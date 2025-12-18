10 năm kiến tạo giá trị bằng dữ liệu, trí tuệ và trách nhiệm

10 năm qua Tạp chí điện tử VietTimes đã chọn cho mình một hướng đi khác biệt: làm báo chuyên sâu, trung thực và có trách nhiệm, với khát vọng kiến tạo giá trị bằng công nghệ, dữ liệu và phản biện bằng tri thức. VietTimes không ngừng đổi mới, từng bước trở thành tạp chí điện tử có sức ảnh hưởng và tương tác cao hàng đầu tại Việt Nam.

Trước khi ra đời, VietTimes là trang thông tin điện tử tổng hợp: “tổng hợp, biên tập lại” từ các nguồn báo chí, công báo, website của bộ, ngành, địa phương. Công việc tưởng chừng giản đơn, nhưng đòi hỏi một thái độ nghề nghiệp tỉ mỉ, cẩn trọng và không ít đam mê.

Đội ngũ thuở ấy chỉ có vài gương mặt: anh Đặng Vương Hạnh, người phụ trách trang tin đồng thời phụ trách luôn mảng tin quốc tế; anh Trịnh Thái Bằng, anh Lê Quý Hợi, cùng một vài sinh viên Học viện Ngoại giao thực tập. Giữa một biển thông tin hỗn độn, họ vẫn chọn cho mình con đường riêng, làm báo có chọn lọc, có phân tích, có giá trị. Không ai quên được loạt bài về chiến sự Syria của anh Trịnh Thái Bằng, từng thu hút hàng trăm nghìn lượt đọc, trở thành hiện tượng của VietTimes thời kỳ ấy.

Và đằng sau những bản tin ấy là công sức của anh Trương Quốc Dũng, Thư ký Tòa soạn, người “đãi cát tìm vàng”, miệt mài tổng hợp và biên tập mỗi ngày để định hình phong cách thông tin sâu, chính xác và hấp dẫn.

Ông Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, nguyên Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao các Quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Vương Hạnh và lãnh đạo VietTimes trong Lễ ra mắt Tạp chí điện tử VietTimes ngày 15/1/2016.

Rồi khi chị Phí Lê Mai gia nhập VietTimes, mang theo hơi thở của kỷ nguyên chuyển đổi số. Từ đó, chuyên mục truyền thông số, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội bắt đầu nở rộ, phản ánh nhịp đập thời đại mà báo chí Việt Nam đang bước vào. Anh Trần Hữu Vinh, Nguyễn Bá Ngọc, những nhà báo trẻ đầy tiềm năng, đến góp phần chuyên nghiệp hóa bộ máy tòa soạn...

Ngày 21/12/2015, Tạp chí điện tử VietTimes chính thức ra đời, khi đó báo chí Việt Nam đang đối diện với làn sóng truyền thông mạng xã hội và sự thay đổi mạnh mẽ trong cách độc giả tiếp cận thông tin. Lúc ấy, nhiều tòa soạn còn loay hoay tìm hướng đi, VietTimes lại chọn con đường khó – làm báo sâu, không chạy theo tin tức giật gân; phân tích bằng dữ liệu, phản biện bằng tri thức.

Tạp chí điện tử VietTimes bước sang một kỷ nguyên mới: tòa soạn hiện đại, bộ máy được tái cấu trúc, định hướng nội dung rõ ràng, và các ban chuyên trách ra đời.

Đội ngũ nhân sự cũng lớn dần: Quang Vững, Lê Đăng Khoa, Thanh Hằng, Khánh Duy, Phạm Duy, Trần Bình ở miền Bắc; Nguyễn Thị Hòa Bình, Võ Trường Giang ở miền Nam; cùng các cộng tác viên như Thuận Hóa, Hoàng Ngọc. Một “đội hình chững chạc, say nghề, và đầy khát vọng”, điều mà bất kỳ tòa soạn nào cũng mơ ước.

Những năm đầu, tòa soạn chỉ có hơn chục người, vừa học, vừa làm, vừa tìm cách định vị mình trong “biển lớn” thông tin. Nhưng từ những bước đi nhỏ bé ấy, VietTimes đã dần tạo dựng thương hiệu bằng những chuyên mục đậm dấu ấn: Công nghệ – Đổi mới sáng tạo, Kinh tế số, Xã hội số, An toàn thông tin, Khởi nghiệp sáng tạo…

Thay vì chạy theo tin nóng, VietTimes kiên trì phân tích những vấn đề nền tảng: cải cách thể chế, chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hay cách công nghệ đang thay đổi xã hội Việt Nam. Mỗi bài viết không chỉ cung cấp thông tin mà còn mở ra một góc nhìn mới, giúp người đọc hiểu sâu hơn về bản chất của sự thay đổi.

Nếu như những năm đầu, lượng truy cập của VietTimes chỉ vài trăm nghìn lượt mỗi tháng, thì đến nay, mỗi tháng tạp chí đã đạt từ 3,5 đến 4 triệu lượt xem – một con số đáng tự hào đối với một tạp chí chuyên sâu.

Đáng nói hơn, 60%-70% lượng truy cập đến trực tiếp từ độc giả trung thành, không qua các nền tảng trung gian – một chỉ số mà ngay cả các tờ báo lớn cũng khó đạt được. Điều đó chứng tỏ VietTimes không chỉ có người đọc, mà có cộng đồng tri thức thực sự gắn bó.

Nhiều bài viết đã tạo nên hiệu ứng xã hội mạnh mẽ. Năm 2024, bài viết của nhà báo Thanh Hằng về một nữ bác sĩ trẻ nghèo bị đột quỵ không có tiền chữa trị, đã lay động hàng triệu trái tim. Sau khi bài đăng, hơn 800 bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ nữ bác sĩ, hàng trăm bình luận bày tỏ chia sẻ và cảm thông – một minh chứng cho sức lan tỏa của những giá trị nhân văn mà VietTimes theo đuổi.

