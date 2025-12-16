Giám đốc điều hành của Marvell: Sự bùng nổ của AI là cơ hội để Việt Nam tạo chỗ đứng riêng

Marvell nhận định sự kết hợp giữa bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng đã mang đến một cơ hội hiếm có cho Việt Nam.

Marvell, công ty thiết kế chip hàng đầu của Mỹ, nhận định sự kết hợp giữa bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và việc tái cơ cấu chuỗi cung ứng đã mang đến một cơ hội hiếm có cho Việt Nam. Phía công ty cho rằng thay vì chạy theo Đài Loan (Trung Quốc) về chế tạo chip hay Thái Lan về bảng mạch in, ngách chiến lược của Việt Nam nên là thiết kế bán dẫn.

Việt Nam đã ấp ủ giấc mơ về ngành công nghiệp chip trong nhiều năm, nhưng phần lớn thời gian chỉ tập trung vào lắp ráp, điển hình là nhà máy lớn nhất toàn cầu của Intel. Hiện nay, một cục diện phức tạp hơn đang dần hình thành, với hàng chục công ty đầu tư vào phần mềm, mạch tích hợp (IC) và chất nền chip. Ông Lê Quang Đàm, Tổng Giám đốc Marvell Việt Nam, cho biết tất cả khoản đầu tư này sẽ đóng góp vào mục tiêu dài hạn của đất nước

Việt Nam hiện có hơn 100 triệu dân và là một trong 10 nước xuất khẩu điện tử hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam hiện cũng đang đối mặt với nhiều rào cản. Việt Nam nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ nhằm ngăn chặn chip công nghệ cao rơi vào tay Trung Quốc, buộc các công ty như Marvell phải xin giấy phép để đưa sản phẩm Nvidia và AMD vào Việt Nam.

Bất chấp nỗ lực mạnh mẽ của Nhà Trắng nhằm đòi lại vị thế thống trị bán dẫn, ông Đàm lập luận rằng Việt Nam vẫn có không gian để phát triển. Thứ nhất, mức lương ở Việt Nam thấp hơn.

"Nhiều công ty cố gắng giảm bớt lực lượng lao động ở Mỹ vì chi phí, mặc dù chắc chắn họ rất giàu kinh nghiệm và chuyển đến một số quốc gia nơi chi phí có thể hiệu quả hơn mà nguồn lực vẫn tốt", ông Đàm chia sẻ.

Thứ hai, Việt Nam không nên cố gắng trở thành một TSMC, Intel hay Samsung tiếp theo, những công ty chế tạo chip tiên tiến nhất. Thay vào đó, theo ông Đàm, một cách tiếp cận thực tế hơn là Việt Nam có thể xây dựng một nhà máy để sản xuất các loại silicon cơ bản hơn cho các thiết bị gia dụng, đầu tư 1 tỷ USD thay vì hàng chục tỷ USD.

Được biết, hiện tại Viettel đang xây dựng một nhà máy "quy mô nhỏ với công nghệ cao" trong khi tập đoàn công nghệ FPT đang đào tạo kỹ sư bán dẫn và hợp tác với Nvidia xây dựng một "nhà máy AI" sau cuộc gặp với CEO Jensen Huang.

Ông Đàm chia sẻ: "Chúng ta có thể bắt đầu với tủ lạnh, lò vi sóng, công tắc, Wi-fi... những thiết bị chỉ cần công nghệ chip 28 nanomet. Bằng cách đó, chúng ta có thể học hỏi, phát triển mà chi phí đầu tư vốn không quá cao".

Marvell kiếm được 73% doanh thu từ Amazon và các khách hàng khác có trung tâm dữ liệu đang tận dụng làn sóng nhu cầu do AI thúc đẩy. Công ty California này đặt mục tiêu chiếm 20% thị phần chip tùy chỉnh—một thị trường mà đối thủ chính Broadcom cũng đầu tư vào Việt Nam.

Theo Nikkei Asia