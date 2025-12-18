Lộ trình ra mắt sản phẩm Apple năm 2026 bị rò rỉ qua mã nguồn từ hệ điều hành mới

Nhờ vào mã nguồn bị lộ từ một bản dựng sớm của hệ điều hành iOS 26, chúng ta hiện đã có cái nhìn rõ ràng và toàn diện hơn về những gì tập đoàn công nghệ này đang chuẩn bị cho năm 2026 cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Những tuần gần đây, giới công nghệ đang xôn xao trước hàng loạt thông tin rò rỉ về các sản phẩm tương lai của Apple. Nhờ vào mã nguồn bị lộ từ một bản dựng sớm của hệ điều hành iOS 26, chúng ta hiện đã có cái nhìn rõ ràng và toàn diện hơn về những gì tập đoàn công nghệ này đang chuẩn bị cho năm 2026 cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Mặc dù các báo cáo trước đây từng đề cập đến một vài thiết bị chưa công bố nhưng bản danh sách mới nhất này cho thấy một kế hoạch tham vọng hơn nhiều. Năm 2026 đang dần trở thành một trong những năm bận rộn nhất trong lịch sử công ty khi Apple dự kiến mở rộng mạnh mẽ dòng sản phẩm nhà thông minh, ra mắt chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên, cập nhật dòng máy tính bảng iPad và tung ra các thế hệ máy Mac hoàn toàn mới.

Việc rò rỉ dữ liệu phần cứng từ bản dựng phần mềm ban đầu cho thấy Apple đang tích cực thử nghiệm thực tế các nguyên mẫu mới. Tuy nhiên người dùng cũng cần lưu ý rằng sự chậm trễ vẫn có thể xảy ra. Ví dụ điển hình cho sự thay đổi này là thiết bị định vị AirTag thế hệ thứ hai vốn đã biến mất bí ẩn dù có tin đồn đã sẵn sàng sản xuất và mẫu iPhone Air thế hệ thứ hai hiện được dự báo sẽ lùi lịch ra mắt sang đầu năm 2027 thay vì cuối năm 2026 như kế hoạch ban đầu.

Thiết bị nhà và thiết bị đeo thông minh

Trong mảng thiết bị nhà thông minh và đồ đeo công nghệ, iOS 26 đã hé lộ một danh mục sản phẩm đồ sộ. Các thiết bị sắp tới bao gồm AirTag 2, màn hình Studio Display thế hệ hai, Apple TV thế hệ thứ tư và một trung tâm điều khiển nhà thông minh đã được đồn đoán từ lâu.

Trung tâm này dự kiến có hai phiên bản gồm một loại có đế đặt bàn và một loại có thể gắn trực tiếp lên tường cùng với một phụ kiện camera chuyên dụng đi kèm. Ngoài ra dòng loa thông minh cũng được làm mới với mẫu HomePod mini 2.

Đáng chú ý, mã nguồn còn đề cập đến một robot để bàn nhưng sản phẩm mang tính đột phá này có lẽ sẽ không thể xuất hiện trên thị trường trước năm 2027. Sự tập trung vào hệ sinh thái nhà thông minh cho thấy Apple đang nỗ lực tối ưu hóa phần mềm để giới thiệu loạt thiết bị này cùng với phiên bản iOS 26.4 sắp tới.

Đối với lĩnh vực thiết bị đeo, bản rò rỉ tiết lộ sự tồn tại của tai nghe Vision Air, các nguyên mẫu kính thực tế tăng cường AR và phiên bản Vision Pro có giá thành rẻ hơn để tiếp cận số đông. Ngoài ra danh sách còn có sự góp mặt của kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4.

Một số nguồn tin nội bộ cho biết Apple có thể đã tạm dừng phát triển các dòng Apple Vision tiếp theo để dồn lực vào kính AR nhằm cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm từ Meta. Như thường lệ phía Apple vẫn giữ thái độ im lặng và không tiết lộ bất kỳ kế hoạch cụ thể nào ra bên ngoài.

iPhone, máy Mac và một vài mẫu iPad

Về dòng điện thoại chủ lực, dự kiến năm 2026 sẽ chứng kiến sự ra đời của bốn mẫu iPhone mới. Mặc dù dữ liệu rò rỉ liệt kê tới năm mẫu nhưng các chuyên gia tin rằng iPhone Air 2 sẽ bị lùi ngày xuất xưởng. Do đó người hâm mộ có thể mong đợi mẫu iPhone 17e vào đầu năm, sau đó là sự xuất hiện hoành tráng của iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và đặc biệt là chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên vào tháng 9. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng của Apple trong việc tái định nghĩa trải nghiệm người dùng trên điện thoại di động.

Mảng máy tính Mac cũng không hề kém cạnh với khoảng bảy mẫu máy mới dự kiến ra mắt tính đến năm 2026. Danh sách này bao gồm một chiếc MacBook giá rẻ sử dụng chip A18 Pro, các dòng MacBook Pro trang bị chip M5 Pro và M5 Max, cùng với MacBook Air M5 và Mac Studio M5 Ultra. Đặc biệt nhất là mẫu MacBook Pro được thiết kế lại hoàn toàn với chip M6 Pro và M6 Max sử dụng màn hình công nghệ OLED thế hệ mới.

Những mẫu máy cao cấp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ kết nối di động và tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID vốn đã được mong chờ từ lâu. Cuối cùng Apple cũng không quên cập nhật dòng máy tính bảng với mẫu iPad cơ bản dùng chip A19 hỗ trợ trí tuệ nhân tạo và iPad Air được nâng cấp lên chip M4 mạnh mẽ. Với lộ trình dày đặc như vậy, năm 2026 hứa hẹn sẽ là một năm đầy bùng nổ cho cả Apple và những khách hàng trung thành của hãng trên toàn thế giới.

Theo BGR