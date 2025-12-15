Tin nóng công nghệ 15/12: Xe điện Geely EX5 tích hợp động cơ trong bánh xe

1. Geely EX5 thử nghiệm động cơ tích hợp trong bánh xe

Mẫu xe Geely EX5. Ảnh: Interesting Engineering.

Hãng ô tô Trung Quốc Geely vừa giới thiệu công nghệ điều khiển xe mới trên mẫu crossover điện EX5, sử dụng hệ thống truyền động tích hợp mô-tơ trực tiếp vào bánh xe. Mỗi bánh xe có khả năng lái và dẫn động độc lập, xoay tới 90 độ, mang lại khả năng cơ động vượt trội so với xe truyền thống.

Công nghệ này cho phép EX5 thực hiện các động tác phức tạp như quay đầu tại chỗ (zero-radius turning) và di chuyển ngang (crab driving), giúp việc đỗ xe và điều khiển trong không gian chật hẹp trở nên dễ dàng. Trong bản thử nghiệm, xe được điều khiển từ xa bằng một chiếc găng tay, nhưng Geely cho biết trong tương lai, việc điều khiển sẽ chuyển sang các thiết bị tiêu dùng như điện thoại thông minh.

Dù có ưu điểm về khả năng xoay sở, thiết kế này có thể làm giảm không gian nội thất của xe.

2. Làn sóng "chữa bệnh tâm linh" trên TikTok tại Malaysia

Làn sóng "chữa bệnh tâm linh" trên TikTok. Ảnh: Nikkei Asia.

Một nền kinh tế chữa bệnh tâm linh đang phát triển mạnh mẽ tại Malaysia, nơi các thầy lang tự phong rao bán dịch vụ qua livestream trên TikTok, tuyên bố có thể "thanh tẩy" thế lực vô hình qua màn hình điện thoại.

Dù Malaysia có ngành y tế hiện đại thu hút 1,5 triệu khách nước ngoài mỗi năm, nhiều người dân vẫn tìm đến các hình thức chữa bệnh tâm linh khi các triệu chứng kéo dài không giải thích được.

Các trung tâm truyền thống chỉ trích gay gắt phương pháp chữa bệnh trực tuyến là "nội dung giải trí" và dàn dựng, đồng thời cảnh báo về rủi ro từ các thầy lang không được kiểm soát. Tuy nhiên, sự phổ biến trên TikTok, nơi một số nhà chữa bệnh có hàng triệu người theo dõi, đang làm tăng đáng kể phạm vi tiếp cận của phương pháp chữa bệnh tâm linh.

3. Cú sốc Oracle gieo rắc lo ngại bong bóng AI

Oracle gieo rắc lo ngại bong bóng AI. Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) vừa hứng chịu một cú sốc sau báo cáo không mấy khả quan từ Oracle, làm dấy lên những lo ngại về định giá quá cao và khả năng hình thành một "bong bóng AI".

Cổ phiếu Oracle giảm mạnh tới 16.5% sau khi công ty cảnh báo chi tiêu vốn cho năm tài chính 2026 sẽ cao hơn 15 tỷ USD so với ước tính ban đầu do chi tiêu AI đầy tham vọng. Tình trạng này khiến các nhà đầu tư lo lắng về chi phí khổng lồ và thời gian thu hồi vốn không rõ ràng từ các khoản đầu tư AI.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn lạc quan, xem đây là vấn đề riêng của Oracle, không phải là vấn đề của toàn bộ ngành AI. Dù vậy, thị trường đang trở nên cẩn trọng hơn trước.

4. BYD nộp bằng sáng chế cho loại động cơ mới nâng cao hiệu suất xe điện

BYD nộp bằng sáng chế cho loại động cơ mới.

BYD đang tăng cường nghiên cứu về công nghệ động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu biến thiên từ thông (variable-flux permanent-magnet synchronous motor) với bốn bằng sáng chế mới được công bố. Các giải pháp này cho phép điều chỉnh động lực từ thông của rotor, giúp động cơ hoạt động hiệu quả hơn trong nhiều điều kiện tốc độ và tải khác nhau.

Bằng cách điều chỉnh cường độ từ trường một cách linh hoạt, thiết kế mới nhằm mục đích tiết kiệm năng lượng khi xe vận hành ở tốc độ cao, đồng thời duy trì mô-men xoắn mạnh mẽ ở tốc độ thấp.

Công nghệ này là chìa khóa để cải thiện đáng kể hiệu suất truyền động điện. Động cơ này giúp kéo dài phạm vi lái xe, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng pin và giảm nhiệt tích tụ trong các thành phần động cơ của xe điện.

5. Apple phát hành iOS 26.2 với nhiều cải tiến đáng giá

Apple phát hành iOS 26.2. Ảnh: BGR.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.2 cho người dùng toàn cầu, mang đến nhiều cải tiến và tính năng quan trọng. Nổi bật nhất là tính năng dịch thuật trực tiếp (Live Translation) qua AirPods đã chính thức có mặt tại Châu Âu, sau thời gian trì hoãn do luật Định vị Thị trường Kỹ thuật số (DMA).

Cập nhật này cũng cho phép người dùng Nhật Bản thay thế Siri bằng các trợ lý giọng nói bên thứ ba như Gemini hoặc Alexa.

Ngoài ra, iOS 26.2 còn tinh chỉnh giao diện khóa màn hình Liquid Glass, giới thiệu hệ thống mã AirDrop một lần cho phép chia sẻ tệp với người lạ trong 30 ngày, cải thiện tính năng Sleep Score và cho phép xem lời bài hát ngoại tuyến trong Apple Music.

