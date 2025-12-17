Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sở hữu thiết kế hiện đại nhất từ ​​trước đến nay của Apple

Mỗi thế hệ iPhone mới đều mang đến những cải tiến tiên tiến nhất về chip, camera, màn hình và thời lượng pin. Tuy nhiên, thiết kế tổng thể thường được duy trì trong nhiều năm, chỉ được tinh chỉnh đôi chút hàng năm. Với dòng iPhone 17 vừa ra mắt mẫu iPhone Air siêu mỏng, Apple đang mở đường cho những thiết kế táo bạo hơn, có thể đạt đến đỉnh cao là chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm ra mắt (tạm gọi là iPhone 20) dự kiến được công bố vào năm 2027.

Chiếc iPhone 20 này được kỳ vọng sẽ mang đến thiết kế tương lai nhất của Apple: một chiếc điện thoại toàn màn hình với các cạnh cong và không có bất kỳ rãnh cắt nào. Những tin đồn này đã xuất hiện nhiều lần trong quá khứ, gợi ý về những nỗ lực nghiên cứu của Apple đối với các công nghệ cần thiết để hiện thực hóa tầm nhìn về iPhone 20.

Một báo cáo mới từ Hàn Quốc cho thấy quá trình tạo nguyên mẫu iPhone 20 của Apple có thể đã tiến xa, đủ để LG Display bắt đầu các bước chuẩn bị lớn nhằm cung cấp một tấm nền iPhone không viền chưa từng có trên thị trường.

Báo cáo từ Dealsite tiết lộ LG Display đang đầu tư 400 tỷ Won (273 triệu USD) vào các dây chuyền sản xuất mới chỉ phục vụ riêng cho iPhone 20. LG đã bắt đầu đặt hàng các thiết bị cần thiết từ các nhà cung cấp. Công nghệ màn hình của iPhone 20 được cho là khác biệt đến mức LG phải sửa đổi các dây chuyền hiện có để đáp ứng yêu cầu của Apple. Báo cáo cũng lưu ý rằng khoản đầu tư này rất đáng kể, khi LG có thể chuẩn bị 10 dây chuyền sản xuất cho Apple. Trong khi đó, Samsung Display, nhà cung cấp màn hình OLED chính cho iPhone, đang tập trung vào chiếc iPhone gập dự kiến ra mắt vào năm sau.

Báo cáo mới mô tả màn hình bốn cạnh "nguyên khối" của Apple là một khái niệm khác biệt so với màn hình Edge mà Samsung từng sử dụng trước đây. Để đạt được thiết kế không viền của iPhone 20, các nhà cung cấp màn hình như LG sẽ phải uốn cong các mạch điện hiện nằm trong khu vực viền của màn hình smartphone. Lớp màng mỏng bảo vệ (TFE) tấm nền OLED khỏi hơi ẩm và oxy cũng phải được làm mỏng hơn nữa.

Thiết kế toàn màn hình của iPhone 20 đòi hỏi hai đổi mới quan trọng khác liên quan đến camera. Cả hệ thống Face ID và camera selfie đều phải được đặt dưới màn hình để đạt được hiệu ứng toàn màn hình mà Apple mong muốn. Điều thú vị là các tin đồn khác cho thấy Apple sẽ thử nghiệm các đổi mới này ngay từ năm 2026. Các mẫu iPhone 18 Pro có thể có Dynamic Island nhỏ hơn, vì một số linh kiện Face ID sẽ được lắp dưới tấm nền OLED. Ngoài ra, iPhone Fold sắp ra mắt cũng được cho là sẽ tích hợp công nghệ camera dưới màn hình. Nếu thành công, các công nghệ này có thể hội tụ trong một dự án duy nhất: iPhone 20.

Mặc dù báo cáo khẳng định màn hình cong bốn cạnh của iPhone 20 sẽ độc nhất trong ngành, vẫn chưa rõ chính xác mức độ cong của bốn cạnh sẽ như thế nào. Một báo cáo trước đây tuyên bố rằng tấm nền OLED của iPhone 20 sẽ phẳng, còn lớp kính bảo vệ bên trên sẽ cong nhẹ quanh các cạnh, đạt được hiệu ứng tương tự như thiết kế màn hình Apple Watch.

