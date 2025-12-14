4 điểm khác biệt của hệ sinh thái chuyển đổi số phường, xã do CMC triển khai

Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã do CMC triển khai nhằm tái cấu trúc vận hành của nền hành chính cơ sở theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, điều hành trên dữ liệu và công nghệ số, đồng bộ định hướng xây dựng Chính phủ số.

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam - Techfest Việt Nam 2025, Tập đoàn Công nghệ CMC giới thiệu Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã. Bộ giải pháp hướng tới mục tiêu tái cấu trúc phương thức vận hành của nền hành chính ở tuyến cơ sở theo hướng tinh gọn, minh bạch, hiệu quả, điều hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số.

Tái cấu trúc phương thức vận hành của chính quyền

Theo tìm hiểu của VietTimes, hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cho chính quyền phường, xã do CMC triển khai được đánh giá có nhiều điểm khác biệt nổi bật so với các giải pháp rời rạc trước đây, thể hiện cách tiếp cận mang tính hệ thống và dài hạn.

Trước hết, CMC lựa chọn tiếp cận theo mô hình hệ sinh thái tổng thể thay vì phát triển các phần mềm đơn lẻ. Các phân hệ từ quản lý hành chính, dịch vụ công, điều hành nội bộ đến tương tác với người dân và doanh nghiệp được thiết kế liên thông, vận hành trên một nền tảng thống nhất, giúp chính quyền cơ sở giảm phân mảnh và nâng cao hiệu quả điều hành.

Điểm nổi bật thứ hai là lấy dữ liệu làm trung tâm. Toàn bộ hoạt động như xử lý thủ tục hành chính, quản lý dân cư, phản ánh hiện trường, báo cáo và thống kê đều được số hóa, chuẩn hóa và khai thác theo thời gian thực. Cách tiếp cận này giúp lãnh đạo phường, xã có cơ sở dữ liệu đầy đủ để ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Thứ ba, giải pháp bám sát thực tiễn tuyến cơ sở. Hệ thống được thiết kế phù hợp với năng lực cán bộ phường, xã, giao diện đơn giản, dễ sử dụng, giảm áp lực giấy tờ và quy trình thủ công, hướng tới tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái bảo đảm khả năng kết nối, mở rộng và đồng bộ. Các nền tảng có thể tích hợp với hệ thống dùng chung ở cấp quận, tỉnh và trung ương, phù hợp lộ trình xây dựng Chính phủ số, đô thị thông minh, tránh tình trạng chia cắt dữ liệu.

Hệ sinh thái Chuyển đổi số toàn diện cấp phường, xã theo sáng kiến của CMC

Về an toàn, an ninh thông tin, CMC sử dụng năng lực lõi về hạ tầng số, điện toán đám mây và an ninh mạng để bảo vệ dữ liệu hành chính và dữ liệu người dân, yếu tố then chốt khi chuyển đổi số ở cấp cơ sở.

Tổng thể, điểm khác biệt lớn nhất của hệ sinh thái là cách tiếp cận tái cấu trúc phương thức vận hành của chính quyền phường, xã dựa trên dữ liệu và công nghệ, thay vì chỉ dừng ở số hóa thủ tục.

Tạo đột phá từ vận hành bằng dữ liệu

Theo CMC, hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện cho chính quyền phường, xã không chỉ nhằm số hóa quy trình mà hướng tới một chiến lược tổng thể để tái cấu trúc nền hành chính, tạo năng lực điều hành thống nhất từ tuyến cơ sở, giảm độ trễ thông tin và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Hệ sinh thái được xây dựng trên 3 trụ cột chiến lược, đồng bộ với định hướng của Chính phủ.

Về chính quyền số, giải pháp tập trung hiện đại hóa hoạt động quản trị và điều hành nội bộ, hướng tới mô hình văn phòng không giấy tờ. Các hệ thống trọng yếu gồm quản lý văn bản và điều hành, một cửa điện tử, trung tâm điều hành IOC, hệ thống báo cáo và KPI cùng các ứng dụng chuyên môn, giúp lãnh đạo giám sát và ra quyết định hiệu quả hơn.

Ở trụ cột xã hội số, hệ sinh thái hướng tới đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện và xây dựng kênh tương tác hai chiều hiệu quả. Người dân có thể tiếp cận dịch vụ qua nhiều điểm chạm như ứng dụng di động, kiosk, cổng thông tin và trợ lý số, qua đó giảm thời gian đi lại và tăng khả năng phản hồi, giám sát chất lượng phục vụ.

Với kinh tế số, giải pháp hỗ trợ địa phương quản lý cung cầu, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lao động và các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm địa phương như OCOP, nông sản và đặc sản vùng miền tiếp cận thị trường rộng hơn, thúc đẩy phát triển bền vững dựa trên dữ liệu.

CMC cho biết giá trị cốt lõi của hệ sinh thái là tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí - tối ưu nguồn lực, đồng thời hình thành hạ tầng dữ liệu số dùng chung, liên thông - nền tảng vững chắc cho mô hình “chính phủ phục vụ, kiến tạo phát triển”.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nhấn mạnh tinh thần tiên phong của doanh nghiệp công nghệ tư nhân trong việc theo đuổi đổi mới sáng tạo một cách hệ thống.

“CMC chọn cách dám nghĩ - sớm định hình chiến lược và khung chuyển đổi AI (AI-X); và dám làm - đầu tư làm chủ công nghệ lõi, hiện thực hóa thành sản phẩm, giải pháp cụ thể. Hệ sinh thái chuyển đổi số cấp phường, xã là bước đi để công nghệ ‘chạy được’ trong thực tiễn, phục vụ người dân ngay ở tuyến đầu", Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính nói.

Nền tảng chuyển đổi số và 7 mô-đun giải pháp số Make in Vietnam Bên cạnh nền tảng chuyển đổi số cấp phường, xã, tại Techfest Việt Nam 2025, CMC giới thiệu bộ 8 giải pháp theo hướng nền tảng hóa và mô-đun hóa, gồm 1 nền tảng lõi và 7 mô-đun giải pháp số phục vụ tác nghiệp và dịch vụ công. Các mô-đun giải pháp số tiêu biểu trong hệ sinh thái gồm: C-Vision: AI thị giác phục vụ giám sát an ninh, giao thông, đô thị C-Agent và CLS: trợ lý AI hỗ trợ cán bộ xử lý nghiệp vụ, tra cứu nhanh; trong đó CLS định hướng mạnh về hỗ trợ nghiệp vụ pháp lý, quy định, văn bản C-AI Office: hỗ trợ văn phòng số, giảm giấy tờ, tăng hiệu suất xử lý công việc C-Health, C-ID, C-Notary: phục vụ các nhu cầu thiết yếu gồm y tế số, định danh số và công chứng điện tử. Theo CMC, các giải pháp được thiết kế để có thể triển khai theo lộ trình, ưu tiên bài toán thiết yếu, sau đó mở rộng quy mô; đồng thời hướng tới triển khai trong hạ tầng trong nước nhằm bảo đảm an ninh dữ liệu. Theo CMC, lộ trình triển khai trong thời gian tới sẽ tập trung lựa chọn bài toán ưu tiên, tổ chức thí điểm - đo lường hiệu quả theo các chỉ số vận hành và chất lượng phục vụ, đồng thời hoàn thiện mô hình quản trị dữ liệu và an toàn thông tin để mở rộng quy mô.