Tương tự, khi VietTimes mở Diễn đàn về “Thuốc lá mới - Quản hay cấm?”, “Người chậm nộp thuế bị cấm xuất cảnh”…, mỗi bài viết nhận hàng trăm bình luận của bạn đọc chia sẻ câu chuyện thật, tạo nên một diễn đàn công khai, nơi tiếng nói của người dân được lắng nghe. Hay loạt bài “Lộ diện giới chủ và những giải pháp chống lũng đoạn ngân hàng” cũng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, hàng trăm bình luận, khẳng định bản lĩnh phản biện và niềm tin công chúng vào tờ báo.

Những con số và câu chuyện ấy không chỉ phản ánh lượng truy cập, mà thể hiện chất lượng kết nối cảm xúc và tri thức giữa tòa soạn và bạn đọc – điều không dễ đạt được trong thời đại thông tin ngắn và mạng xã hội ồn ào.

Dù nguồn lực còn hạn chế, VietTimes vẫn kiên trì đầu tư cho hệ sinh thái truyền thông số.

Hiện nay, chỉ sau 3 năm xây dựng, kênh YouTube của VietTimes đã có hơn 1 triệu thành viên theo dõi thường xuyên, là kênh Youtube của Tạp chí có lượng người xem lớn nhất Việt Nam. Đây cũng là kênh truyền thông báo chí trên nền tảng số uy tín về công nghệ, đổi mới sáng tạo và các vấn đề kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, kênh Tiktok của VietTimes dù mới xây dựng đã có trên 1,2 triệu follow…

Hệ sinh thái truyền thông số của VietTimes. Ảnh: Xuân Lực

Không dừng lại ở việc “có mặt trên các nền tảng”, VietTimes luôn đặt mục tiêu chất lượng nội dung và tính minh bạch thông tin lên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đều được kiểm chứng kỹ lưỡng, đảm bảo chuẩn mực báo chí, nhưng vẫn gần gũi, sinh động, giàu giá trị tri thức và nhân văn.

Trong kỷ nguyên thông tin, dữ liệu trở thành sức mạnh. VietTimes là một trong những tờ báo sớm nhận ra điều đó. Từ năm 2018, tạp chí đã bắt đầu triển khai báo chí dữ liệu (data journalism), sử dụng biểu đồ, đồ họa, bảng số liệu và công cụ trực quan để giúp độc giả “nhìn thấy sự thật qua con số”.

Nhờ đó, các bài viết phân tích kinh tế vĩ mô, dự báo xu hướng thị trường, hay đánh giá hiệu quả chính sách của VietTimes luôn có chiều sâu, được giới chuyên gia và cơ quan quản lý đánh giá cao. Nhiều bài còn được trích dẫn trong báo cáo của các viện nghiên cứu, tổ chức kinh tế, và các hội thảo quốc gia.

Tuy làm báo bằng dữ liệu, VietTimes không quên yếu tố cảm xúc. Mỗi bài viết đều được viết bằng trái tim của người làm báo có trách nhiệm, hướng đến giá trị nhân văn và niềm tin xã hội.

Đó chính là lý do VietTimes không chỉ được đọc, mà còn được tin – và được chia sẻ.

Bước sang thập kỷ thứ hai, VietTimes định vị lại mình bằng chiến lược mới: Trở thành tạp chí điện tử tiên phong về báo chí dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI Journalism).

Trong đó, báo chí dữ liệu sẽ tiếp tục là trụ cột để phản ánh và phân tích chính sách, kinh tế, khoa học – công nghệ bằng chứng cứ số và lập luận khoa học; còn AI sẽ được ứng dụng vào sản xuất, phân phối và quản trị nội dung, hướng tới tòa soạn thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm bạn đọc.

VietTimes sẽ phấn đấu xây dựng Trung tâm phân tích dữ liệu báo chí số (Data Journalism Hub) – nơi các nhà báo, kỹ sư dữ liệu và chuyên gia kinh tế cùng hợp tác để tạo ra những sản phẩm báo chí mới: trực quan, dự báo và mang tính khoa học. Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật, mà là sự chuyển hóa tư duy: từ tòa soạn đưa tin sang tòa soạn dự báo, từ phóng viên viết bài sang phóng viên dữ liệu.

Song song, VietTimes tiếp tục phát triển các diễn đàn xã hội số, nơi báo chí trở thành cầu nối giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và người dân – một không gian mở cho tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Truyền thông số Việt Nam chúc mừng ông Nguyễn Bá Kiên nhậm chức Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes năm 2024, mở ra hành trình phát triển VietTimes trở thành tạp chí điện tử tiên phong về báo chí dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI Journalism).

Nhìn về thập kỷ tới, VietTimes xác định ba định hướng chiến lược lớn:

Thứ nhất: Phát triển tòa soạn số thông minh – Ứng dụng AI trong biên tập, kiểm chứng và phân phối nội dung; cá nhân hóa trải nghiệm người đọc; phát triển nền tảng xuất bản số toàn diện.

Thứ hai: Báo chí dữ liệu và điều tra phân tích – Dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, khai thác sâu các chủ đề về cải cách thể chế, kinh tế số, môi trường, năng lượng và phát triển bền vững.

Thứ ba: Truyền thông nhân văn, phản biện có trách nhiệm vì quốc gia số – Lan tỏa giá trị tri thức, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội, hướng tới một Việt Nam hùng cường trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Từ những thành tựu hôm nay, những người làm báo VietTimes sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của mình – câu chuyện về niềm tin, bản lĩnh và khát vọng đổi mới để đồng hành cùng đất nước trên hành trình phát triển số.