trực tiếp qua tai nghe trên Google Translate, nhưng Google cam kết sẽ đưa tính năng này lên iPhone vào năm sau.

Google cũng sẽ hỗ trợ thêm các ngôn ngữ mới vào năm 2026, ngoài hơn 70 ngôn ngữ đang có sẵn hiện tại. Để sử dụng dịch thuật trực tiếp trong Google Translate khi đeo tai nghe, người dùng chỉ cần mở ứng dụng và chạm vào nút "Live translate" (Dịch trực tiếp), với điều kiện ngôn ngữ đó được hỗ trợ.

Theo BGR