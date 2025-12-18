Nhiều nhân viên Hóa chất Đức Giang từng "đổi đời" nhờ cổ phiếu DGC

Hồi giữa năm 2022, Chủ tịch Đào Hữu Huyền từng tự hào một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, còn một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC.

Gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền "mất" hơn 1.900 tỷ đồng chỉ sau 2 phiên giao dịch

Sau cú rơi bất ngờ trong phiên 16/12, cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục giảm sàn trong phiên 17/12, trở thành một điểm khác biệt so với diễn biến chung của thị trường. Áp lực bán tiếp tục áp đảo ngay từ đầu phiên, khiến cổ phiếu nhanh chóng bị kéo xuống mức giá sàn 80.500 đồng/cp và duy trì trạng thái trắng bên mua trong suốt thời gian giao dịch.

Kết phiên 17/12, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 3,9 triệu cổ phiếu. Lượng dư bán giá sàn cuối phiên ghi nhận hơn 14 triệu đơn vị, cho thấy nguồn cung ngắn hạn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dù trước đó cổ phiếu đã trải qua phiên 16/12 với gần 19 triệu đơn vị khớp lệnh - tương đương gần 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Việc giảm hết biên độ 2 phiên liên tiếp trong bối cảnh không xuất hiện thông tin chính thức nào liên quan đến hoạt động kinh doanh đang đặt ra nhiều câu hỏi cho thị trường.

Như đã thống kê ở bài viết trước, gia đình của vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền vẫn đang chi phối cổ phần tại Hóa chất Đức Giang, tính sơ bộ tỷ lệ nắm giữ khoảng hơn 40,7% cổ phần, tương đương số cổ phần nắm giữ khoảng 155 triệu cổ phiếu.

Như vậy với đà mất giá 2 phiên liên tiếp từ mốc 93.000 đồng/cp về 80.500 đồng/cp, tương đương mất 12.500 đồng/cp, ước tính vị Chủ tịch và gia đình đã "mất" khoảng 1.900 tỷ đồng.

Nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC

Nhân viên đang làm việc trong nhà máy của Hóa chất Đức Giang. Ảnh minh họa: DGC.

Còn nhớ trong một cuộc trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam diễn ra giữa năm 2022, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hoá chất Đức Giang - tiết lộ về số tài sản khổng lồ mà đội ngũ công nhân viên của doanh nghiệp đang sở hữu.

Ông Huyền tự hào một nhân viên vệ sinh môi trường của công ty cũng có 35 tỷ đồng, một kỹ sư có hơn 100 tỷ đồng nhờ sở hữu cổ phiếu DGC. Công ty 2.000 nhân sự năm qua (2021 - PV) có thêm vài trăm ô tô mới nhờ nhân viên trở nên giàu có hơn.

Khối tài sản "khủng" mà nhân viên Hóa chất Đức Giang sở hữu theo lời của vị Chủ tịch có được nhờ làn sóng tăng mạnh của cổ phiếu DGC. Đỉnh điểm nhất phải kể đến tháng 4/2022, DGC đã giao dịch chạm mốc 262.100 đồng/cp – trở thành một trong số ít cổ phiếu “đắt đỏ” nhất sàn chứng khoán lúc bấy giờ. Con số này gấp rất nhiều lần so với thời điểm mới lên sàn HNX vào tháng 8/2014 là 30.000 đồng/cp và lên HOSE vào tháng 7/2020 là 39.700 đồng/cp.

Như vậy, giả sử một nhân viên (có thể là một nhân viên vệ sinh môi trường hoặc một kỹ sư) bỏ ra 30 triệu đồng để sở hữu 1.000 cổ phiếu DGC tại thời điểm lên sàn HNX, chưa kể nhân viên có thể được mua cổ phiếu ESOP với giá "rất hời" so với thị giá, thì tới năm 2022, số cổ phiếu đã tăng giá trị thị trường ít nhất lên hơn 8 lần.

Nhưng điều đáng nói là, từ sau lời "khoe" của vị Chủ tịch đến nay, trải qua nhiều lần chia cổ tức bằng cổ phiếu khiến pha loãng giá trị, thị giá cổ phiếu DGC vẫn chưa về lại được “thời hoàng kim” đó.

Chỉ tạm tính trong hai phiên gần nhất ngày 16 và 17/12, DGC đã mất gần 15% giá trị, tức giảm khoảng 12.500 đồng/cp khi rơi từ 93.000 đồng/cp về 80.500 đồng/cp. Giá trị vốn hóa “bay” hơn 4.700 tỷ đồng chỉ trong 2 phiên giao dịch.

Diễn biến giá cổ phiếu DGC từ khi lên sàn đến nay. Nguồn: TradingView.

Đều đặn mỗi năm chi hàng nghìn tỷ đồng trả cổ tức

Ở diễn biến khác, Hóa chất Đức Giang chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 30%, ngày chốt danh sách cổ đông là 25/12 và dự kiến thanh toán vào ngày 15/1 năm sau.

Với gần 379,78 triệu cổ phiếu đang niêm yết, ước tính tổng mức thanh toán mà tập đoàn chi ra trả cho cổ đông là 1.140 tỷ đồng.

Theo thống kê, gia đình của Chủ tịch Đào Hữu Huyền đang nắm chi phối 40,7% cổ phần của công ty hóa chất này. Như vậy trong đợt cổ tức sắp tới đây, ước tính ông Huyền và người nhà có thể nhận về tổng cộng hơn 460 tỷ đồng, riêng vị Chủ tịch sẽ nhận về gần 210 tỷ nhờ là cổ đông lớn nhất nắm giữ 18,378% cổ phần công ty.

Cơ cấu cổ đông của Hóa chất Đức Giang khá cô đặc, với hơn 40% là thuộc về gia đình Chủ tịch Đào Hữu Huyền. Nguồn: Thống kê từ báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.

Hóa chất Đức Giang là tập đoàn trên sàn chứng khoán thường xuyên chia cổ tức bằng tiền mặt, nếu không nói là rất đều đặn. Thống kê cho thấy tập đoàn thường chia với tỷ lệ 5% - 40% bằng tiền. Bên cạnh đó có một số năm từ năm 2018 đến 2021, công ty còn thưởng thêm cổ phiếu cho cổ đông.

Đỉnh điểm cổ tức cho năm 2021 lên tới 117% (cổ đông sở hữu cứ 100 cổ phiếu sẽ nhận về 117 cổ phiếu DGC mới), nâng tổng tỷ lệ cổ tức cho cả năm đó lên tới 127% nhờ việc kinh doanh thuận lợi. Khi đó, Hóa chất Đức Giang đã phát hành thêm tổng cộng 200,1 triệu cổ phiếu mới.

Như vậy có thể thấy, bất kỳ ai là cổ đông lâu năm của Hóa chất Đức Giang cũng có thể nhận về một khoản “kha khá” nhờ vào chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn của tập đoàn.