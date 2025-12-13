Tin nóng công nghệ 13/12: Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei sử dụng chip Trung Quốc cải tiến

Blue Origin đưa người dùng xe lăn đầu tiên lên vũ trụ; Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei sử dụng chip cải tiến do Trung Quốc sản xuất;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Blue Origin đưa người dùng xe lăn đầu tiên lên vũ trụ

Shepard mới cất cánh cho một nhiệm vụ trước đó. Ảnh: Interesting Engineering.

Blue Origin dự kiến phóng tên lửa New Shepard trong sứ mệnh NS-37 vào ngày 18 tháng 12, đưa sáu du khách vũ trụ lên rìa không gian. Điểm nhấn của chuyến bay là Michaela (Michi) Benthaus, một kỹ sư hàng không vũ trụ, sẽ trở thành người dùng xe lăn đầu tiên bay vào vũ trụ cận quỹ đạo.

Sứ mệnh này đánh dấu chuyến bay thứ 37 của New Shepard và tiếp tục nỗ lực của Blue Origin trong việc cải thiện khả năng tiếp cận không gian. Chuyến du lịch vũ trụ kéo dài khoảng 10 phút, cho phép phi hành đoàn trải nghiệm cảm giác không trọng lực.

Phi hành đoàn NS-37 còn bao gồm các nhân vật nổi bật như cựu phó chủ tịch SpaceX Jason Stansell, nhà đầu tư Joey Hyde, và kỹ sư hàng không Hans Koenigsmann.

2. Nvidia cân nhắc tăng sản lượng chip AI H200 do nhu cầu khổng lồ từ Trung Quốc

Nvidia cân nhắc tăng sản lượng chip AI H200. Ảnh: Reuters.

Nvidia đang đánh giá việc tăng cường năng lực sản xuất cho chip AI mạnh mẽ H200 sau khi nhận được lượng đơn đặt hàng từ khách hàng Trung Quốc vượt quá sản lượng hiện tại. Nhu cầu tăng vọt này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cho phép Nvidia xuất khẩu H200 sang Trung Quốc với mức phí 25% trên doanh thu.

Nhu cầu mạnh mẽ xuất phát từ việc H200 là chip mạnh nhất mà các công ty như Alibaba và ByteDance có thể tiếp cận, mạnh hơn gấp sáu lần so với chip H20 đã được hạ cấp.

Tuy nhiên, vẫn còn những yếu tố không chắc chắn: chính phủ Trung Quốc đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp để quyết định có cho phép nhập khẩu H200 hay không, thậm chí đã có đề xuất yêu cầu mua H200 phải kèm theo một tỷ lệ chip sản xuất trong nước nhất định.

3. Thỏa thuận Disney-OpenAI gây áp lực lên Nhật Bản với nguy cơ tụt hậu trong kỷ nguyên video AI

Các công ty sản xuất nội dung của Nhật Bản luôn nhìn nhận AI một cách thận trọng. Ảnh: Nikkei Asia.

Việc tập đoàn Disney hợp tác với OpenAI trong lĩnh vực video do AI tạo ra là bước ngoặt lớn, gây áp lực lên các nhà cung cấp nội dung của Nhật Bản. Nhiều công ty Nhật Bản đã giữ khoảng cách với AI tạo sinh, đặc biệt sau khi Sora 2 của OpenAI ra mắt, lo ngại về việc vi phạm bản quyền các nhân vật như Pokemon.

Mặc dù Disney đã thay đổi lập trường, các nhà xuất bản Nhật Bản vẫn giữ quan điểm "không dung thứ cho hành vi vi phạm bản quyền bởi AI tạo sinh". Tuy nhiên, nếu tiếp tục đứng ngoài cuộc, các công ty Nhật Bản có nguy cơ tụt hậu trong xu hướng kiếm lợi nhuận từ AI.

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị các công ty Nhật nên thiết lập các thỏa thuận tập thể để đàm phán quyền sử dụng và cơ chế bồi thường cho nội dung do AI tạo ra, thay vì chỉ phản đối.

4. Mẫu điện thoại mới nhất của Huawei sử dụng chip cải tiến do Trung Quốc sản xuất

Chip Kirin 9030 – bộ vi xử lý cung cấp sức mạnh cho dòng điện thoại cao cấp Mate 80 mới nhất của Huawei Technologies – được sản xuất bởi nhà máy đúc chip hàng đầu Trung Quốc SMIC. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Canada TechInsights, chip này được sản xuất bằng quy trình N+3, một phiên bản cải tiến của công nghệ 7 nanomet (N+2) trước đó.

TechInsights nhận định rằng mặc dù là một bước tiến, công nghệ N+3 vẫn có quy mô nhỏ hơn đáng kể so với các quy trình 5 nanomet của hai đối thủ lớn là TSMC và Samsung.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đưa TechInsights vào danh sách các thực thể không đáng tin cậy vào tháng 10. Chip Kirin 9030 cho thấy nỗ lực bền bỉ của Trung Quốc nhằm thúc đẩy khả năng tự chủ về chất bán dẫn.

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia