Một thập kỷ vững bước cùng hành trình số hóa quốc gia

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Tạp chí điện tử VietTimes (21/12/2015- 21/12/2025), Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) Nguyễn Minh Hồng đã chia sẻ về hành trình và kỳ vọng tương lai của VietTimes.

- Thưa ông, nhìn lại chặng đường 10 năm hình thành và phát triển của Tạp chí điện tử VietTimes, ông đánh giá như thế nào về vai trò, dấu ấn và những thành tựu nổi bật mà Tạp chí đã đạt được?

-Tôi cho rằng, chặng đường 10 năm của VietTimes là một hành trình đầy nỗ lực, sáng tạo và kiên định với tôn chỉ mục đích của mình. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và chuyển đổi số lan tỏa khắp các lĩnh vực, VietTimes đã định vị được vị trí là một tạp chí điện tử chuyên sâu, trung thực và có tiếng nói chuyên môn đáng tin cậy trong các vấn đề về công nghệ, kinh tế số và truyền thông số.

Tôi đánh giá rất cao việc VietTimes đã vượt qua những khó khăn khi thay đổi mô hình hoạt động, vừa đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí cách mạng, vừa thích nghi với hình thức vận hành và kinh doanh trong môi trường số đầy cạnh tranh. Việc chuyển đổi mô hình không chỉ là yếu tố sống còn với một tạp chí điện tử, mà còn thể hiện tầm nhìn và bản lĩnh quản trị.

Từ một đơn vị truyền thông trực thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam, VietTimes đã từng bước xây dựng hệ sinh thái nội dung phong phú, ứng dụng công nghệ mới trong phân phối và sản xuất tin bài, từ đó mở rộng độ phủ và nâng cao sức ảnh hưởng trong cộng đồng chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp công nghệ và công chúng quan tâm đến chuyển đổi số.

Về dấu ấn, tôi đặc biệt ấn tượng với những chuyên mục phân tích công nghệ, bình luận chính sách và phỏng vấn chuyên gia mà Tạp chí đã thực hiện. VietTimes không đơn thuần đưa tin, mà còn thực hiện vai trò phản biện xã hội có trách nhiệm, điều rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi chuyển đổi số không chỉ là công nghệ mà còn là câu chuyện về thể chế, nguồn nhân lực và văn hóa tổ chức.

Tôi đánh giá rất cao các chuyên đề mà VietTimes triển khai trong thời gian qua, như “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, “Nghị quyết 57: Đột phá phát triển khoa học công nghệ trong kỷ nguyên mới”, hay “Diễn đàn mời gọi và phát triển nhân tài”. Đây là những chủ đề có chiều sâu, góp phần tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học- công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, và thúc đẩy nguồn lực con người, yếu tố cốt lõi trong mọi cuộc cách mạng.

Đặc biệt, VietTimes đã được giao tổ chức Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards- VDA) và đã thực hiện rất tốt vai trò này. Đây là giải thưởng uy tín trong lĩnh vực chuyển đổi số, ghi nhận và tôn vinh các tổ chức, cá nhân tiên phong trong ứng dụng công nghệ, cải tiến mô hình vận hành, nâng cao hiệu quả quản trị và phục vụ người dân.

Tổ chức một giải thưởng quy mô quốc gia như vậy không chỉ đòi hỏi năng lực tổ chức sự kiện, mà còn cần có kiến thức chuyên môn sâu, khả năng kết nối chuyên gia và doanh nghiệp, cùng với uy tín truyền thông để lan tỏa giá trị. VietTimes đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này trong nhiều mùa giải liên tiếp, góp phần tạo động lực cho quá trình số hóa toàn diện trong xã hội.

Không chỉ dừng lại ở nội dung số, VietTimes còn đang từng bước tham gia vào các hoạt động kết nối chính sách, doanh nghiệp, học thuật thông qua các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề. Từ đó, tạo ra các không gian đối thoại mở, cầu nối giữa nhà hoạch định chính sách với nhà khoa học, doanh nghiệp, chuyên gia và người dân, đúng như sứ mệnh mà một tạp chí chuyên ngành cần hướng tới trong kỷ nguyên số.

Tôi cũng rất trân trọng đội ngũ làm báo của VietTimes, những nhà báo có chuyên môn vững, nhạy bén với xu hướng công nghệ mới, đồng thời giữ được bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức báo chí. Họ không chỉ cập nhật nhanh thông tin, mà còn thể hiện sự am hiểu và tư duy phản biện trong từng bài viết, từng phân tích, từng câu chuyện được truyền tải.

Với tất cả những điều đó, tôi tin rằng VietTimes đang và sẽ tiếp tục là một cơ quan báo chí có vai trò dẫn dắt, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Hành trình 10 năm là một mốc đáng tự hào, nhưng tôi tin chặng đường phía trước còn rộng mở hơn, đầy tiềm năng và cơ hội, nếu tiếp tục giữ vững được định hướng chiến lược, linh hoạt thích ứng và dám nghĩ dám làm.

- Theo ông điều gì đã tạo nên bản sắc riêng biệt và lợi thế cạnh tranh của VietTimes so với nhiều tờ tạp chí điện tử khác?

- Có ba yếu tố tạo nên bản sắc riêng của VietTimes: chuyên sâu, chính xác và có chiều sâu phân tích. Đây không phải là một tờ tạp chí chạy đua tốc độ với các trang tin tổng hợp, mà là một tạp chí mang tính nghiên cứu, kết nối và phản biện trong lĩnh vực công nghệ và truyền thông số.

Lợi thế thứ hai là mạng lưới cộng tác viên rộng khắp, bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, giảng viên đại học và lãnh đạo doanh nghiệp số. Đây là nguồn lực tri thức quan trọng giúp Tạp chí đảm bảo tính khách quan và cập nhật trong từng bài viết.

Cuối cùng, VietTimes được xây dựng trong hệ sinh thái của Hội Truyền thông số Việt Nam, nơi quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong ngành. Chính sự “kề vai sát cánh” này là một lợi thế chiến lược mà không phải cơ quan báo chí nào cũng có được.

- Với tư cách là cơ quan chủ quản, Hội Truyền thông số Việt Nam đã đồng hành và định hướng như thế nào để VietTimes phát triển đúng tôn chỉ, bắt nhịp xu hướng truyền thông hiện đại?

- Chúng tôi xác định rất rõ: VietTimes không chỉ là một cơ quan báo chí, mà còn là một nền tảng tri thức số, nơi kết nối cộng đồng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và lan tỏa kiến thức số tới mọi tầng lớp xã hội.

Từ đó, Hội luôn định hướng VietTimes đi theo ba trục: thông tin - phân tích - kết nối. Không chỉ phản ánh chính sách, Tạp chí còn phải đi sâu phân tích tác động, phản biện để góp ý xây dựng. Không chỉ giới thiệu công nghệ, mà còn phải đánh giá hiệu quả, khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Chúng tôi cũng tạo điều kiện để VietTimes tham gia sâu phản ánh các sự kiện lớn như Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số, Ngày Chuyển đổi số Việt Nam, Tuần lễ Chuyển đổi số, v.v… Qua đó, các nhà báo của VietTimes được tiếp xúc thực tế, có tư liệu sống động và mối quan hệ chặt chẽ với hệ sinh thái số trong và ngoài nước.

- Trong bối cảnh chiến lược chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, theo ông, VietTimes sẽ đóng vai trò gì trong việc lan tỏa nhận thức và đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp, người dân?

- Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của Chính phủ hay doanh nghiệp lớn, mà là quá trình toàn dân, toàn diện. Trong bức tranh đó, truyền thông đóng vai trò then chốt, và các cơ quan báo chí chuyên ngành như VietTimes chính là cầu nối giữa chính sách và thực tiễn.

VietTimes có thể làm được rất nhiều việc: giải thích chính sách dễ hiểu hơn cho người dân, phản ánh khó khăn của doanh nghiệp đến các nhà hoạch định, giới thiệu mô hình, giải pháp chuyển đổi số đã thành công để nhân rộng. Đặc biệt, Tạp chí còn có thể kết nối giữa giới công nghệ và khu vực công.

Chúng tôi kỳ vọng VietTimes sẽ trở thành một “bệ phóng thông tin” cho chuyển đổi số, nơi mà các sáng kiến, sáng chế, ý tưởng cải tiến có thể được lan tỏa, cổ vũ và hỗ trợ triển khai vào cuộc sống.

- Một tạp chí điện tử muốn phát triển bền vững không thể thiếu yếu tố con người. Hội đã chỉ đạo VietTimes xây dựng đội ngũ như thế nào để đáp ứng yêu cầu cao về chất lượng nội dung?

- Đây là một điểm chúng tôi rất chú trọng. Đội ngũ của VietTimes không chỉ gồm nhà báo mà còn có các chuyên gia công nghệ, kỹ sư phần mềm, chuyên viên dữ liệu, và đặc biệt là các biên tập viên có nền tảng nghiên cứu khoa học, chính sách công, kinh tế số.

Hội khuyến khích đội ngũ biên tập viên, phóng viên tạp chí tham gia các khóa đào tạo báo chí dữ liệu, phân tích chính sách, viết báo phân tích chuyên sâu, những kỹ năng đang rất cần trong thời đại AI, big data và truyền thông đa phương tiện.

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến khích VietTimes cần có chính sách cộng tác lâu dài với các nhà khoa học, viện nghiên cứu, các startup công nghệ để vừa có thông tin độc quyền, vừa lan tỏa tri thức hàn lâm một cách dễ hiểu đến công chúng.

- Ông kỳ vọng gì ở hành trình 10 năm tiếp theo của VietTimes? Hội Truyền thông số sẽ có những chiến lược gì để nâng tầm Tạp chí trong giai đoạn tới?

-Trong 10 năm tới, tôi kỳ vọng VietTimes sẽ vươn lên tầm quốc gia, trở thành một trong những tạp chí điện tử uy tín hàng đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyên cung cấp thông tin, phân tích và sáng kiến về kinh tế số, quản trị số, công nghệ số cho cộng đồng. Muốn vậy, VietTimes cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ.

Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam Nguyễn Minh Hồng (thứ 2 từ trái qua) kỳ vọng VietTimes sẽ vươn lên tầm quốc gia, trở thành một trong những tạp chí điện tử uy tín hàng đầu trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Trong ảnh: Ông Nguyễn Minh Hồng chúc mừng ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng Biên tập Tạp chí VietTimes, tái đắc cử Bí thư Chi bộ Tạp chí nhiệm kỳ 2025 - 2027.

Thứ nhất, đầu tư công nghệ: sử dụng AI, dữ liệu lớn, cá nhân hóa nội dung. Thứ hai, nâng cao chất lượng chuyên môn: đào sâu các chủ đề chuyên biệt như quản trị nền tảng số, an ninh mạng, kinh tế số. Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế: mời chuyên gia nước ngoài viết bài, dịch và xuất bản song ngữ.

Hội Truyền thông số Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ về chiến lược, mở rộng kết nối và thúc đẩy VietTimes trở thành một “think tank báo chí”, nơi kết tinh trí tuệ của cộng đồng số Việt Nam.

10 năm đầu tiên của VietTimes là một hành trình bản lĩnh, không ồn ào, nhưng bền bỉ, sáng tạo và có chiều sâu. Trong bức tranh truyền thông hiện đại, những tờ báo có “cái đầu lạnh và trái tim nóng” như VietTimes rất cần thiết để cân bằng thông tin và nâng cao tri thức xã hội.

Kỷ niệm 10 năm thành lập không chỉ là dịp nhìn lại, mà còn là thời điểm để vạch ra một hành trình mới, hành trình mà VietTimes không chỉ đưa tin, mà còn dẫn dắt nhận thức, góp phần xây dựng một xã hội số khai phóng, sáng tạo và phát triển bền vững.

- Xin cám ơn ông!