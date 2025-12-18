Tập đoàn FPT lãi hơn 12.000 tỷ đồng

Trong 11 tháng đầu năm 2025, tập đoàn FPT ghi nhận hơn 12.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17% so với cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Vietcap vừa công bố báo cáo sơ bộ về kết quả kinh doanh 11 tháng đầu năm 2025 của CTCP FPT (mã: FPT) với 62.200 tỷ đồng doanh thu tăng 10%, lợi nhuận trước thuế 12.001 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu, công nghệ vẫn là mảng xương sống khi đóng góp 38.866 tỷ đồng vào doanh thu, 5.424 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong đó, công nghệ thông tin (CNTT) nước ngoài có doanh thu tăng 12%, lợi nhuận tăng 11% so với cùng kỳ. Nhật Bản vẫn là thị trường mang lại nguồn đóng góp chính, đạt mức tăng trưởng doanh thu 25% so với cùng kỳ.

Khối lượng đơn hàng ký mới tăng 17% lên 35.100 tỷ đồng trong 11 tháng đầu năm 2025. Song, tăng trưởng tạm thời chững lại trong tháng 11 do yếu tố thời điểm, nhưng FPT tiếp tục ghi nhận tâm lý tích cực trong các cuộc thảo luận với khách hàng và kỳ vọng đà phục hồi này sẽ được duy trì trong thời gian còn lại của quý IV.

Mảng CNTT trong nước cũng ghi nhận mức tăng trưởng 8% doanh thu. Cùng với sự cải thiện biên lợi nhuận trước thuế (nhờ đóng góp cao hơn của các dịch vụ và phần mềm có biên lợi nhuận cao), giúp tăng trưởng lợi nhuận trước thuế tăng tốc lên 15% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh sơ bộ trong 11 tháng năm 2025 của FPT. Nguồn: Vietcap.

Về viễn thông, mảng này mang về 17.622 tỷ đồng doanh thu, tăng 11% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng số lượng thuê bao băng thông rộng. Ngoài ra, biên lợi nhuận trước thuế của mảng viễn thông cải thiện nhờ doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao băng thông rộng cao hơn và các phương án tối ưu hóa chi phí.

Trong khi đó, mảng giáo dục, đầu tư và mảng khác ghi nhận doanh thu tăng 3% và lợi nhuận trước thuế tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng nhẹ phản ánh tác động có độ trễ từ việc giảm khoảng 20% số lượng tuyển sinh mới trong năm 2024, trong khi lợi nhuận tăng nhờ đóng góp từ các công ty liên kết.

Trụ sở FPT. Ảnh: FPT.

Về một số hoạt động kinh doanh nổi bật, mới đây, FPT đã ký kết thỏa thuận đầu tư chiến lược và hợp tác dịch vụ với Blueward– một trong các công ty tư vấn SAP/ERP độc lập hàng đầu tại Hàn Quốc.

Theo đó, FPT dự kiến sở hữu tối đa 10% cổ phần Blueward trước khi công ty này IPO vào năm 2028. Thỏa thuận nhằm mở rộng hiện diện của FPT tại Hàn Quốc, tăng năng lực cung cấp dịch vụ SAP/ERP và các giải pháp chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ tăng trưởng dài hạn trong mảng dịch vụ công nghệ.

Đồng thời, FPT cũng ký thỏa thuận mở rộng hợp tác với E.ON Optimum– đơn vị cung cấp giải pháp số thuộc E.ON UK (thành viên của Tập đoàn E.ON), tiếp nối mối quan hệ đối tác từ năm 2022 nhằm đẩy mạnh đổi mới trong quản lý năng lượng số.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT chốt phiên giao dịch 17/12 ở mức 95.900 đồng/cp, tương ứng với vốn hoá 163.366 tỷ đồng.