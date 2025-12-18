Google quyết tâm lật đổ ngôi vương của Nvidia bằng dự án TorchTPU

Google đang triển khai một sáng kiến mới đầy tham vọng nhằm tối ưu hóa các con chip trí tuệ nhân tạo (AI) của mình cho phần mềm PyTorch. Đây là bước đi chiến lược nhằm phá vỡ thế độc tôn lâu đời của tập đoàn Nvidia trên thị trường máy tính AI toàn cầu.

Dự án này được biết đến với tên gọi nội bộ là TorchTPU, tập trung vào việc giúp các bộ xử lý Tensor của Google trở thành một lựa chọn thay thế khả thi cho các dòng chip đồ họa hàng đầu của đối thủ. Hiện nay, doanh số bán chip TPU đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho doanh thu mảng đám mây của Google, đồng thời là cách để hãng chứng minh với các nhà đầu tư rằng những khoản chi khổng lồ vào lĩnh vực này đang mang lại kết quả thực tế.

Tuy nhiên, chỉ sở hữu phần cứng mạnh mẽ là chưa đủ để thuyết phục khách hàng chuyển đổi rộng rãi. Rào cản lớn nhất hiện nay nằm ở phần mềm khi hầu hết các hạ tầng công nghệ trên thế giới đều được xây dựng dựa trên nền tảng PyTorch.

Dự án TorchTPU hướng tới mục tiêu xóa bỏ rào cản kỹ thuật then chốt bằng cách làm cho chip của Google hoàn toàn tương thích và thân thiện với những khách hàng đã quen thuộc với hệ sinh thái PyTorch.

Trước đây, Google thường ưu tiên các đội ngũ lập trình viên nội bộ sử dụng khung mã nguồn khác mang tên Jax, trong khi các chip TPU sử dụng công cụ XLA để vận hành.

Việc tập trung quá nhiều vào Jax đã tạo ra một khoảng cách lớn giữa cách Google tối ưu hóa hiệu năng và nhu cầu thực tế của các khách hàng bên ngoài. TorchTPU ra đời để giải quyết vấn đề này, cho phép các doanh nghiệp sử dụng chip của Google một cách mượt mà mà không cần tốn quá nhiều công sức lập trình lại. Google cũng đang cân nhắc việc mở mã nguồn một phần của dự án này để thu hút thêm nhiều người dùng tham gia vào hệ sinh thái mới.

Sự thống trị của Nvidia từ lâu được bảo vệ vững chắc bởi hệ sinh thái phần mềm CUDA, thứ mà nhiều chuyên gia coi là lá chắn mạnh nhất chống lại các đối thủ cạnh tranh. Các kỹ sư của Nvidia đã dành nhiều năm để đảm bảo rằng các mô hình trí tuệ nhân tạo viết bằng PyTorch sẽ chạy nhanh và hiệu quả nhất trên chip của họ. Google đang hợp tác rất chặt chẽ với Meta, đơn vị quản lý chính hệ mã nguồn mở PyTorch. Meta cũng có lợi ích chiến lược to lớn trong việc giúp cho chip TPU trở nên dễ dàng tiếp cận hơn nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Nvidia.

Theo Reuters