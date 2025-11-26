Tin nóng công nghệ 26/11: Công ty của Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất chip 1,4 nm, đua với TSMC

VietTimes - Công ty của Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất chip 1,4 nm, đua với TSMC; Blue Origin trình làng tàu đổ bộ Mặt Trăng MK1; TSMC kiện phó chủ tịch cấp cao sau khi ông gia nhập Intel... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Blue Origin trình làng tàu đổ bộ Mặt Trăng MK1

Hình ảnh minh họa tàu đổ bộ mặt trăng MK1 của Blue Origin. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty vũ trụ tư nhân Blue Origin của Jeff Bezos vừa công bố hình ảnh đầu tiên về tàu đổ bộ Mặt Trăng Mark 1 (MK1). Đáng chú ý, MK1 dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ không người lái tới cực nam Mặt Trăng vào đầu năm 2026.

Với tiến độ nhanh chóng này, Blue Origin đang đặt áp lực đáng kể lên SpaceX, công ty đang đối mặt với sự chậm trễ trong việc phát triển tàu đổ bộ Starship cho chương trình Artemis của NASA. Nếu MK1 thành công hạ cánh trước Starship, điều này sẽ tạo ra lợi thế chiến lược lớn cho Blue Origin.

Tàu MK1, cao hơn 8 mét và có khả năng mang tải trọng 3,3 tấn, sẽ được phóng bằng tên lửa New Glenn của Blue Origin. Nhiệm vụ sắp tới, được gọi là Blue Moon Pathfinder, nhằm mục đích xác thực phần cứng và hệ thống động cơ BE-7 của tàu, mở ra cơ hội lớn cho các nhiệm vụ đổ bộ có người lái trong tương lai.

2. TSMC kiện phó chủ tịch cấp cao

Trụ sở TSMC tại Tân Trúc, Đài Loan. Ảnh: Reuters.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) vừa thông báo đã nộp đơn kiện lên Tòa án Sở hữu Trí tuệ Đài Loan đối với cựu Phó Chủ tịch cấp cao Wei-Jen Lo, người gần đây đã gia nhập Intel. Vụ kiện dựa trên các điều khoản hợp đồng lao động, thỏa thuận không cạnh tranh và Đạo luật Bí mật Thương mại.

TSMC cho biết "có nhiều khả năng Lo sử dụng, tiết lộ hoặc chuyển giao bí mật thương mại và thông tin mật của TSMC cho Intel", buộc công ty phải có hành động pháp lý.

Ông Lo, người có công lớn trong việc thúc đẩy sản xuất hàng loạt chip tiên tiến 5nm, 3nm và 2nm của TSMC, đã nghỉ hưu tại TSMC sau 21 năm cống hiến để chuyển sang làm việc tại Intel vào tháng 10. Bộ Kinh tế Đài Loan cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ và hợp tác để xác định liệu vụ việc có liên quan đến vi phạm công nghệ cốt lõi hoặc Đạo luật An ninh Quốc gia hay không.

3. TikTok bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Boeing làm giám đốc chính sách công tại Mỹ

TikTok bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Boeing làm giám đốc chính sách công. Ảnh: Reuters.

TikTok vừa bổ nhiệm ông Ziad Ojakli, cựu Giám đốc quan hệ chính phủ của Boeing, làm người đứng đầu chính sách công khu vực châu Mỹ, trong bối cảnh ứng dụng này đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận tách tài sản khỏi công ty mẹ ByteDance (Trung Quốc).

Việc bổ nhiệm ông Ojakli, người từng phụ trách các vấn đề chính phủ tại Ford Motor và Softbank, diễn ra khi ByteDance cần bán khoảng 80% cổ phần tài sản tại Mỹ cho một tập đoàn nhà đầu tư để đáp ứng các yêu cầu an ninh quốc gia. Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh yêu cầu hoàn tất thỏa thuận này trước cuối tháng 1 năm sau.

Ojakli sẽ bắt đầu vai trò mới vào ngày 1 tháng 12, thay thế Michael Beckerman. Thỏa thuận này, trong đó Oracle và Silver Lake sẽ nắm giữ khoảng 50% cổ phần, vẫn phải đối mặt với các câu hỏi từ các nhà lập pháp Mỹ về vấn đề thuật toán và an ninh dữ liệu.

4. HP tận dụng AI cắt giảm 6.000 việc làm

HP cắt giảm 6.000 việc làm. Ảnh: Reuters.

HP Inc. vừa thông báo kế hoạch cắt giảm từ 4.000 đến 6.000 việc làm trên toàn cầu cho đến năm tài chính 2028. Đây là một phần của chiến lược tinh giản hoạt động và tăng cường áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đẩy nhanh phát triển sản phẩm, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng năng suất.

Giám đốc điều hành Enrique Lores cho biết việc cắt giảm nhân sự sẽ ảnh hưởng đến các nhóm tập trung vào phát triển sản phẩm, hoạt động nội bộ và hỗ trợ khách hàng. HP kỳ vọng sáng kiến này sẽ tạo ra khoản tiết kiệm gộp là 1 tỷ USD trong vòng ba năm.

Mặc dù nhu cầu đối với máy tính cá nhân hỗ trợ AI đang tăng mạnh, đạt hơn 30% lượng hàng xuất xưởng của HP trong quý 4, công ty vẫn cảnh báo về việc giá chip nhớ toàn cầu tăng cao có thể gây áp lực lên lợi nhuận trong nửa cuối năm tài chính 2026.

5. Rapidus của Nhật Bản sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip 1,4 nm tiên tiến trong cuộc đua với TSMC

Rapidus sẽ xây dựng nhà máy sản xuất chip 1,4 nm. Ảnh: Nikkei Asia.

Rapidus, công ty tiên phong đưa sản xuất chất bán dẫn tiên tiến trở lại Nhật Bản, dự kiến khởi công xây dựng nhà máy thứ hai tại Hokkaido vào năm tài chính 2027. Kế hoạch này nhằm mục tiêu sản xuất chip 1.4 nanomet (nm) – một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới – sớm nhất là vào năm 2029, thu hẹp khoảng cách với gã khổng lồ TSMC.

Dự án này ước tính tiêu tốn hàng nghìn tỷ yên, với sự hỗ trợ tài chính đáng kể từ chính phủ. Hiện tại, Rapidus đang hướng tới sản xuất hàng loạt chip 2nm vào nửa cuối năm tài chính 2027 tại nhà máy đầu tiên ở Chitose.

Ngay cả khi sản xuất chip 2nm chưa hoàn toàn ổn định, công ty vẫn quyết tâm xúc tiến xây dựng nhà máy thứ hai, nơi có thể sản xuất cả chip 1nm trong tương lai. Tham vọng này được kỳ vọng sẽ là bước đi then chốt trong nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp chip Nhật Bản.

Theo Nikkei Asia, Reuters, Interesting Engineering