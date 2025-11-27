Tin nóng công nghệ 27/11: Trung Quốc triển khai Robot hình người Walker S2 tại biên giới

1. Trung Quốc triển khai Robot hình người Walker S2 tại biên giới



Walker S2 tiên tiến của UBTech mang lại khả năng hoạt động 24/7 tại biên giới. Ảnh: Interesting Engineering.

UBTech Robotics của Trung Quốc đã giành được hợp đồng trị giá 264 triệu nhân dân tệ (37 triệu USD) để triển khai các robot hình người cấp công nghiệp tại các cửa khẩu biên giới thuộc tỉnh Quảng Tây. Việc giao hàng dự kiến bắt đầu vào tháng 12.

Sáng kiến này đánh dấu một trong những đợt triển khai robot hình người quy mô lớn nhất của chính phủ Trung Quốc. Các robot Walker S2, mẫu ra mắt vào tháng 7 với khả năng tự động thay pin, sẽ được sử dụng tại các trạm kiểm soát biên giới ở Phòng Thành Cảng để hướng dẫn du khách, hỗ trợ tuần tra và xử lý các nhiệm vụ hậu cần.

Ngoài ra, Walker S2 còn được triển khai tại các cơ sở sản xuất thép và đồng để kiểm tra chất lượng. Động thái này phản ánh nỗ lực tăng tốc của Trung Quốc trong việc thương mại hóa trí tuệ vật lý (Embodied AI) và áp dụng robot vào các hoạt động công nghiệp và công cộng.

2. Singapore yêu cầu Apple và Google chặn tin nhắn mạo danh chính phủ

Singapore yêu cầu Apple và Google chặn tin nhắn mạo danh chính phủ. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Singapore vừa ra lệnh cho Apple và Google thực hiện các biện pháp ngăn chặn hành vi mạo danh các cơ quan chính phủ trên nền tảng nhắn tin của họ. Lệnh này được ban hành theo Đạo luật tác hại hình sự trực tuyến của quốc gia, sau khi cảnh sát phát hiện các vụ lừa đảo mạo danh các tổ chức như bưu điện địa phương (SingPost) trên iMessage và Google Messages.

Các cơ quan chính phủ đã đăng ký tên miền "gov.sg" với hệ thống SMS địa phương để đảm bảo tính xác thực, nhưng quy định này chưa áp dụng cho hai nền tảng nhắn tin nói trên. Điều này khiến người dùng dễ lầm tưởng tin nhắn mạo danh là hợp pháp.

Theo lệnh mới, Apple và Google phải ngăn các tài khoản hoặc nhóm trò chuyện hiển thị tên mạo danh "gov.sg" hoặc các cơ quan chính phủ Singapore, hoặc lọc bỏ những tin nhắn đó. Bộ Nội vụ cho biết cả hai tập đoàn công nghệ đã cam kết tuân thủ lệnh này.

3. Nhật Bản xây dựng mạng lưới truyền thông lượng tử dài 600km

Mã hóa lượng tử là cần thiết để chống lại việc giải mã bằng máy tính lượng tử, vốn sẽ sớm trở nên phổ biến. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhật Bản sắp xây dựng và thử nghiệm một mạng lưới truyền thông bảo mật bằng mã hóa lượng tử, kết nối Tokyo với các thành phố lớn như Nagoya, Osaka và Kobe, trải dài 600 km. Mạng cáp quang này dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2027, với mục tiêu ứng dụng công nghệ vào khoảng năm 2030.

Dữ liệu được truyền qua mã hóa lượng tử được coi là không thể bị bẻ khóa về mặt lý thuyết. Bất kỳ nỗ lực nghe lén nào cũng sẽ làm thay đổi trạng thái của các photon mang khóa mã hóa, từ đó tiết lộ sự xâm nhập.

Dự án này là một phần của gói kinh tế toàn diện của chính phủ, nhằm phát triển công nghệ mã hóa lượng tử trước năm 2030, thời điểm máy tính lượng tử được dự đoán trở nên phổ biến và có khả năng phá vỡ các hệ thống mã hóa thông thường. Các tập đoàn lớn như Toshiba và NEC sẽ hợp tác trong dự án do Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia vận hành.

4. Tên lửa do Hàn Quốc tự chế tạo thực hiện vụ phóng thành công

Tên lửa ba tầng sử dụng nhiên liệu lỏng đã đưa một vệ tinh quan sát Trái Đất vào quỹ đạo. Ảnh: Nikkei Asia.

Hàn Quốc đã phóng thành công tên lửa tự phát triển Nuri lần thứ ba vào rạng sáng hôm 27/11, đưa một vệ tinh đa nhiệm vào quỹ đạo trái đất tầm thấp. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến lớn trong mục tiêu nuôi dưỡng ngành công nghiệp vũ trụ tư nhân của nước này.

Tên lửa Nuri ba tầng đã mang vệ tinh CAS500-3 nặng 516 kg lên quỹ đạo đồng bộ mặt trời ở độ cao 600 km. Đây là lần phóng thành công thứ ba của Nuri sau các lần vào năm 2022 và 2023.

Ý nghĩa quan trọng của lần phóng này là sự tham gia toàn diện của các công ty tư nhân, đặc biệt là Hanwha Aerospace, đảm nhận toàn bộ việc lắp ráp và vận hành phóng. Khoảng 300 công ty khác cũng tham gia, phản ánh xu hướng toàn cầu chuyển đổi từ nghiên cứu vũ trụ do chính phủ chỉ đạo sang các sáng kiến thương mại do khu vực tư nhân dẫn dắt



5. Foxconn nhắm mục tiêu doanh thu 20 tỷ USD tại Việt Nam

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành FII Brand Cheng. Ảnh:

Foxconn Industrial Internet (FII) đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu tại Việt Nam lên 20 tỷ USD vào năm 2026, nhờ nhu cầu bùng nổ đối với các hệ thống AI của Nvidia. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành FII, Brand Cheng, cho biết Việt Nam đã trở thành trung tâm sản xuất thiết bị chuyển mạch tốc độ cao và các linh kiện quan trọng cho máy chủ cao cấp của các "gã khổng lồ" đám mây như Amazon, Google và Oracle.

FII đang chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam, nơi cung cấp các thành phần như hệ thống làm mát cho các máy chủ tiên tiến như nền tảng Nvidia GB300 NVL72 dùng để huấn luyện mô hình AI. Cheng ước tính lĩnh vực AI hiện chiếm 80% thu nhập của FII.

Ông Cheng nhấn mạnh rằng một tỷ lệ rất cao các bộ phận cơ khí và hệ thống lắp ráp cuối cùng của họ được sản xuất tại Việt Nam, phản ánh sự mở rộng chuỗi cung ứng ngoài Trung Quốc.