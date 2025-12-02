Tin nóng công nghệ 2/12: NVIDIA phát hành AI lý luận mở đầu tiên cho xe tự lái

VietTimes - NVIDIA phát hành AI lý luận mở đầu tiên cho xe tự lái; Micron đầu tư 9,6 tỷ USD xây nhà máy chip AI thế hệ mới tại Nhật Bản... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. NVIDIA phát hành AI lý luận mở đầu tiên cho xe tự lái

NVIDIA phát hành AI lý luận mở đầu tiên cho xe tự lái. Ảnh: Interesting Engineering.

NVIDIA vừa công bố một loạt mô hình AI vật lý và kỹ thuật số mã nguồn mở tại hội nghị NeurIPS, với mục tiêu định hình lại các lĩnh vực xe tự lái, robot và xử lý giọng nói.

Điểm nhấn là Alpamayo-R1 (AR1), mô hình ngôn ngữ thị giác (VLA) lý luận mở đầu tiên trên thế giới dành cho lái xe tự hành. AR1 giúp phương tiện điều hướng các tình huống phức tạp bằng cách phân tích và lập luận qua từng bước, chọn ra lộ trình an toàn nhất với khả năng phán đoán tương tự con người.

NVIDIA cung cấp AR1 trên GitHub và Hugging Face, cùng với nền tảng Cosmos chứa các công cụ phát triển AI vật lý khác. Động thái này nhằm trao quyền cho các nhà nghiên cứu và đối tác trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tự hành và robot mã nguồn mở.

2. ByteDance ra mắt trợ lý giọng nói AI

ByteDance hợp tác cùng ZTE ra mắt trợ lý giọng nói AI. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn công nghệ Trung Quốc ByteDance mới đây đã thông báo ra mắt công cụ điều khiển giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo (AI), hợp tác lần đầu với điện thoại thông minh của ZTE Corp. Trợ lý AI này được cung cấp bởi mô hình ngôn ngữ lớn Doubao phổ biến của ByteDance, cho phép người dùng kích hoạt tác vụ như tìm kiếm nội dung và đặt vé bằng giọng nói.

Công cụ này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các tính năng AI tương tự từ các nhà sản xuất Trung Quốc như Huawei và Xiaomi. ByteDance, công ty mẹ của TikTok và Douyin, đã nổi lên là người dẫn đầu trong lĩnh vực ứng dụng AI tiêu dùng tại Trung Quốc nhờ chatbot Doubao.

Trợ lý AI này sẽ xuất hiện lần đầu trên mẫu điện thoại nguyên mẫu Nubia M153 của ZTE. ByteDance khẳng định không có kế hoạch phát triển điện thoại thông minh riêng và đang đàm phán với nhiều nhà sản xuất khác để triển khai trợ lý AI này.

3. Micron đầu tư 9,6 tỷ USD xây nhà máy chip AI thế hệ mới tại Nhật Bản

Nhà máy Hiroshima của Micron Technology tại Higashi-Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

Nhà sản xuất bán dẫn Mỹ Micron Technology sẽ đầu tư 1.5 nghìn tỷ yên (9,6 tỷ USD) để xây dựng một cơ sở sản xuất chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) thế hệ tiếp theo tại phía Tây Nhật Bản. HBM là thành phần cốt lõi của chip AI, kết hợp với GPU của các hãng như Nvidia.

Quyết định này giúp Nhật Bản đảm bảo nguồn cung chip AI trong nước giữa bối cảnh thiếu hụt toàn cầu và rủi ro chuỗi cung ứng. Nhà máy mới dự kiến được xây dựng trong khuôn viên Nhà máy Hiroshima từ tháng 5 năm 2026, với mục tiêu xuất xưởng chip HBM vào khoảng năm 2028.

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) sẽ hỗ trợ lên tới 500 tỷ yên cho dự án. Khoản đầu tư này sẽ giúp Micron cạnh tranh với SK Hynix (Hàn Quốc) và củng cố chuỗi cung ứng chip cao cấp của Nhật Bản.

4. Australia công bố kế hoạch AI Quốc gia

Australia vừa công bố Lộ trình AI Quốc gia, nhằm thúc đẩy việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trên toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ cho biết sẽ dựa vào các luật hiện hành để quản lý các rủi ro mới nổi, thay vì đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt hơn như kế hoạch ban đầu.

Kế hoạch tập trung thu hút đầu tư vào các trung tâm dữ liệu tiên tiến, xây dựng kỹ năng AI để hỗ trợ việc làm, và đảm bảo an toàn công cộng khi AI được tích hợp sâu hơn vào đời sống.

Bộ trưởng Công nghiệp Australia Tim Ayres cho biết lộ trình nhằm cân bằng giữa đổi mới và quản lý rủi ro. Mặc dù vậy, các chuyên gia lo ngại kế hoạch vẫn còn những lỗ hổng nghiêm trọng về trách nhiệm giải trình và giám sát dân chủ, có thể dẫn đến một nền kinh tế AI hiệu quả nhưng thiếu sự công bằng và tin cậy.