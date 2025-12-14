Công bố chiến lược kiến tạo “hạ tầng kép” cho kỷ nguyên số

Sau khi Quốc hội thông qua 51 đạo luật, Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam công bố Chiến lược 2030 hướng tới “hạ tầng kép” công nghệ - văn hóa để kinh tế số vận hành an toàn, minh bạch.

Ngày 15/12, Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam (VIDE) phối hợp với Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Văn hóa (IHRDC) tổ chức hội thảo khoa học: “Kinh tế số và vai trò của nhân lực - văn hóa”, đồng thời công bố Chiến lược 2030 với định hướng kiến tạo “hạ tầng kép” cho kỷ nguyên số.

Sự kiện cũng đánh dấu 5 năm thành lập (2020 - 2025) và bước chuyển vai trò của VIDE - IHRDC từ nghiên cứu, tham vấn sang vị thế nhà kiến tạo hạ tầng, cung cấp nền tảng công nghệ tuân thủ và nguồn nhân lực số giàu bản sắc để đưa chính sách vào cuộc sống.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam - nhấn mạnh bối cảnh thể chế đang tạo lực đẩy mạnh cho kinh tế số. Ông Hồng cho biết kỳ họp Quốc hội cuối năm 2025 đã thông qua 51 đạo luật quan trọng, trong đó có các đạo luật nền tảng như Luật Công nghiệp Công nghệ số, Luật Chuyển đổi số và Luật Trí tuệ nhân tạo. Với nền tảng này, chúng ta đang chuyển từ tự phát sang kiến tạo, đòi hỏi cách làm bài bản, đồng bộ hơn để chính sách đi vào thực tiễn.

Trong năm 2025, Việt Nam đã có hành lang pháp lý đầy đủ hơn cho kinh tế số, song áp lực thực thi ngày càng lớn. Doanh nghiệp và xã hội vì vậy cần một hệ sinh thái hạ tầng số đồng bộ để vận hành nền kinh tế số an toàn, minh bạch và bền vững.

TS. Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông Số Việt Nam. Ảnh: Ngọc Loan.

Từ bài toán đó, chuỗi giải pháp chiến lược được giới thiệu tập trung vào hệ sinh thái số “on-chain” và nhân lực - văn hóa. TS Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam, nhấn mạnh định hướng xây dựng “nền kinh tế on-chain”, nơi các giao dịch tài sản thực được số hóa minh bạch trên chuỗi khối.

Tại sự kiện TS Tạ Anh Phương - Phó viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế Số Việt Nam - đã công bố bộ công cụ chuyển đổi số và AI nhằm tối ưu vận hành cho doanh nghiệp theo hướng triển khai nhanh, hiệu quả sớm.

Ở góc độ nhân lực, ông Nguyễn Minh Hồng lưu ý yếu tố con người sẽ quyết định khả năng vận hành hệ sinh thái mới, khi “công nghệ là động cơ nhưng con người là người lái”. Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng nhu cầu nhân lực không chỉ dừng ở lập trình viên, mà đang thiếu đáng kể đội ngũ am hiểu pháp lý số, quản lý tài sản số và nền tảng chuỗi khối - những mắt xích then chốt để đảm bảo tuân thủ và triển khai hiệu quả.

VIDE – IHRDC công bố Chiến lược 2030, tập trung hệ sinh thái “on-chain” và “hạ tầng mềm” văn hóa – nhân lực, hướng tới vận hành kinh tế số an toàn, minh bạch và bền vững. Ảnh: Ngọc Loan.

Về phía Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Văn hóa, PGS.TS.LS, đại tá Trần Văn Luyện đề cao hạ tầng “mềm” và nhấn mạnh: “công nghệ càng cao, văn hóa càng phải sâu”. Đơn vị cam kết các chương trình đào tạo không chỉ rèn kỹ năng số mà còn bồi đắp nền tảng văn hóa để thích ứng bền vững trong toàn cầu hóa.

Khép lại sự kiện là chương trình Gala “Dấu ấn tiên phong”, nơi ban lãnh đạo chính thức bấm nút khởi chạy hệ sinh thái số VIDE mở rộng sau 5 năm chuẩn bị, hướng tới đóng góp cho mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2050.