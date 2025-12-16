Chính quyền Trump tuyển dụng gấp 1.000 kỹ sư công nghệ nhằm đẩy nhanh mục tiêu AI quốc gia

Chính phủ Mỹ vừa phát động một chiến dịch khổng lồ nhằm tuyển dụng 1.000 kỹ sư công nghệ cao vào các vị trí liên bang kéo dài hai năm.

Chính phủ Mỹ vừa phát động một chiến dịch khổng lồ nhằm tuyển dụng 1.000 kỹ sư công nghệ cao vào các vị trí liên bang kéo dài hai năm. Sáng kiến này, tập trung vào việc thu hút các chuyên gia về trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng và phân tích dữ liệu.

Mục tiêu chính là tận dụng chuyên môn từ khu vực tư nhân để hiện đại hóa các cơ quan chính phủ và giải quyết các thách thức công nghệ phức tạp. Scott Kupor, giám đốc văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (US Office of Personnel Management), cho biết các kỹ sư được tuyển dụng sẽ làm việc trực tiếp trong các cơ quan chính phủ để thực hiện các dự án chiến lược. Một trong những nhiệm vụ cụ thể là xây dựng một nền tảng kỹ thuật số cho các tài khoản tiết kiệm dành cho trẻ em của chính quyền Trump.

Ông Kupor nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ là "nhận được lợi ích từ những người thực sự thông minh góp phần giải quyết một số vấn đề phức tạp và khó khăn nhất trên thế giới" Chính quyền Trump đang đặt mục tiêu hoàn tất việc tuyển dụng vòng đầu tiên trước ngày 31 tháng 3.

Sáng kiến tuyển dụng này là một phần cốt lõi trong chương trình nghị sự về AI của chính quyền Donald Trump, một chương trình đang được dẫn dắt một phần bởi cựu giám đốc điều hành PayPal, David Sacks.

Ông Kupor thông báo các công ty công nghệ tư nhân hàng đầu đã cam kết xem xét tuyển dụng các kỹ sư sau khi họ hoàn thành chương trình. Danh sách các đối tác cam kết trên trang web của chương trình bao gồm các ông lớn như Apple, Google và Nvidia, cho thấy sức hấp dẫn của việc tích lũy kinh nghiệm công nghệ trong lĩnh vực liên bang.

Sáng kiến này gợi nhớ đến nỗ lực tương tự của cựu Tổng thống Joe Biden nhằm đưa các chuyên gia AI vào các công việc chính phủ. Chương trình đó, theo tuyên bố năm 2024 của chính quyền Biden, đã tuyển dụng được khoảng 200 chuyên gia, trong đó khoảng 75 người vẫn đang tiếp tục giữ vai trò trong chính phủ, ông Kupor cho biết.

Sáng kiến mới của chính quyền ông Trump, với quy mô lớn hơn nhiều (1.000 người), cho thấy sự gấp rút trong nỗ lực của Washington nhằm tích hợp AI và công nghệ dữ liệu vào cơ chế vận hành quốc gia. Điều này phản ánh nhận thức rõ ràng rằng sự đổi mới công nghệ là yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả và lợi thế cạnh tranh của Mỹ.

Theo Reuters