Tin nóng công nghệ 18/12: Anh tái chế nhiên liệu hạt nhân để sản xuất thuốc điều trị ung thư

VietTimes - Foundation tham vọng sản xuất 50.000 robot hình người cho quân đội; Google tung đòn đáp trả OpenAI bằng mô hình Gemini 3 Flash mới; Anh tái chế nhiên liệu hạt nhân để sản xuất thuốc điều trị ung thư... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Google tung đòn đáp trả OpenAI bằng mô hình Gemini 3 Flash mới

Google Gemini 3 Flash. Ảnh: Interesting Engineering.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang nóng lên từng ngày khi Google chính thức ra mắt Gemini 3 Flash ngay sau khi OpenAI giới thiệu GPT Image 1.5. Đây là nỗ lực mới nhất của Google nhằm giành lại thị phần từ đối thủ. Mô hình mới hiện là mặc định trên các ứng dụng tiêu dùng và thanh công cụ tìm kiếm của hãng.

Với khả năng xử lý đa phương thức và lập luận vượt trội, Gemini 3 Flash đạt 33,7% trong bài kiểm tra tri thức chuyên sâu, bám sát mức 34,5% của GPT-5.2 từ OpenAI. Đáng chú ý, mô hình này nhanh gấp ba lần phiên bản tiền nhiệm nhưng lại tiết kiệm 30% lượng token khi thực hiện các tác vụ phức tạp.

Hiện tại, Google đang xử lý hơn một nghìn tỷ token mỗi ngày qua giao thức API. Dù mức giá có tăng nhẹ lên 0,5 USD cho mỗi triệu token đầu vào, hiệu suất vượt trội đã giúp Google thu hút các đối tác lớn như Figma hay JetBrains trong bối cảnh ChatGPT cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.

2. Foundation tham vọng sản xuất 50.000 robot hình người cho quân đội

Foundation tham vọng sản xuất 50.000 robot hình người cho quân đội. Ảnh: Interesting Engineering.

Công ty khởi nghiệp Foundation tại San Francisco đang đẩy mạnh lĩnh vực robot quân sự với kế hoạch sản xuất 50.000 đơn vị Phantom MK-1 vào cuối năm 2027. Robot này cao khoảng 1,75 mét và nặng 80 kg, được thiết kế cho các nhiệm vụ nguy hiểm như trinh sát hoặc gỡ bom. Giám đốc điều hành Sankaet Pathak khẳng định robot sẽ là lực lượng tiên phong nhằm bảo vệ tính mạng binh sĩ trên chiến trường.

Thay vì bán đứt, công ty dự kiến cho thuê mỗi robot với giá 100.000 USD một năm. Phantom MK-1 sử dụng hệ thống camera thay vì cảm biến lidar để tối ưu hóa hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Dù có khả năng mang vũ khí, Foundation cam kết duy trì cơ chế có con người kiểm soát thay vì để robot tự vận hành hoàn toàn.

3. Anh tái chế nhiên liệu hạt nhân để sản xuất thuốc điều trị ung thư

Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được lưu trữ tại cơ sở Thorp của Anh. Ảnh: Interesting Engineering.

Cơ quan Phế tích Hạt nhân Vương quốc Anh và công ty Bicycle Therapeutics vừa ký thỏa thuận 15 năm nhằm chiết xuất đồng vị y tế từ nhiên liệu hạt nhân tái chế. Theo thỏa thuận, công ty sẽ tiếp cận 400 tấn uranium tái chế để thu hồi chì-212, một thành phần quan trọng trong điều trị ung thư.

Quá trình này sử dụng kỹ thuật hóa học phức tạp từ Phòng Thí nghiệm Hạt nhân Quốc gia Anh để tách các phân tử cực nhỏ từ nhiên liệu đã qua sử dụng. Lượng vật chất thu được dù rất ít nhưng có khả năng tái tạo liên tục, đủ cung cấp hàng chục nghìn liệu pháp mỗi năm. Các dược chất phóng xạ này giúp tiêu diệt tế bào ung thư một cách mục tiêu mà không gây tổn hại đến các mô khỏe mạnh xung quanh. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Anh Liz Kendall nhận định việc biến vật liệu hạt nhân thành phương pháp chữa bệnh tiên tiến là một bước tiến mang tính đột phá cho ngành khoa học đời sống.

4. SpaceSail của Trung Quốc chuẩn bị cung cấp internet vệ tinh tại Brazil

Tân Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Brazil, ông Rui Costa. Ảnh: Reuters.

Công ty vệ tinh quỹ đạo thấp SpaceSail của Trung Quốc sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ truy cập internet tại các vùng sâu vùng xa của Brazil vào nửa đầu năm 2026. Thông tin này được ông Rui Costa, chánh văn phòng của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, xác nhận vào thứ tư vừa qua.

Trước đó, SpaceSail và tập đoàn viễn thông nhà nước Telebras của Brazil đã ký kết biên bản ghi nhớ vào cuối năm 2024 nhằm triển khai dịch vụ internet vệ tinh cho các trường học, bệnh viện và dịch vụ thiết yếu khác. Sự hiện diện của SpaceSail đánh dấu bước tiến mới trong việc cạnh tranh trực tiếp với dịch vụ Starlink của tỷ phú Elon Musk tại thị trường Nam Mỹ. Dự án này hứa hẹn sẽ mang lại kết nối số ổn định cho những khu vực khó tiếp cận nhất tại Brazil.

5. Qatar đặt cược vào nguồn điện giá rẻ để bắt kịp cuộc đua trí tuệ nhân tạo vùng Vịnh

Qatar đặt cược vào nguồn điện giá rẻ để bắt kịp cuộc đua AI. Ảnh: Reuters

Qatar đang tận dụng nguồn năng lượng giá rẻ và tiềm lực tài chính dồi dào để rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo. Dù đi sau UAE và Ả Rập Xê Út về số lượng trung tâm dữ liệu, Qatar sở hữu lợi thế lớn nhờ chi phí điện thấp, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành hệ thống làm mát giữa khí hậu sa mạc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Qatar phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý như bảo mật dữ liệu và kiểm soát xuất khẩu chip từ Mỹ. Để thành công, Doha cần thu hút nhân tài và xây dựng hệ sinh thái công nghệ bền vững thay vì chỉ dựa vào sức mạnh vốn đơn thuần.