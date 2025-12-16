Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nêu 3 kiến nghị tạo “đường băng” cho kinh tế tư nhân dẫn dắt đổi mới

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính đề xuất 3 kiến nghị về hạ tầng số, chính sách kinh tế số và mô hình “3 nhà” nhằm phát huy vai trò dẫn dắt của khu vực tư nhân trong đổi mới sáng tạo.

Chiều 16/12, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC khẳng định việc xác định mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để trở thành động lực tăng trưởng mới của Việt Nam là một định hướng chiến lược vô cùng quan trọng, cần được quyết tâm lựa chọn và thúc đẩy mạnh mẽ. Trong đó, chuyển đổi số gắn với tăng trưởng xanh được xác định là động lực kép, có ý nghĩa then chốt đối với tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã xác định rõ vị trí của kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân. Vấn đề cốt lõi hiện nay là làm thế nào để phát huy hiệu quả sức mạnh của từng khu vực và sự phối hợp giữa các thành phần kinh tế này.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính hiến kế 3 nội dung về hạ tầng số quốc gia, về chính sách dữ liệu đủ cạnh tranh để trở thành Digital và AI Hub và phát triển mô hình “3 nhà” để thúc đẩy hệ sinh thái và nhân lực.

Thứ nhất, về hạ tầng số và hạ tầng AI, Chủ tịch CMC nhấn mạnh đây không phải là lĩnh vực chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước. Khu vực tư nhân hoàn toàn đủ năng lực, nguồn lực và sẵn sàng tham gia đầu tư nếu có cơ chế phù hợp.

Theo ông Nguyễn Trung Chính, khu vực kinh tế tư nhân trong lĩnh vực AI không chỉ đi sau mà hoàn toàn có thể giữ vai trò dẫn dắt, bởi nhiều doanh nghiệp đã chuẩn bị nền tảng trong hàng chục năm. Chiến lược AI nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của xã hội là minh chứng rõ nét cho điều đó.

Từ thực tiễn này, ông kiến nghị Chính phủ cần tập trung đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt, trong đó khu vực tư nhân sẵn sàng đảm nhận vai trò nòng cốt. Ông khẳng định các doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng tham gia dẫn dắt trong lĩnh vực AI.

Thứ hai, về chính sách phát triển kinh tế số, ông Chính dẫn khảo sát thực tế khi làm việc với các nhà đầu tư tại Singapore, chính sách kinh tế số của Việt Nam hiện vẫn chưa đủ sức cạnh tranh so với Singapore, Thái Lan hay Malaysia. Thực tế, các tập đoàn công nghệ toàn cầu vẫn chưa lựa chọn Việt Nam là điểm đến đầu tư.

Ông Chính kiến nghị Chính phủ cần tập trung đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp có vai trò dẫn dắt, trong đó khu vực tư nhân sẵn sàng đảm nhận vai trò nòng cốt.

Dựa trên những thông tin khảo sát, ông Chính kiến nghị xây dựng một bảng so sánh chính sách kinh tế số giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực để chỉ ra những điểm còn hạn chế, từ đó điều chỉnh theo hướng ít nhất phải cạnh tranh, thậm chí vượt trội, coi chính sách là công cụ cạnh tranh quan trọng để thu hút đầu tư.

Thứ ba, về nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ông Nguyễn Trung Chính cho rằng khu vực tư nhân chiếm tỷ trọng lớn trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ, đặc biệt là các trường đại học tư nhân.

Hiện nay, doanh nghiệp đang xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của ba chủ thể là Nhà nước, doanh nghiệp và trường đại học, học tập kinh nghiệm từ Singapore, Hàn Quốc và các quốc gia phát triển. Ông nhận thấy các nước này đều có chính sách ưu đãi rất đặc biệt cho mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo.

Dẫn thực tế phối hợp của CMC với Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng để xây dựng mô hình này, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính mong muốn Nhà nước đặt niềm tin, giao nhiệm vụ cho khu vực tư nhân.

Ông dẫn ví dụ Singapore mặc dù là quốc gia có diện tích nhỏ nhưng dành tới 200 ha cho đô thị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong khi đó, Việt Nam với quỹ đất lớn hoàn toàn có thể xây dựng các đô thị khoa học công nghệ quy mô hàng nghìn hecta. Ông khẳng định các doanh nghiệp tư nhân, hoàn toàn có thể đảm nhận và thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ này.